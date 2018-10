DGAP-News: Matador Partners Group AG veröffentlicht Zwischenbericht: Gewinn übertrifft Erwartungen (deutsch)

Matador Partners Group AG veröffentlicht Zwischenbericht: Gewinn übertrifft Erwartungen

15.10.2018 / 07:29

- Ergebnis nach Steuern beträgt 2,23 Millionen CHF

- Net Asset Value steigt um 6,8 Prozent

- GJ 2017/2018 nach Fusion mit Matador Private Equity um sechs Monate

verlängert

Sarnen, 12. Oktober 2018 - Die Matador Partners Group AG (CH0042797206), ein

auf Secondary Private Equity spezialisiertes börsennotiertes Unternehmen,

hat laut ihrem ersten konsolidierten Zwischenbericht für das Geschäftsjahr

2017/2018 im Zeitraum zwischen 1. Juli 2017 und 30. Juni 2018 einen Gewinn

von 2,23 Millionen CHF nach Steuern (Swiss GAAP FER) erzielt.



"Mit diesem

starken Ergebnis haben wir sogar unser ambitioniertes Ziel von zwei

Millionen CHF noch deutlich übertroffen", erklärt Dr. Florian Dillinger,

Präsident des Verwaltungsrates und CEO der Matador Partners Group AG. "Das

zeigt, dass unsere Strategie, unter einem Dach die Kräfte zweier Firmen

jetzt noch konsequenter zu bündeln und Synergieeffekte besser zu nutzen, vor

allem bei Maßnahmen zur Kostenreduzierung, erste Früchte trägt", so Dr.

Dillinger weiter. Der Net Asset Value (NAV) stieg im Berichtszeitraum um 6,8

Prozent.

Auf der Generalversammlung im April dieses Jahres hatten die Aktionäre mit

100-prozentiger Zustimmung eine Fusion der Matador Partners Group AG mit der

Matador Private Equity AG beschlossen. Das aktuelle, ursprünglich bis 30.

Juni laufende Geschäftsjahr 2017/2018 der neuen Gesellschaft war vor diesem

Hintergrund um sechs Monate bis zum 31. Dezember 2018 verlängert worden. Das

nächste Geschäftsjahr 2019 beginnt dann mit dem kalendarischen Jahr am 1.

Januar 2019.

"Auch in diesem Geschäftsjahr wollen wir eine attraktive Dividende von vier

Prozent gegenüber dem Aktienkurs ausschütten. Der bisherige Verlauf des

Jahres hat den Grundstein dafür gelegt: Unserer Private-Equity-Beteiligungen

haben sich in den vergangenen Monaten sehr gut entwickelt, von praktisch

allen Fonds haben wir erfreulich hohe Ausschüttungen erhalten", erklärt Dr.

Florian Dillinger. Aktuell rechne sein Unternehmen mit einem weiteren

Anstieg der Bewertungen der Beteiligungen und hohen Ausschüttungen, zudem

prüfe es weitere neue Investments. "Es wird immer wieder zu

Liquiditätsbedarf von Investoren kommen, woraus sich interessante

Einstiegschancen für die Matador Partners Group AG im Rahmen von

Secondary-Transaktionen ergeben. Vor diesem Hintergrund wird die

Gesellschaft ihr Portfolio weiterentwickeln und ausbauen." Diversifikation

und Risikominimierung stünden neben den hohen zweistelligen Renditechancen

klar im Vordergrund. "Secondary Private Equity bietet sich sowohl unter dem

Aspekt der Wertentwicklung als auch unter dem Gesichtspunkt des

Risikomanagements optimal an. So wurden in vergangen 15 Jahren mit dieser

Assetklasse in jedem Jahr positive Renditen erzielt - sogar in der

Finanzkrise. Das verdeutlicht, welches Potenzial die Aktie der Matador

Partners Group AG In Kombination mit ihrer attraktiven Dividendenrendite als

interessanter Baustein eines jeden Portfolios hat", so der Präsident des

Verwaltungsrates und CEO weiter.

Über die Matador Partners Group AG:

Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist

spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die

Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit

diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an

der Börse Bern notiert, ein Zweitlisting besteht an den Börsenplätzen

Frankfurt, Berlin und Stuttgart.

Pressekontakt:

Marco Cabras

newskontor - Agentur für Kommunikation

marco.cabras@newskontor.de

Tel: +49 (0) 211 86394922; mobil: +49 (0)172 2142968

