Markus Hill: 'Strategic Investing / Value Investing, Fondsboutiquen & Family Offices' (Prof. Dr. J. Carlos Jarillo & Markus Hill, Frankfurt) / MH-Family Office-Panel (SAVE THE DATE - FundForum International, Berlin)

^

DGAP-News: Markus Hill / Schlagwort(e): Fonds/Konferenz

Markus Hill: 'Strategic Investing / Value Investing, Fondsboutiquen & Family

Offices' (Prof. Dr. J. Carlos Jarillo & Markus Hill, Frankfurt) / MH-Family

Office-Panel (SAVE THE DATE - FundForum International, Berlin) (News mit

Zusatzmaterial)

17.04.2018 / 09:15

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Frankfurt am Main: "Strategic Investing / Value Investing, Fondsboutiquen &

Family Offices" (Prof. Dr. J. Carlos Jarillo & Markus Hill, Frankfurt) /

MH-Family Office-Panel (SAVE THE DATE - FundForum International, Berlin)

Es ist gut, unseren Geist gegen den von anderen zu reiben und zu polieren.

(Michel Eyquem de Montaigne)

Seit 16 Jahren managen der ehemalige Strategie-Professor Dr. J. Carlos

Jarillo (ehemals Doktorand von Michael Porter und Harvard Research

Associate) und sein Team Aktienfonds bei der Strategic Investment Advisors

Group (SIA). Sein letztes Buch "Strategische Logik - Die Quellen der

langfristigen Unternehmensrentabilität" gilt für viele Führungskräfte als

praxisorientiertes Nachfolgewerk von Michael Porters Klassiker "Competitive

Strategy".

"Strategic Investing" steht thematisch eng im Zusammenhang mit der Denkweise

von unabhängigen Unternehmern (Ownership Approach). Markus Hill wird deshalb

einleitend über "Value Investing, Fondsboutiquen und Unabhängigkeit"

(USA-Formel) sprechen. Seit Jahren beobachtet und kommentiert er die

Entwicklung im Bereich eigentümergeführter, unabhängiger Vermögensverwalter

/ Family Offices und den Langfristhorizont bei Investments.

Im April dieses Jahres präsentiert Prof. Dr. J. Carlos Jarillo, wie in der

Praxis mit dem Thema

Strategic Investing und "Strategische Logik - Investieren wie ein

Unternehmer"

erfolgreich Geld gemanagt werden kann.

* Ownership-Approach: Investor, Portfolio Management und

Interessengleichheit

* Asset-Klasse Aktien: Bedeutung von "Noise" und konzentrierten Portfolios

* Value Investing: Bedeutung von Dividendenrendite und Risikomanagement

* Vor- und Nachteile von Private Equity versus Listed Equity

* Portfolio & Praxis - Private Equity-Ansatz im liquiden

Value-Publikumsfonds

Veranstaltungstermin / Veranstaltungsort:

Donnerstag, 19. April, in der Zeit von 11.30 bis 14.00 Uhr, MainNizza (

www.mainnizza.de), Untermainkai 17, Frankfurt

Die Strategic Investment Advisors Group (SIA, www.s-i-a.ch) ist eine

Value-Boutique aus der Schweiz, die seit Jahren erfolgreich Investoren in

Europa betreut. Die SIA pflegt einen intensiven Dialog mit ihren Investoren

und Value Investment-affinen Anlegern. Seit 2015 wurde der fachliche

Gedankenaustausch bereits intensiv in Frankfurt, Köln, München und Hamburg

geführt. Ein interessanter Aspekt dieser Treffen war die Diskussion über die

Konzepte von Publikumsfonds und Private Equity-Fonds im Value

Investing-Segment. Auch dieser Punkt wird in diesem Jahr wieder aufgegriffen

("Investmenthorizont", Warren Buffett etc.). Ein weiterer Aspekt: Family

Offices und unabhängige Vermögensverwalter schienen beim damaligen

Gedankenaustausch insbesondere daran interessiert, mehr über das Angebot an

unabhängigen Adressen im Bereich Value Investing zu erfahren

("Diversifikation mit Köpfen").

