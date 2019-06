DGAP-News: Markus Hill: Family Offices, Fondsboutiquen, ESG & Real Assets - Frankfurt, Kopenhagen und München (deutsch)

Markus Hill: Family Offices, Fondsboutiquen, ESG & Real Assets - Frankfurt, Kopenhagen und München

Markus Hill: Family Offices, Fondsboutiquen, ESG & Real Assets - Frankfurt,

Kopenhagen und München (News mit Zusatzmaterial)

04.06.2019

"Investoren und Fondsindustrie diskutieren gerne in Frankfurt über

Themengebiete wie Family Offices, Fondsboutiquen und Real Assets"

Frankfurt ist der zentrale Standort für den Gedankenaustausch im Bereich

Asset Management in Deutschland und bietet eine Vielzahl von

Veranstaltungsformaten. IPE D.A.CH-Chefredakteur Frank Schnattinger sprach

mit dem unabhängigen Asset Management Consultant Markus Hill über das LRI

Investment Summit am 5. Juni in Frankfurt und Asset

Management-Veranstaltungen in der Mainmetropole. In diesem Zusammenhang

werden ebenso Themen wie Value- und Impact Investing, ESG und SRI

angesprochen. Investmentbereiche, die zunehmend auch bei Family Offices und

auf Fondsboutiquen-Seite in den Fokus geraten.

Link zum Interview:

IPE_DACH_INTERVIEW_FAMILY_OFFICES_FONDSBOUTIQUEN_FRANKFURT

1. LRI Investment Summit 2019 -Wednesday, 5 June 2019 - Hotel Jumeirah

Frankfurt (MH-Family Office Panel):

- Due Diligence - Financial Assets versus Real Assets

- Produktmanagement

a) Modetrends versus Mainstream (ESG,SRI, Impact Investing & more)

b) Erfolgsfaktoren bei der Auflage von Private Label Fonds

- Vertrieb - Mythos und Realität

a) Erfolgsfaktoren für Markteintritt & Marktbearbeitung (DACH-Region)

b) "Don't call us, we call you"-Faktor versus Added Value im Sales-Bereich

"For years now, we have been welcoming institutional investors, asset and

fund managers, business partners and investment professionals at the LRI

Investment Summit, who come together to connect, learn and share

perspectives."

Link zur Veranstaltung (Agenda, Referenten, Anmeldung):

INFORMATION_LRI_INVESTMENT_SUMMIT_2019

2. SAVE THE DATE (MH-Family Office-Panel), 25.6.2019, Kopenhagen, FUNDFORUM

INTERNATIONAL:

From ESG & SRI to Impact Investing, from liquid to non-liquid investments -

a snap shot of what leading family offices across Europe really want!

- What challenges investors encounter?

- Are there any differences or an advancement to due diligence for

"traditional" funds versus venture capital, private equity and direct

investment?

- What are the experiences so far in the product selection procedure?

- What significant role will ESG play in family office investments in the

future?

Link zur Veranstaltung (Agenda, Referenten, Anmeldung):

INFORMATION_FUNDFORUM_INTERNATIONAL_2019

3. SAVE THE DATE (MH-Family Office-Panel), 16.10.2019, München, PRIVATE

WEALTH GERMANY FORUM:

Family offices that built wealth through private companies are traditionally

comfortable allocating significantly to private markets. How are HNW

advisors opportunistically looking at expected returns across alternatives

including: currency, private equity, real estate, hedge funds and credit

investments? Additionally, there are a growing number of new, high potential

and high impact investments opportunities emerging under the Alternatives

banner. From Cryptocurrency to cannabis, agricultural funds, water and green

technologies, our expert panel will dissect what sub sectors are developing

and where HNW investors are looking to next.

Link zur Veranstaltung (Agenda, Referenten, Anmeldung):

INFORMATION_PRIVATE_WEALTH_GERMANY_FORUM_2019

Ideen, Anregungen und "Rückfragen" zu den oben genannten Themengebieten:

info@markus-hill.com

0049 (0) 1634616179

LINKEDIN / XING

Input "Fachdiskussion" - weitere Interviews und Artikel (Family Offices &

Fondsboutiquen etc.) sind unter www.institutional-investment zu finden

(Suchbegriff: Markus Hill), Beispiele in 2019:

1. "Kernthemen für Multi Family Offices sind Asset Allocation und

Produktauswahl. Markus Hill* sprach für IPE-D.A.CH mit Dr. Christoph Kind,

CIO von Marcard, Stein & Co über die Bedeutung dieser Themenfelder für die

Mandantenbetreuung. Zusätzlich betrachtet wurden Bereiche wie

Managerauswahl, Research und die Meinung zu Themen wie ESG, SRI und Impact

Investing. Auch in diesem Jahr wird Herr Kind diese und andere Themen am 25.

