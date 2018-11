DGAP-News: Matador Partners Group AG: Jüngste Transaktion unterstreicht positive Portfolioentwicklung (deutsch)

Matador Partners Group AG: Jüngste Transaktion unterstreicht positive Portfolioentwicklung

26.11.2018 / 07:47

- Erfolgreiche Transaktion durch Veräußerung von Private-Equity-Beteiligung

- Finatem IV GmbH & Co KG verkauft Schollenberger-Beteiligung an Socotec

- Transaktion erzielt internen Zinsfuß von 138 Prozent des investierten

Kapitals

Sarnen, 26. November 2018 - Die Matador Partners Group AG (CH0042797206)

wartet mit positiven Nachrichten aus dem Portfolio-Bereich auf.



Jüngst hat

einer der Fonds, in die die auf Secondaries im Private-Equity-Segment

spezialisierte börsennotierte Gesellschaft investiert, sich gewinnbringend

von einem Teil seines Portfolios getrennt. So veräußerte die Finatem IV GmbH

& Co. KG ihre Beteiligung an der Schollenberger Group aus Celle an die

Socotec Group aus dem französischen Guyancourt. Die Transaktion, die am 7.

November nach der Genehmigung der zuständigen Behörden geschlossen wurde,

ermöglichte dem Fonds, einen internen Zinsfuß von 138 Prozent des

investieren Kapitals zu erzielen. "Mit dem Rückenwind der jüngsten Erfolge

durch Transaktionen aus unseren Portfolios setzen wir den eingeschlagenen

Erfolgskurs weiter fort", erklärt Dr. Florian Dillinger, Präsident des

Verwaltungsrates und CEO der Matador Partners Group AG.

Die Schollenberger-Gruppe ist mit rund 400 Mitarbeitern Marktführer in

Deutschland und Österreich im Bereich der zivilen Kampfmittelbergung. 2016

wurde die Schollenberger-Gruppe durch Finatem und zwei

Schollenberger-Geschäftsführer im Rahmen eines Management-Buy-Outs von der

Celler Brunnenbau-Gruppe übernommen und 2018 um die auf geophysikalische

Analyse-Dienstleistungen spezialisierte GeoFact GmbH ergänzt.

"Unter anderem auch dank der Mithilfe von Finatem waren bei Schollenberger

in den vergangenen Jahren richtungsweisende industrielle Standards in den

Bereichen der Vertriebs- und Ressourcensteuerung sowie im Controlling

eingeführt worden, allesamt Maßnahmen, die den Wert des Unternehmens

erheblich gesteigert haben. Das Beispiel Schollenberger zeigt eindrucksvoll,

welch große Rolle ein Fonds bei der operativen Entwicklung einer Beteiligung

spielen kann. Genau solche Beteiligungen sind die Basis für die gute

Performance der Matador Partners Group", so Dr. Florian Dillinger weiter.

Über die Matador Partners Group AG:

Die Matador Partners Group AG (CH0042797206) mit Sitz in der Schweiz ist

spezialisiert auf Secondary Private Equity Investments, mit denen die

Gesellschaft ein nach Branchen, Regionen und Wirtschaftszyklen breit

diversifiziertes Private-Equity-Portfolio aufgebaut hat. Die Aktie ist an

der Börse Bern notiert, ein Zweitlisting besteht an den Börsenplätzen

Frankfurt, Berlin und Stuttgart.

Pressekontakt:

Marco Cabras

newskontor - Agentur für Kommunikation

marco.cabras@newskontor.de

Tel: +49 (0) 211 86394922; mobil: +49 (0)172 2142968

