DGAP-News: Markus Enzelberger, Forschungsvorstand von MorphoSys, erklärt seinen Rücktritt (deutsch)

Markus Enzelberger, Forschungsvorstand von MorphoSys, erklärt seinen Rücktritt

20.11.2019 / 22:03

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Planegg/München, 20. November 2019

Die MorphoSys AG (FSE: MOR; Prime Standard Segment; MDAX & TecDAX; NASDAQ:

MOR) gab heute bekannt, dass Dr. Markus Enzelberger, Forschungsvorstand

(CSO) des Unternehmens, beschlossen hat, als CSO und Mitglied des Vorstands

des Unternehmens zurückzutreten, um sich neuen Aufgaben zu widmen. Dr.

Enzelberger wird MorphoSys am 29. Februar 2020 verlassen. Nach dem

Ausscheiden von Dr. Enzelberger wird die Forschungsorganisation von

MorphoSys in das Segment Klinische Entwicklung unter der Leitung von Dr.

Malte Peters, Entwicklungsvorstand, integriert.

Dr. Enzelberger kam 2002 zu MorphoSys und war in verschiedenen

Führungspositionen innerhalb der Forschungs- und Entwicklungsorganisation

des Unternehmens tätig, bis er 2012 die Position des Senior Vice President

Discovery, Alliances and Technologies übernahm. In dieser Position war er

für die Drug Discovery-Aktivitäten sowohl für die firmeneigenen als auch für

die Partnerprogramme von MorphoSys sowie für die Technologieentwicklung

verantwortlich, bevor er im November 2017 zum CSO ernannt wurde.

Dr. Marc Cluzel, Vorsitzender des Aufsichtsrats von MorphoSys, nahm Dr.

Enzelbergers Entscheidung an und sagte: "Im Namen des gesamten Aufsichtsrats

möchte ich Markus für sein außergewöhnliches Engagement und seine Loyalität

in den letzten 17 Jahren sehr herzlich danken. MorphoSys steht heute auf

einem soliden Fundament hervorragender wissenschaftlicher und

technologischer Expertise, das maßgeblich von Markus' langjährigem

Engagement und seinen Führungsqualitäten geprägt war."

Dr. Jean-Paul Kress, Vorstandsvorsitzender von MorphoSys, ergänzt: "Dank

unserer Marktführerschaft bei Antikörper-Technologien ist MorphoSys heute in

der Lage, seinen erfolgreichen Wachstumskurs fortzusetzen und die

Transformation zu einem Unternehmen im kommerziellen Bereich voranzutreiben.

Obwohl sich unsere Amtszeiten nur kurz überschnitten haben, möchte ich

Markus' wesentlichen Beitrag würdigen und ihm persönlich sowie im Namen

meiner Vorstandskollegen unseren großen Dank aussprechen."

"Es war ein Privileg, Teil der Erfolgsgeschichte von MorphoSys zu sein. Ich

bin sehr stolz darauf, wie wir es geschafft haben, unsere große

Forschungsexpertise aufzubauen und für das Wachstum des Unternehmens zu

nutzen", sagt Dr. Enzelberger. "Während ich mich auf neue Möglichkeiten

freue mein Wissen weiterzugeben, bin ich überzeugt, dass MorphoSys in sehr

guten Händen ist, um die nächste Stufe seiner Entwicklung zu einem

integrierten biopharmazeutischen Unternehmen zu erreichen. Ich danke dem

Aufsichtsrat und all meinen Kollegen für ihr Vertrauen auf dieser

außergewöhnlichen Reise."

Über Markus Enzelberger

Dr. Enzelberger kam 2002 zu MorphoSys. Von 2012 bis 2017 war er als Senior

Vice President Discovery, Alliances and Technologies tätig und verantwortete

die Discovery-Programme für MorphoSys' Partner, für die firmeneigene

Pipeline sowie die Technologieentwicklung. Im November 2017 wurde er zum

Forschungsvorstand (CSO) ernannt. Dr. Enzelberger ist Miterfinder der HuCAL

Platinum- und Ylanthia-Bibliotheken und arbeitete an Guselkumab und vielen

anderen Programmen in der MorphoSys-Pipeline. Zu seinen neuen

Verantwortungsbereichen gehörten Discovery, Technologieentwicklung,

Proteinchemie, Manufacturing und Alliance Management.

Dr. Enzelberger studierte Chemie und promovierte an der Technischen

Universität Stuttgart. Er hat seine Diplomarbeit zusammen mit Bayer und

seine Doktorarbeit bei der BASF über den Einsatz von Enzymen in chemischen

Prozessen durchgeführt. Bevor er zu MorphoSys kam, promovierte Dr.

