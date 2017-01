DGAP-News: Mars One Ventures AG: Finanzierung ermöglicht wichtige Schritte im Jahr 2017 (deutsch)

Mars One Ventures AG: Finanzierung ermöglicht wichtige Schritte im Jahr 2017

Amersfoort, 5. Januar 2017 - Mars One bestätigt heute seine kurzfristigen Ziele und Geschäftspläne für das Jahr 2017. Im Dezember 2016 wurde eine Investition von 6 Mio. EUR durch World Stock & Bond Trade Limited angekündigt. Diese wird auf sechs gleiche Tranchen verteilt, von denen die erste Ende Januar 2017 eingehen wird. Dies ermöglicht es Mars One, die nächsten Schritte zu unternehmen, um die Mission zum Mars voranzubringen, die Kapital- und Liquiditätsdecke zu stärken sowie die Präsenz und die kommerziellen Aktivitäten zu erhöhen. Mars One erwartet dieses Ziel zu erreichen, indem es die Teams für die Mars One-Unternehmungen - die gemeinnützige Mars One Foundation und die börsennotierte Mars One Ventures AG [FRA: KCC], ISIN: CH0132106482 - durch erfahrene Mitglieder erweitert.

"Wir fügen einige Teammitglieder mit Erfahrung im Bereich der Umsetzung von Marsmissionen hinzu", so Arno Wielders, Mars One CTO und Mitbegründer. "Diese neuen Teammitglieder werden uns helfen, die technische Roadmap für unsere Mission zum Mars weiter zu formen und zu verwalten. In Begriffen aus der Raumfahrtentwicklung gesprochen, befindet sich unser Missionsaufbau derzeit in Phase A. Die Fertigstellung aller Entwicklungskonzepte führt zu einem festen Basisentwurf und genaueren Zahlen, was die Kosten angeht. In Phase B findet die detaillierte Entwicklung aller Elemente für die sichere Landung von Menschen auf dem Mars und deren Lebenserhaltung statt. Der Abschluss dieser Entwicklungsphase wird es Mars One ermöglichen, die Mission in die Phasen C und D voranzutreiben: die komplette Hardware wird gebaut, hergestellt, integriert und getestet, und schließlich zum Mars geschickt. Dies sollte zur vollen Systembereitschaft auf der Oberfläche des Mars führen und grünes Licht für die erste Mannschaft aus vier Astronauten geben, die ihre Reise zum Mars antreten wird", erklärt Wielders. Die ersten drei Entwicklungskonzepte wurden in der aktuellen Entwicklungsphase der Mars One-Mission durch die Paragon Space Development Corporation und Lockheed Martin abgeschlossen. Lieferanten mit einschlägiger Erfahrung werden damit beauftragt, die Entwicklungskonzepte für alle anderen wichtigen (Sub)-Systeme durchzuführen, die für die dauerhafte Besiedlung erforderlich sind. Diese Studien erfordern jeweils 500 bis 2500 Mannstunden und jede führt zu einem umfassenden technischen Konzept der verschiedenen Komponenten der Mission zum Mars.

Neben dem Ausbau des Teams auf der technischen Seite der Mission wird die Mars One Foundation Teammitglieder mit Erfahrung in der Crew-Auswahl und -Ausbildung engagieren. Mars One bereitet sich derzeit auf die nächsten Auswahlrunden vor, in denen die aktuelle Gruppe von 100 Astronauten-Kandidaten der Runde drei weiter eingegrenzt werden soll. Bis zu sechs Gruppen bestehend aus vier Crew-Mitgliedern werden als Vollzeitmitarbeiter von Mars One ihre Ausbildung für die Mission beginnen. Der Entwurf für die nächsten Runden ist bereit. In den nächsten Schritten werden die Termine und Standorte festgelegt und das Team aus Auswahl- und Schulungsspezialisten sowie die Logistik erweitert. "Neue Teammitglieder unterstützen das Auswahlgremium von Mars One bei den Fortschritten der kommenden Auswahlrunden, darunter beispielsweise die Durchführung und Auswertung der Aktivitäten bei der Astronautenauswahl und die Begleitung der Astronautenanwärter-Teams", erläutert Dr. Norbert Kraft, Chief Medical Officer von Mars One. Die Mitglieder des Mars One Auswahlgremiums, Dr. Norbert Kraft, Prof. Dr. Raye Kass, und Dr. James Kass, verfügen über das Verständnis der unterschiedlichen Kulturen sowie langjährige Erfahrung in der Arbeit mit extremen Umgebungen, sowie, was von größter Bedeutung ist, isolierten Lebensräumen. Sie verfügen über Berufserfahrung auf dem Gebiet der bemannten Raumfahrt (Gruppendynamik /Langzeitraumflüge/ Medizin/ Psychologie/ Psycho-Physiologie) sowie der umfangreichen Arbeit mit Astronauten von JAXA, NASA, CSA, ESA und RFSA.

