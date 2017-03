DGAP-News: Mars One Ventures AG: Mars One Ventures AG gibt nach der Bewertung des Unternehmens mit US$ 389.300.000,- neue Aktien aus (deutsch)

Mars One Ventures AG: Mars One Ventures AG gibt nach der Bewertung des Unternehmens mit US$ 389.300.000,- neue Aktien aus

Amersfoort, 10. März 2017 - Mars One Ventures AG gibt bekannt, dass das Aktienkapital für die Übernahme um 478.887.500 Aktien erhöht wurde. Das schweizer Handelsregister hat die Kapitalerhöhung basierend auf einem unabhängigen Wertgutachten durch einen schweizer Prüfer gebilligt, wonach Mars One mit US$ 389.300.000,- bewertet wurde (das entspricht EUR 368.742.600,- nach dem aktuellen EUR/USD-Wechselkurs von 1,06).

"Wir freuen uns, dass die Kapitalerhöhung der Mars One Ventures AG durchgeführt wurde, durch welche die Transaktion für die Übernahme abgeschlossen ist. Dazu sind wir über die Bewertung unseres Unternehmens begeistert" so Bas Lansdorp, CEO und Mitbegründer von Mars One, heute. "Die Bewertung basiert auf einer unabhängigen Überprüfung unserer Umsatz-Projektionen auf Grundlage unserer bisherigen Ergebnisse und resultiert in einem Wert je Aktie von etwa EUR 0,74, was deutlich über dem aktuellen Kurs der Aktie an der Frankfurter Wertpapierbörse liegt."

In den letzten Jahren hat die ganze Raumfahrtindustrie von dem erhöhten Interesse an der Erkundung des Mars profitiert, und daher hat auch Mars One einen deutlichen Anstieg des Interesses an seiner Mission zum Mars erfahren. Ein wichtiger Faktor bei der Steigerung des öffentlichen Interesses sind die Bemühungen der aufstrebenden Raumfahrtnationen. Darunter fällt auch Indien mit seinem erfolgreichen Mars-Orbit im Jahr 2014 zu einem Bruchteil der Kosten früherer Marsmissionen und auch der Plan der Vereinigten Arabischen Emirate, im Jahr 2020 einen unbemannten Marsflug durchzuführen. Zu den anderen wichtigen Faktoren gehören die bedeutenden technischen Errungenschaften mehrerer privater Unternehmen wie SpaceX und Blue Origin, die Erfolge der Filme und TV-Serien, wie "Der Marsianer" und die National Geographic-Reihe 'Mars'. Schließlich gibt es ein anhaltendes Interesse an bestehenden Mars-Missionen, wie die ExoMars-Mission der ESA und die aktiven NASA-Orbiter und Rover-Missionen. "Das gesteigerte Interesse an Mars-Programmen hat starke positive Auswirkungen auf das geschäftliche Potenzial von Mars One Ventures, da es auf dem öffentlichen Interesse an Mars One - und damit am kommerziellen Wert der Mission zum Mars von Mars One - beruht", erläutert Lansdorp.

Über Mars One

Mars One hat sich zum Ziel gesetzt, eine dauerhaft bewohnbare Siedlung auf dem Mars zu errichten. Bevor sorgfältig ausgewählte und geschulte Besatzungen zum Mars starten, werden mehrere unbemannte Missionen durchgeführt, um vorbereitend eine bewohnbare Siedlung für die ersten Astronauten zu errichten.

Mars One besteht aus zwei Einheiten: der niederländischen gemeinnützigen Mars One Foundation und der schweizerischen börsennotierten Mars One Ventures AG [FRA: KCC], ISIN: CH0132106482. Die Mars One Foundation implementiert und verwaltet die Mission und besitzt zudem die Missions-Hardware. Sie ist ferner für die Auswahl und Ausbildung der Besatzungen verantwortlich und baut eine ständig wachsende Gemeinschaft von Fachleuten und Anhängern auf, die den Fortschritt der Mission verfolgen und dazu beitragen.

Mars One Ventures hält sämtliche weltweit exklusiven Monetarisierungsrechte rund um die Mission zum Mars. Es gibt vielfältige Umsatzmöglichkeiten rund um die Mission zum Mars: Merchandise, Anzeigen in Videoinhalten, Übertragungsrechte, Partnerschaften, geistiges Eigentum, Veranstaltungen, Spiele, Apps und viele mehr.

Weitere Informationen über den Mars finden Sie auf www.mars-one.com.

