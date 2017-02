DGAP-News: Maschmeyer Group wird ausgebaut (deutsch)

Maschmeyer Group wird ausgebaut

16.02.2017





Maschmeyer Group wird ausgebaut

- Führungswechsel bei ALSTIN

- Investitionsfokus wird erweitert

- neuer Standort in San Francisco

München, 16. Februar 2017: ALSTIN, das Investitionsvehikel der Maschmeyer Group für Wachstumskapital wird zukünftig von Clemens von Bergmann geleitet. Von Bergmann war zuvor Geschäftsführer von ALSTIN II und davor Geschäftsführer von CHECK24. Einen Namen als erfolgreicher Investor hat er sich in den acht Jahren gemacht, in denen er den Hightech-Gründerfonds mit aufgebaut hat. Er folgt Dr. Jörg Goschin, der nach dem Ausinvestieren von ALSTIN I Ende 2016 ausgeschieden ist. Carsten Maschmeyer: "Ich danke Herrn Dr. Goschin für seine engagierte, loyale und erfolgreiche Arbeit. Mit stark wachsenden Unternehmensbeteiligungen wie Blacklane, Orderbird, barzahlen.de oder Crealytics im Portfolio haben wir ein großes Zukunftspotential."

Für den Aufbau von Beteiligungen von ALSTIN II im FinTech und InsurTech Bereich wurde Carsten Maybach, bisher Investment Manager beim Main Incubator, dem Investmentvehikel der Commerzbank, an Bord geholt. "Das wird ein weiterer Schwerpunkt für unsere Beteiligungen werden. Mit unserem breiten Branchen Know-How können wir bei Start-up Unternehmen großen Nutzen stiften und Entwicklungen beschleunigen", so Carsten Maschmeyer, der über 30 Jahre erfolgreiche unternehmerische Erfahrung in der Finanz- und Versicherungsbranche verfügt.

Das Team von seed+speed Ventures, dem Investmentvehikel für Frühphaseninvestments, wurde um Herby Marchetti als Investment Manager erweitert. Marchetti war zuvor Mitbegünder des P7S1 Accelerators und hat umfangreiche Erfahrungen im Business Development sowie Technologie und Beteiligungsmanagement bei der ProSiebenSat.1 Group erworben.

Derzeit eröffnet die Maschmeyer Group auch ein Büro in San Francisco. "Bei der Dynamik der US-amerikanischen Gründerszene bedeutet es einen Wettbewerbsvorteil in der Bay Area mit unmittelbarer Nähe zum Silicon Valley und in der Szene vernetzt zu sein. Da wollen wir dabei sein", erklärt Carsten Maschmeyer die Expansion seiner Beteiligungsfirma. Erste Investitionen sind das Virtual Reality Startup 8i, an dem auch der US- Telekommunikationskonzern Verizon, das US-Medienunternehmen Time Warner, der chinesische IT-Konzern Baidu und Peter Thiels Founders Fund beteiligt sind.

Zusätzlichen Dealflow sieht Carsten Maschmeyer aktuell bei den Pitch- Aufnahmen zu "Die Höhle der Löwen". Viele starke Gründer präsentieren wieder innovative Geschäftsideen, so dass auch bereits in dieser Staffel erste Investments getätigt wurden.

Pressekontakt: Dr. Stefan Ebner E-Mail: stefan.ebner@maschmeyer-group.de