Der kommerzielle Arm von Mars One, Mars One Ventures, stellt ein Kernteam aus erfahrenen Medienfachleuten zusammen, um die Marke Mars One weiterzuentwickeln und zu monetarisieren. Das Team von Mars One Ventures baut starke kommerzielle Partnerschaften auf und generiert Umsatz aus einer Reihe bestehender und neuer Einnahmequellen. Gemeinsam werden diese eine solide Grundlage für die laufende Wertschöpfung bilden. Kurzfristige Schwerpunkte umfassen:

Erstellen ansprechender (Video-) Inhalte. Dabei vor allem neue Medieninhalte über die Runde Drei der Astronautenauswahl und die nachfolgenden Schritte. Dies wird das Publikum von Mars One vergrößern und ansprechen. Ausbau des Verkaufsvolumens im Merchandise-Bereich durch Erweiterung der Palette der Mars One-Produkte. Darüber hinaus werden höhere Verkaufsvolumen zu erwarten sein, da die Anzahl der Besucher der Website aufgrund des gestiegenen Interesses an der Mars One-Mission in Folge des Programms zur Astronautenauswahl und des prognostizierten Fortschritts der Mission wachsen wird. Auf der Suche nach neuen Partnerschaften, kurz- und langfristig. Mars Ones anstehende nächste Schritte, vor allem rund um die Astronautenauswahl, bieten zahlreiche Möglichkeiten für Markenverknüpfungen.

Bas Lansdorp, CEO und Mitbegründer von Mars One, sagt: "Arno und ich gründeten Mars One vor fast sechs Jahren. Mit begrenzten Mitteln und einem kleinen Team haben wir sehr hart daran gearbeitet, den Punkt zu erreichen, an dem wir heute sind. Mit der gesicherten Finanzierung wird 2017 das Jahr sein, in dem alles sich zusammenzufügen beginnt. Endlich können wir die nächsten Schritte in unserer Mission unternehmen, auf die sich sowohl das Mars One-Team als auch unsere Fans gespannt freuen."

Über Mars One Mars One hat sich zum Ziel gesetzt, eine dauerhaft bewohnbare Siedlung auf dem Mars zu errichten. Bevor sorgfältig ausgewählte und geschulte Besatzungen zum Mars starten, werden mehrere unbemannte Missionen durchgeführt, um vorbereitend eine bewohnbare Siedlung für die ersten Astronauten zu errichten.

Mars One besteht aus zwei Einheiten: der niederländischen gemeinnützigen Mars One Foundation und der schweizerischen börsennotierten Mars One Ventures AG [FRA: KCC], ISIN: CH0132106482. Die Mars One Foundation implementiert und verwaltet die Mission und besitzt zudem die Missions-Hardware. Sie ist ferner für die Auswahl und Ausbildung der Besatzungen verantwortlich und baut eine ständig wachsende Gemeinschaft von Fachleuten und Anhängern auf, die den Fortschritt der Mission verfolgen und dazu beitragen.

Mars One Ventures hält sämtliche weltweit exklusiven Monetarisierungsrechte rund um die Mission zum Mars. Es gibt vielfältige Umsatzmöglichkeiten rund um die Mission zum Mars: Merchandise, Anzeigen in Videoinhalten, Übertragungsrechte, Partnerschaften, geistiges Eigentum, Veranstaltungen, Spiele, Apps und viele mehr.

Weitere Informationen über den Mars finden Sie auf www.mars-one.com.