Juni auf dem FundForum International in Kopenhagen auf einem Panel mit

anderen Family Offices diskutieren."

2. "Das Thema Private Equity und Alternative Investments stellt mit

steigender Tendenz eine wichtige Assetklasse für Family Offices und

vermögende Privatpersonen dar. Ein schwieriger Marktzugang und erhöhte

Regulatorik erschweren erfolgreiche Investitionen genauso wie die Frage, ob

bei den aktuellen Bewertungen Investitionen noch Sinn machen. Markus Hill

sprach für IPE D.A.CH mit Rainer Herber, verantwortlich für den Bereich

Beteiligungen der Deutsche Oppenheim Family Office AG, über die aktuellen

Herausforderungen für Beteiligungsinvestitionen, Produktauswahl und

professionellem Networking."

3. "Der Themenkreis SRI, ESG und Impact Investing wird von Family Offices

und Stiftungen intensiv verfolgt. Institutionelle Investoren wie zum

Beispiel Versicherungen, Pensionskassen und Versorgungswerke beschäftigen

sich seit Jahren mit Investmentkonzepten und der Regulatorik in dem Bereich.

Markus Hill sprach für IPE D.A.CH mit Anton Bonnländer, Leiter Bereich

Anlagemanagement der Bank für Sozialwirtschaft AG (BFS), über die aktuellen

Herausforderungen für Impact-Investoren, Nachhaltigkeit in Produktkonzeption

und Produktauswahl bei Eigenanlagen."

4. "Investments in Immobilien stoßen bei institutionellen Investoren nach

wie vor auf großes Interesse. Gerade im Bereich der Auslandsimmobilien ist

Überblick über spezielles Know-how gefragt. Family Offices und Kanzleien

positionieren sich schon seit längerer Zeit als Impulsgeber für den

fachlichen Dialog auf hohem Niveau. IPE-D.A.CH-Chefredakteur Frank

Schnattinger sprach mit dem unabhängigen Asset Management-Consultant Markus

Hill über das "10th Annual US Real Estate Forum 2019" der Kanzlei Mayer

Brown LLP und Urban Land Institute (ULI Germany) in Frankfurt am Main und

über die Veranstaltung "Zweites deutsches Immobilienforum" der Deutsche

Oppenheim Family Office in Köln."

5. "Vom 30. bis 31. Januar findet der Fondskongress in Mannheim statt. Neben

populären Referenten mit Vorträgen mit Produktfokus bietet diese

Veranstaltung ein interessantes Angebot an Fachvorträgen und Roundtables.

Auch in diesem Jahr sind wieder bekannte KVGen und weitere Dienstleister,

wie Depotbanken und Haftungsdächern sowie eine Vielzahl von Fondsboutiquen

auf dieser Veranstaltung zu finden. Wie auch eine Baader Bank-Konferenz in

2018 mit Panel-Themen wie "Wie kann eine KVG den Portfoliomanager beim

Fonds-Vertrieb unterstützen?" hat auch dieser Kongress den Fondsboutiquen

thematisch breiten Raum zur Diskussion eingeräumt. IPE D.A.CH-Chefredakteur

Frank Schnattinger sprach mit dem unabhängigen Asset Management Consultant

Markus Hill über den Kongress, die Rolle von KVGen, aktuelle fachliche

Interessenschwerpunkte und über die Moderation eines Roundtables zum

Themenbereich Rohstoffe in Mannheim."

6. "Institutionelle Investoren suchen verstärkt nach attraktiven

Möglichkeiten im Bereich Immobilieninvestments außerhalb Deutschlands.

Investmentboutiquen stoßen auch hier im Bereich der Real Assets seit Jahren

auf großes Interesse bei Family Offices und bei klassischen institutionellen

Investoren. Markus Hill* sprach für IPE D.A.CH mit Dr. Patrick Adenauer,

geschäftsführender Gesellschafter der BAUWENS Unternehmensgruppe und der

German American Realty GmbH ("GAR"), über die Erfolgsfaktoren bei

Investments in US-Immobilien. Angesprochen wurden Themen wie

Marktattraktivität, Marktausblick und Marktsegmente. Faktoren wie Zins,

Währung sowie Eigenkapital und Mezzanine werden ebenso diskutiert."

Bild: http://newsfeed2.eqs.com/markushill/818697.html

Bildunterschrift: Frankfurt am Main, Asset Management & Networking

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=HJFXGPCLKI

Dokumenttitel: FAMILY OFFICES, DIGITALISIERUNG & OFF MARKET-INVESTMENTS

