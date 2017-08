DGAP-News: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Auftragseingang wächst im ersten Halbjahr 2017 um 11 % (deutsch)

Maschinenfabrik Berthold Hermle AG: Auftragseingang wächst im ersten Halbjahr 2017 um 11 %

Hermle-Auftragseingang wächst im ersten Halbjahr 2017 um 11 % Konzernumsatz nimmt um gut 3 % auf 188 Mio. Euro zu Betriebsergebnis auf 40,2 Mio. Euro leicht erhöht Weitgehend stabile Entwicklung im Gesamtjahr erwartet

Gosheim, 30. August 2017 - Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG konnte ihren Auftragseingang in den ersten sechs Monaten 2017 gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum konzernweit um 11,0 % auf 203,2 Mio. Euro steigern (Vj. 183,1). Vor allem im zweiten Quartal entwickelten sich die neuen Bestellungen des schwäbischen Werkzeugmaschinenherstellers günstig. Gefragt waren sowohl die hochwertigen Einstiegsmaschinen der Performance-Line als auch die extrem dynamischen und präzisen Bearbeitungszentren der High-Performance-Line sowie Automatisierungslösungen wie das neue Handlingsystem HS flex. Aus dem Ausland erhielt Hermle von Januar bis Juni 2017 mit 123,4 Mio. Euro 16,8 % mehr neue Aufträge als in der Vergleichsperiode (Vj. 105,7). Im Inland wurde ein Plus von 3,1 % auf 79,8 Mio. Euro erzielt (Vj. 77,4). Zum 30. Juni 2017 lag der Auftragsbestand des Hermle-Konzerns bei 108,9 Mio. Euro gegenüber 124,2 Mio. Euro am Vorjahresstichtag und 93,8 Mio. Euro per Ende 2016.

Der Konzernumsatz des Unternehmens erhöhte sich im ersten Halbjahr 2017 gemessen am entsprechenden 2016er Niveau um 3,2 % auf 188,0 Mio. Euro (Vj. 182,1), wobei sich die Entwicklung im Juni 2017 erwartungsgemäß etwas normalisierte. Das inländische Geschäftsvolumen nahm um 2,1 % auf 81,8 Mio. Euro (Vj. 80,1) zu und der Auslandsumsatz um 4,1 % auf 106,2 Mio. Euro (Vj. 102,0). Die Exportquote wuchs damit von 56,0 % auf 56,5 %.

Das Hermle-Betriebsergebnis (EBIT) stieg in den ersten sechs Monaten 2017 konzernweit um 1,0 % auf 40,2 Mio. Euro (Vj. 39,8). Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Berichtszeitraum Vorlaufkosten für zwei große Investitionsmaßnahmen zu verbuchen waren. Außerdem entfielen die Ergebnisbeiträge von im Vorjahr abgerechneten, einmaligen Großprojekten. Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit belief sich auf 40,3 Mio. Euro (Vj. 39,9). Daraus ergib sich eine Brutto-Umsatzmarge von 21,4 % (Vj. 21,9). Der Periodengewinn nahm von 28,9 Mio. Euro auf 29,7 Mio. Euro zu.

Von Januar bis Juni 2017 investierte Hermle im Konzern mit 9,5 Mio. Euro deutlich mehr in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte als im Vergleichszeitraum (Vj. 5,1). Grund dafür waren zwei große Investitionsprojekte zur Zukunftssicherung. Zum einen modernisiert und vergrößert das Unternehmen den strategisch wichtigen Produktionsbereich spanende Fertigung am Firmensitz in Gosheim. Dazu wurde zunächst ein bestehender Gebäudekomplex überbaut und erweitert. Anschließend folgten bei laufendem Betrieb die Installationsarbeiten und der Aufbau der technischen Anlagen. Während der Betriebsferien im August 2017 wurden die alten Wände und die Decke, die zum Schutz der Produktion noch stehen geblieben waren, vollständig entfernt. Bis zum Jahresende installiert Hermle in der spanenden Fertigung zusätzlich ein neues Großbearbeitungszentrum.