RÜCKFRAGEN ZUR ZIELGRUPPE DER VERANSTALTUNG - Investoren-Veranstaltung

("invitation only"), Anmeldung, Vortragsunterlagen und Inhalten: Markus Hill

info@markus-hill.com 0049 (0) 163 4616 179

SAVE THE DATE Markus Hill & Family Offices, FundForum International, Berlin,

12/6/2018

Special Focus, MH-Panel: Family office and HNW investors on the management

of impact and other illiquid / liquid ESG strategies in the portfolio. How

does this impact the overall asset allocation?

Panelists:

Thomas Rüschen, Deutsche Oppenheim Family Office AG

Antje Biber, FeriTrust

Christoph Kind, Marcard, Stein & Co.

J. Christian Stadermann, Logos Patrimon

Link_FundForum_International

Der fachliche Gedankenaustausch, auch mit anderen Investoren, zu diesem

Themenkreis wurde eindeutig begrüßt, Ansätze zur Diskussion in Frankfurt und

Berlin (Family Offices, Seed Money, Fondsboutiquen, Due Diligence etc.):

"Viele der Unternehmer bei Fondsboutiquen und Family Offices lieben und

genießen ihr Tageswerk, sie leben ihre Berufung"

Fondsboutiquen, Value Investing und Sinnökonomie - viele Investoren auf

Family Office- und Unternehmerseite bewegen sich in ihren Entscheidungen oft

in diesem speziellen wirtschaftlichen Dreieck. Über diesen Zusammenhang

sowie über die Rolle von Absolute Return-Ansätzen, Seeding von

Fondskonzepten, Langfristdenke und Risikomanagement sprach IPE Institutional

Investment-Chefredakteur Frank Schnattinger mit dem unabhängigen Asset

Management Consultant Markus Hill. Einige dieser Themenpunkte werden von ihm

auch in einem Kurzintro zu dem Vortrag "Strategic Investing - Investieren

wie ein Unternehmer" von Prof. Dr. J. Carlos Jarillo am 29.11.2017 in

Hamburg angesprochen.

Link_Interview_IPE_Institutional_Investment

"Diese Fonds hoffen wir mit unserem Ansatz zu finden, bevor sie auf dem

Radar der datenbankorientierten Investoren auftauchen"

Entscheidungsstrukturen im Bereich Fondsselektion und Asset Allocation im

Bereich Family Offices werden von Produktanbietern wie auch Investoren in

der Fondsindustrie mit großem Interesse betrachtet. Auch in Family

Office-Bereich wird hier das Know-how fortwährend ausgebaut. Die Bedeutung

von wissenschaftlichen Methoden beim Investmentprozess hat sich zunehmend

durchgesetzt, auch der klassische Konflikt zwischen aktiven und passiven

Produkten wird häufig bei Investoren gelassener betrachtet. Markus Hill

sprach für IPE Institutional Investment mit Jakob von Ganske, Leiter

Investment Consulting und Risikomanagement und Mitglied der erweiterten

Geschäftsführung, Deutsche Oppenheim Family Office AG, über den hauseigenen

Fondsauswahlprozess, Strategische Asset Allocation (SAA) und

Optimierungspotenziale im Bereich Due Dilligence (Long-Only-Manager,

Emerging Markets, Absolut Return, ETFs etc.).

Link_Interview_IPE_Institutional_Investment

"Es ist wichtiger einen Track Record zu verstehen, als einen guten Track

Record zu kaufen"

Auf was müssen Family Offices bei der Fondsauswahl achten? Ein Blick auf die

historische Performance reicht nicht aus, meint Marcel Müller, Partner bei

der Vermögensverwaltung HQ Trust.

