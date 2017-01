DGAP-News: Marsella Holdings S.à r.l.: Standard Industries gibt endgültige Ergebnisse des Übernahmeangebots für Braas Monier bekannt (deutsch)

Marsella Holdings S.



DIE IN DIESEM DOKUMENT ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN, INNERHALB ODER AUS LÄNDERN BESTIMMT, WO EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE EINE VERLETZUNG DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DARSTELLEN WÜRDE.

Standard Industries gibt endgültige Ergebnisse des Übernahmeangebots für Braas Monier bekannt

- Standard Industries sichert zum Ende der weiteren Annahmefrist insgesamt 93,8 Prozent der Aktien von Braas Monier

- Es wird erwartet, dass die Transaktion im ersten Quartal 2017 abgeschlossen wird

New York und Frankfurt, 30. Januar 2017 - Standard Industries Inc., ein führender weltweit agierender Anbieter von Dachbaustoffen und Dachabdichtungslösungen, hat heute die endgültigen Ergebnisse ihres freiwilligen öffentlichen Angebots für sämtliche Aktien der Braas Monier Building Group S.A. bekanntgegeben. Die weitere Annahmefrist endete am Mittwoch, den 25. Januar 2017.

Bis zum Ende der weiteren Annahmefrist wurden insgesamt 38.853.708 Aktien angedient. Dies entspricht rund 90,2 Prozent des Grundkapitals und der Stimmrechte von Braas Monier. Insgesamt hat sich Standard Industries damit nunmehr 40.415.615 Aktien gesichert. Dies entspricht rund 93,8 Prozent des gesamten Grundkapitals und der Stimmrechte von Braas Monier.

"Wir freuen uns darüber, mit Standard Industries und Braas Monier zwei hochkomplementäre Geschäfte zusammenzubringen. Damit treiben wir unser Vorhaben, ein erstklassiges, weltweit führendes Unternehmen für Dachbaustoffe und Dachabdichtungsprodukte zu werden, weiter voran", sagte David Winter, Co-CEO von Standard Industries. "Wir freuen uns darauf, mit dem Management und den Mitarbeitern von Braas Monier auch zukünftig Innovationen hervorzubringen und unseren Kunden auf der ganzen Welt Produkte im Flach- und Steildachsegment anbieten zu können", fügte er hinzu.

"Die erweiterte globale Präsenz von Standard Industries, zusammen mit unserer Expertise im Hinblick auf verschiedenste Technologien, werden uns in die Lage versetzen, die immer komplexer werdenden Bedürfnisse unserer Kunden besser zu erfüllen", fügte David Millstone, Co-CEO von Standard Industries, hinzu. "Die Kombination mit Braas Monier unterstreicht unser Engagement für die Branche und zeigt, dass wir weiterhin weltweit in das Geschäft und unsere Mitarbeiter investieren", sagte er.

Alle nichtregulatorischen Bedingungen für das Übernahmeangebot waren am Ende der ersten Annahmefrist erfüllt. Das Unternehmen erwartet, dass das Angebot - vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage aufgeführten kartellrechtlichen Freigaben - voraussichtlich im ersten Quartal des Jahres vollzogen wird.

Weitere Informationen sind unter http://www.standardindustriesoffer.com erhältlich. Über Standard Industries Standard Industries ist eine privat geführte, global agierende, diversifizierte Holdinggesellschaft mit Beteiligungen in den Bereichen Baustoffe, Zuschlagstoffe und verbundenen Investmentgeschäften in Public Equities und Immobilien. Standard Industries wurde 1886 gegründet und beschäftigt mehr als 7.500 Mitarbeiter in über 80 Ländern. Tochtergesellschaften sind: GAF, ein führender Hersteller in Nordamerika; Icopal, ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich Dachbaustoffe für Gewerbeimmobilien; SGI, ein führender Zuschlagsstoffehersteller und Bergbaukonzern, der die nordamerikanische Bauindustrie mit Spezialprodukten versorgt; und Siplast, ein Anbieter hochwertiger modifizierter Bitumenmembranen und flüssig aufgebrachter Dachabdichtungen.

Ansprechpartner:

Europäische Medien: Claudia Kosser Hering Schuppener Consulting Tel.: +49,69.9218,7458 ckosser@heringschuppener.com

US-Medien: Melisa Tezanos Head of Communications Standard Industries, Inc. Mobil: +1.917.225.5786 MTezanos@standardindustries.com

Wichtige Information:

Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Braas Monier dar. Die endgültigen Bedingungen und weitere das öffentliche Übernahmeangebot betreffende Bestimmungen sind in der Angebotsunterlage, deren Veröffentlichung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht gestattet worden ist, enthalten. Investoren und Inhabern von Wertpapieren von Braas Monier wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage sowie alle sonstigen im Zusammenhang mit dem öffentlichen Übernahmeangebot stehenden Bekanntmachungen zu lesen, sobald diese bekannt gemacht worden sind, da sie wichtige Informationen enthalten oder enthalten werden.

Das Angebot wurde auf Basis der anwendbaren Bestimmungen des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetzes (WpÜG), und ( sofern und soweit diese anwendbar sind ( des Großherzogtums Luxemburg und der anwendbaren Vorschriften der Wertpapiergesetze der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Das Angebot wird nicht nach den rechtlichen Vorgaben anderer Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschlands, des Großherzogtums Luxemburg und der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt werden. Dementsprechend wurden keine Bekanntmachungen, Anmeldungen, Zulassungen oder Genehmigungen für das Angebot außerhalb der Bundesrepublik Deutschland eingereicht, veranlasst oder gewährt. Investoren und Inhaber von Wertpapieren von Braas Monier können nicht darauf vertrauen, durch die Anlegerschutzvorschriften irgendeiner anderen Rechtsordnung als der Bundesrepublik Deutschlands, des Großherzogtums Luxemburgs oder der Vereinigten Staaten von Amerika, sofern und soweit diese anwendbar sind, geschützt zu werden. Vorbehaltlich der in der Angebotsunterlage beschriebenen Ausnahmen sowie etwaiger von den jeweils zuständigen Aufsichtsbehörden zu erteilenden Ausnahmegenehmigungen wird weder mittelbar noch unmittelbar ein Übernahmeangebot in Rechtsordnungen unterbreitet, in denen dies einen Verstoß gegen das jeweilige nationale Recht darstellen würde.

Standard Industries behält sich das Recht vor, soweit gesetzlich zulässig, unmittelbar oder mittelbar weitere Aktien von Braas Monier außerhalb des Angebots börslich oder außerbörslich zu erwerben. Finden solche Erwerbe statt, werden Angaben über diese Erwerbe unter Mitteilung der Anzahl der erworbenen oder zu erwerbenden Aktien und der gezahlten oder vereinbarten Gegenleistung unverzüglich veröffentlicht.

Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen von Standard Industries und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die Standard Industries und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Standard Industries oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Diese Erwartungen und in die Zukunft gerichteten Aussagen könnten sich als unzutreffend erweisen und die tatsächlichen Entwicklungen können erheblich von in die Zukunft gerichteten Aussagen abweichen. Standard Industries und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen übernehmen keine Pflicht, die in die Zukunft gerichteten Aussagen hinsichtlich tatsächlicher Entwicklungen oder Ereignisse, Rahmenbedingungen, Annahmen oder sonstiger Faktoren zu aktualisieren.