Zum anderen errichtete Hermle im Berichtszeitraum auf einem 2016 erworbenen Gelände am Standort Zimmern in der Nachbarregion Rottweil eine neue Produktionshalle. Dort werden seit Juli Grundkörper für Hermle-Bearbeitungszentren hergestellt - sogenannte Maschinenbetten, die bisher ausschließlich fremd bezogen wurden. Um die Versorgungssicherheit zu erhöhen und eigenes Know-how aufzubauen, kombiniert das Unternehmen in diesem bedeutenden Bereich nun Eigen- und Fremdfertigung.

Die Finanz- und Vermögenslage des Hermle-Konzerns war zur Jahresmitte unverändert sehr solide: Die liquiden Mittel erhöhten sich gegenüber Ende 2016 von 121,0 Mio. Euro auf 150,0 Mio. Euro und das Eigenkapital von 229,9 Mio. Euro auf 259,4 Mio. Euro. Daraus errechnet sich eine Eigenkapitalquote von 74,1 % gegenüber 74,3 % per 31. Dezember 2016.

Vor allem durch Neueinstellungen für den Standort Zimmern, aber auch durch die Übernahme von Auszubildenden nahm die Zahl der Hermle-Mitarbeiter zum 30. Juni 2017 konzernweit auf 1.035 Beschäftigte zu (Vj. 995; 31.12.2016: 1.018). Zum Stichtag absolvierten 84 junge Menschen bei der Hermle AG eine Berufsausbildung (Vj. 88), das entsprach gemessen an der Belegschaft der Muttergesellschaft einer weiterhin hohen Ausbildungsquote von 9,7 % (Vj. 10,2).

Im Gesamtjahr 2017 rechnet Hermle dank des soliden Auftragspolsters und der anhaltend guten Nachfrage mit einem Konzernumsatz etwa auf Vorjahreshöhe oder - bei einer Fortsetzung des sehr günstigen Trends - leicht darüber (2016: 394,0 Mio. Euro). Das Betriebsergebnis wird aus heutiger Sicht je nach Umsatzverlauf konzernweit auf oder etwas unter dem Vorjahresniveau liegen (2016: 99,8 Mio. Euro). Es kann mit der Umsatzentwicklung zwar grundsätzlich mithalten, die Vorlaufkosten für die beiden großen Zukunftsprojekte sowie der Wegfall von im Vorjahr erzielten hohen Erträgen aus einzelnen Auslandsaufträgen werden dadurch aber voraussichtlich nur teilweise kompensiert.

Die Maschinenfabrik Berthold Hermle AG zählt zu den weltweit führenden Herstellern von Fräsmaschinen und Bearbeitungszentren. 2016 erzielte das Unternehmen konzernweit einen Umsatz von 394,0 Mio. Euro und ein Betriebsergebnis von 99,8 Mio. Euro. Hermle-Werkzeugmaschinen kommen aufgrund ihrer hohen Qualität und Präzision in Hightech-Branchen wie dem Werkzeug- und Formenbau, der Medizintechnik, optischen Industrie, Energietechnik, Luftfahrt-, Automobil- und Motorsportindustrie sowie bei deren Zulieferern zum Einsatz. Hermle-Aktien werden im Regulierten Markt der Börsen Stuttgart und Frankfurt am Main gehandelt. Kontakt: Redaktionsbüro tik GmbH, Gabriele Rechinger, T 0911 95 97 870, E-Mail: info@tik-online.de

Bildmaterial: Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Udo Hipp, T 07426 95 6238, E-Mail: udo.hipp@hermle.de

Der komplette Halbjahresabschluss ist auf der Website des Unternehmens www.hermle.de unter der Rubrik Investor Relations / Finanzberichte / Zwischenberichte abrufbar.