Enzelberger mit Steven Quake am California Institute of Technology über

mikrofluidische biologische Assays, wo er die Schlüsseltechnologien von

Fluidigm (South San Francisco, CA, USA) mit erfand.

Über MorphoSys

MorphoSys (FSE & NASDAQ: MOR) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das

in klinischen Entwicklungsphasen aktiv ist. MorphoSys hat sich der

Entdeckung, Entwicklung und Vermarktung außergewöhnlicher, innovativer

Therapien für Patienten mit schweren Erkrankungen verschrieben. Der

Schwerpunkt liegt auf Krebs. Auf der Grundlage seiner führenden Expertise in

den Bereichen Antikörper-, Protein- und Peptidtechnologien hat MorphoSys

zusammen mit seinen Partnern eine Wirkstoffpipeline mit mehr als 100

Programmen in Forschung und Entwicklung aufgebaut, von denen sich 28 derzeit

in der klinischen Entwicklung befinden. Im Jahr 2017 erhielt Tremfya(R),

vermarktet vom Partner Janssen zur Behandlung von Schuppenflechte, als

erstes Medikament auf Basis von MorphoSys' Antikörpertechnologie die

Marktzulassung. Der am weitesten fortgeschrittene firmeneigene

Produktkandidat des Unternehmens, Tafasitamab (MOR208), wurde von der

US-Zulassungsbehörde FDA mit dem Status Therapiedurchbruch (breakthrough

therapy designation) für die Behandlung von Patienten mit einem

rezidivierenden oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphom

(DLBCL) ausgezeichnet. Der MorphoSys-Konzern hat seinen Hauptsitz in Planegg

bei München und beschäftigt aktuell rund 405 Mitarbeiter. Zudem ist die

hundertprozentige US-amerikanische Tochtergesellschaft MorphoSys US Inc.

tätig. Weitere Informationen unter https://www.morphosys.com.

HuCAL(R), HuCAL GOLD(R), HuCAL PLATINUM(R), CysDisplay(R), RapMAT(R),

arYla(R),

Ylanthia(R), 100 billion high potentials(R), LanthioPep(R), Slonomics(R),

Lanthio Pharma(R), LanthioPep(R) und ENFORCERTM sind Warenzeichen der

MorphoSys Gruppe. Tremfya(R) ist ein Warenzeichen von Janssen Biotech, Inc.

MorphoSys zukunftsbezogene Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen über den

MorphoSys-Konzern, einschließlich der Entscheidung von Dr. Enzelberger, als

CSO und Mitglied des Vorstands zurückzutreten. Die hierin enthaltenen

zukunftsgerichteten Aussagen stellen die Einschätzung von MorphoSys zum

Zeitpunkt dieser Mitteilung dar und beinhalten bekannte und unbekannte

Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse, die Finanzlage und Liquidität, die Leistung oder Erfolge von

MorphoSys oder die Branchenergebnisse wesentlich von den in diesen

zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten

historischen oder zukünftigen Ergebnissen, finanziellen Bedingungen und

Liquidität, Leistungen oder Erfolgen abweichen. Auch wenn die Ergebnisse,

die Leistung, die Finanzlage und die Liquidität von MorphoSys sowie die

Entwicklung der Branche, in der das Unternehmen tätig ist, mit solchen

zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, können sie keine Vorhersagen

über Ergebnisse oder Entwicklungen in zukünftigen Perioden treffen. Zu den

Faktoren, die zu Unterschieden führen können, gehören, dass die Erwartungen

von MorphoSys in Bezug auf die Entscheidung von Dr. Enzelberger, als CSO und

Mitglied des Vorstands zurückzutreten falsch sind, und andere Risiken, wie

sie in den Risikofaktoren in MorphoSys' Geschäftsbericht in dem Formular

20-F und anderen Unterlagen bei der US Securities and Exchange Commission

angegeben sind. Angesichts dieser Unsicherheiten wird dem Leser empfohlen,

sich nicht zu sehr auf solche zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

Diese zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf das Datum der

Veröffentlichung dieses Dokuments. MorphoSys lehnt ausdrücklich jede

Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Aussagen in diesem Dokument zu

aktualisieren, um eine Änderung der diesbezüglichen Erwartungen oder eine

Änderung der Ereignisse, Bedingungen oder Umstände, auf denen diese Aussagen

beruhen oder die die Wahrscheinlichkeit beeinflussen könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

dargelegten abweichen, widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist durch Gesetz

oder Verordnung ausdrücklich vorgeschrieben.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

MorphoSys

Dr. Sarah Fakih

Head of Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26663

Sarah.Fakih@morphosys.com

Dr. Julia Neugebauer

Director Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-179

Julia.Neugebauer@morphosys.com

Dr. Verena Kupas

Manager Corporate Communications & IR

Tel: +49 (0) 89 / 899 27-26814

Verena.Kupas@morphosys.com

