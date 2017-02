DGAP-News: Mars One Ventures AG: Bas Lansdorp prasentiert in Großbritannien vor uber 1000 Fuhrungskraften (deutsch)

Mars One Ventures AG: Bas Lansdorp prasentiert in Großbritannien vor uber 1000 Fuhrungskraften

Amersfoort, 22. Februar 2017 -- Mars One gibt bekannt, dass CEO und Mitbegründer Bas Lansdorp am 6. Oktober 2017 an Bord des Kreuzfahrtschiffes 'Arcadia' der P&O Linie präsentieren wird. Die Präsentation ist offen für Teilnehmer aus vier verschiedenen Konferenzen, die alle zur selben Zeit auf der Arcadia stattfinden.

Lansdorps Keynote wird für das gesamte, 1000 Teilnehmer zählende, Publikum aus den folgenden Konferenzen zugänglich sein: dem Finance Directors' Forum, dem IT Directors' Forum, dem Marketing Forum UK sowie dem Communication Directors' Forum. Diese Konferenzen zielen darauf, Führungskräften aus den Bereichen Finanzen, IT, Marketing und Kommunikation Zugang zu neuen Ideen, Lösungen und Innovationen zu verschaffen, um sie dabei zu unterstützen, ihre Abteilungen und Unternehmen voranzubringen.

Bas Lansdorp, Mitbegründer und CEO von Mars One, kommentiert: "Konferenzen sind eine gute Plattform, um ein vielfältiges Publikum zu erreichen, und sie helfen uns dabei, mit vielen verschiedenen Organisationen in Kontakt zu kommen. Außerdem ist es großartig, durch Frage-Antwort-Sitzungen mit dem Publikum und anschließendem Networking Feed-back zu erhalten".

Die vier Konferenzen werden von Richmond Events organisiert. Diese haben seit 1990 bereits über 550 Foren in einer Reihe von Branchen organisiert. Die Teilnahme an einer der Konferenzen als Delegierter ist kostenlos, kann aber nur auf persönliche Einladung hin erfolgen. Für weitere Informationen darüber, wie Sie ein Delegierter werden, besuchen Sie bitte www.richmondevents.com/Delegates.

Weitere Informationen zum Event am 6. Oktober 2017 an Bord des Kreuzfahrtschiffes 'Arcadia' der P&O Linie und Bas Lansdorps Keynote, besuchen Sie bitte: www.fdforum.com/Autumn-Conference www.itdf.com/Autumn-Conference www.marketingforum.co.uk/Conference www.cdforum.com/Conference

Über Mars One Mars One hat sich zum Ziel gesetzt, eine dauerhaft bewohnbare Siedlung auf dem Mars zu errichten. Bevor sorgfältig ausgewählte und geschulte Besatzungen zum Mars starten, werden mehrere unbemannte Missionen durchgeführt, um vorbereitend eine bewohnbare Siedlung für die ersten Astronauten zu errichten.

Mars One besteht aus zwei Einheiten: der niederländischen gemeinnützigen Mars One Foundation und der schweizerischen börsennotierten Mars One Ventures AG [FRA: KCC], ISIN: CH0132106482. Die Mars One Foundation implementiert und verwaltet die Mission und besitzt zudem die Missions- Hardware. Sie ist ferner für die Auswahl und Ausbildung der Besatzungen verantwortlich und baut eine ständig wachsende Gemeinschaft von Fachleuten und Anhängern auf, die den Fortschritt der Mission verfolgen und dazu beitragen.

Mars One Ventures hält sämtliche weltweit exklusiven Monetarisierungsrechte rund um die Mission zum Mars. Es gibt vielfältige Umsatzmöglichkeiten rund um die Mission zum Mars: Merchandise, Anzeigen in Videoinhalten, Übertragungsrechte, Partnerschaften, geistiges Eigentum, Veranstaltungen, Spiele, Apps und viele mehr.

Weitere Informationen über den Mars finden Sie auf www.mars-one.com.

