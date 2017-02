DGAP-News: Mars One Ventures AG: Mars One erhalt 10 Angebote fur die Medienproduktion im Rahmen der Astronautenauswahl (deutsch)

Mars One Ventures AG: Mars One erhalt 10 Angebote fur die Medienproduktion im Rahmen der Astronautenauswahl

Amersfoort, 17. Februar 2017 - Mars One gibt heute bekannt, dass es zehn Angebote für die Produktion von Medien-Content im Rahmen der dritten Runde der Astronautenauswahl erhalten hat. Die Angebote wurden von Produzenten aus fünf Ländern in Nordamerika und Europa vorgelegt. Mars One hat eine erste Sichtung der Angebote durchgeführt und eine Shortlist der drei bevorzugten Produktionsangebote erstellt.

Suzanne Flinkenflögel, Director of Communications bei Mars One sagt: "Wir sind mit den erhaltenen Vorschlägen sehr zufrieden, sowohl hinsichtlich ihrer Anzahl als auch der Qualität. Obwohl wir eine sehr knappe Frist für die Einreichung der Angebote gesetzt hatten, erhielten wir zehn sehr interessante und vielfältige Vorschläge. Nun haben wir diejenigen Angebote in die engere Wahl genommen, von denen wir meinen, dass sie am besten mit unseren Vorstellungen von Ton und Stil übereinstimmen, den wir bei unserer anstehenden Astronautenauswahl-Runde anstreben."

Mars One wird mit den verbliebenen Produktionsfirmen weitere Gespräche führen, um mögliche offene Fragen und Aspekte zu erörtern. Am Ende des Prozesses wird Mars One eine Produktionsfirma auswählen, welche den Medien- Content rund um die dritte Astronautenauswahl-Runde erstellen wird. Mars One wird voraussichtlich vor Ende März 2017 einen Produktionspartner auswählen.

Über Mars One Mars One hat sich zum Ziel gesetzt, eine dauerhaft bewohnbare Siedlung auf dem Mars zu errichten. Bevor sorgfältig ausgewählte und geschulte Besatzungen zum Mars starten, werden mehrere unbemannte Missionen durchgeführt, um vorbereitend eine bewohnbare Siedlung für die ersten Astronauten zu errichten.

Mars One besteht aus zwei Einheiten: der niederländischen gemeinnützigen Mars One Foundation und der schweizerischen börsennotierten Mars One Ventures AG [FRA: KCC], ISIN: CH0132106482. Die Mars One Foundation implementiert und verwaltet die Mission und besitzt zudem die Missions- Hardware. Sie ist ferner für die Auswahl und Ausbildung der Besatzungen verantwortlich und baut eine ständig wachsende Gemeinschaft von Fachleuten und Anhängern auf, die den Fortschritt der Mission verfolgen und dazu beitragen.

Mars One Ventures hält sämtliche weltweit exklusiven Monetarisierungsrechte rund um die Mission zum Mars. Es gibt vielfältige Umsatzmöglichkeiten rund um die Mission zum Mars: Merchandise, Anzeigen in Videoinhalten, Übertragungsrechte, Partnerschaften, geistiges Eigentum, Veranstaltungen, Spiele, Apps und viele mehr.