Link_Interview_private_banking_magazin

AKTUELLES MH-FACHINTERESSE Boutiquen-Persönlichkeiten, Absolute

Return-Konzepte, Global Macro, Seed Money & Fondsauflage (Input, Hinweis auf

neue Ansätze / Manager, Fachartikel, Veranstaltungen etc. sind immer

willkommen!), Beispiele:

"Graham und Dodds paraphrasierend kann man sagen, dass Asset Management

immer systematisch ist, sonst ist es einfach ,Zocken' "

Makroökonomie, Value Investing, Konjunkturprognosen und Asset Management

werden bei institutionellen Investoren in der DACH-Region häufig als

getrennte Bereiche betrachtet. Portfolio Management, Big Data, Erwartungen

und Risikobetrachtung bilden hier ein interessantes Diskussionsfeld. Markus

Hill sprach für IPE Institutional Management mit Dr. Carsten-Patrick Meier,

Geschäftsführer von Kiel Economics. Als ehemaliger Leiter der

Forschungsgruppe "Deutsche Konjunktur" und der Forschungsbereich "Risiken im

Bankensektor" beim Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW) besteht denkt er

bereichsübergreifend. Themen wie Kapitalmarkstrategie,

Schönheitswettbewerbe, Bewertungskennzahlen bei Value Investoren und der

Einsatz statistischer Methoden werden angesprochen wie auch Mythen im

Bereich von regelgebundenen und nicht regelgebundenen Anlageprozessen.

MH-Interview_Kiel_Economics

Beispiel für Boutiquen-Persönlichkeiten (Berenberg)

"Abschließend noch einige persönliche Aspekte: Ein Ehepaar als

Fondsmanagement-Team ist eher etwas ungewöhnlich - wie gehen Sie damit um,

wie ist Ihre Arbeitsteilung, wer ist eigentlich der Chef?"

Berenberg-Interview_Ehepaar_Gridl

Wer Seed Money braucht, sollte geschickt vorgehen

"Haben Sie nicht einmal eine Idee?", "Uns fehlen nur noch 5 Millionen Euro,

dann kann der Fonds starten" et cetera - so oder ähnlich klingen häufig die

Äußerungen von Fondsinitiatoren auf Seed-Money-Suche. Viele Schritte in der

Suchphase nach Startkapital bei Fondsgründungen erinnern an die Suche von

Start-up-Finanzierung oder an Fundraising im Bereich des konventionellen

Sponsorings. Abzugrenzen von der klassischen Seed-Investoren-Suche ist die

Situation, wenn mit bestehenden Produkten und Dienstleistungen auf

Investoren zugegangen wird. Welche Typen von Fondsmanagern suchen Seed

Money? Wie denken Investoren über Due Diligence und

Kommunikations-Offensiven? Welche Stolpersteine gilt es möglicherweise

auszuräumen?

Link_Seed_Money_Fondsauflage

Markus Hill ist Asset Management Consultant in Frankfurt am Main und

Herausgeber des Branchen-Newsletters MH-Fokus. Aufgrund seiner langjährigen

Tätigkeit in den Bereichen Managerselektion, Investmentkonzept-Checks und

Marketing schätzt er den intensiven fachlichen Gedankenaustausch mit

Investoren und Produktanbietern. Seine unabhängige Position, die

publizistische Tätigkeit sowie zahlreiche Präsentationen im In- und Ausland

unterstreichen diese ausgeprägte Branchenvernetzung ("Multiplikator").

Frankfurter Dialog für Family Offices und Vermögensverwalter, 2014, Heuking

Kühn Lüehr Wojtek

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=AHUMLLGBYV

Dokumenttitel: 'Strategic Investing / Value Investing, Fondsboutiquen &

Family Offices' (Prof. Dr. J. Carlos Jarillo & Markus Hill, Frankfurt) /

MH-Family Office-Panel (SAVE THE DATE - FundForum International, Berlin)

---------------------------------------------------------------------------

17.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

674889 17.04.2018

°