DGAP-News: Marinomed kündigt Teilnahme an Investorenkonferenzen an (deutsch)

Marinomed kündigt Teilnahme an Investorenkonferenzen an

^

DGAP-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Konferenz

Marinomed kündigt Teilnahme an Investorenkonferenzen an

17.05.2022 / 07:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Marinomed kündigt Teilnahme an Investorenkonferenzen an

Korneuburg, Österreich, 17. Mai 2022 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI), ein

österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit

global vermarkteten Therapeutika, gab heute bekannt, dass Dr. Andreas

Grassauer, CEO, Pascal Schmidt, CFO, und Stephanie Kniep, Head of Investor

Relations, an mehreren bevorstehenden Investorenkonferenzen teilnehmen und

für Meetings zur Verfügung stehen werden:

Frühjahrskonferenz 2022 ( Link)

23. Mai 2022 - Frankfurt, Deutschland

Die vom Equity Forum organisierte jährliche Frühjahrskonferenz bietet

börsennotierten Unternehmen die Möglichkeit, sich ausgewählten Investoren,

Analysten, Finanzjournalisten und anderen Kapitalmarktteilnehmern zu

präsentieren und zu networken. Marinomed wird am 23. Mai teilnehmen, direkt

im Anschluss der Telekonferenz zu den Q1-Finanzergebnisse um 10:00 Uhr MESZ.

Die Unternehmenspräsentation findet um 15:30 Uhr MESZ statt.

8. Quirin Champions-Konferenz 2022 ( Link)

01. Juni 2022 - online

Auf der 8. "Quirin Champions-Konferenz" präsentieren sich rund 20

ausgewählte Small- und Mid-Caps Investoren. Termine können über Quirin

gebucht werden

Oddo BHF Nextcap Forum ( Link)

02. Juni 2022 - online

Die Veranstaltung bringt Unternehmen im Wert von bis zu 1 Mrd. EUR und

Investoren zusammen. Termine können über Oddo gebucht werden.

Finance Days auf der analytica ( Link)

23. Juni 2022 - München, Deutschland

Die Finance Days der Analytica sind der Gründungs-, Wachstums- und

Kapitalmarktfinanzierung von Life-Science-Unternehmen gewidmet. Dr. Andreas

Grassauer wird vor Ort sein und am 23. Juni an einer Podiumsdiskussion

teilnehmen.

Weitere bevorstehende Veranstaltungen:

Seaweed around the clock ( Link)

02. Juni 2022 - online

Diese 24-Stunden-Veranstaltung rund um den Globus steht ganz im Zeichen der

Meeresalgen. Dr. Eva Prieschl-Grassauer, CSO, wird um 12:00 Uhr MESZ am

Panel "Magic Seaweed - How can seaweed revolutionize the pharmaceutical

sector?" teilnehmen.

Ordentliche Hauptversammlung von Marinomed ( Link)

15. Juni 2022 - Wien, Österreich

Die Einladung wird heute veröffentlicht und die entsprechenden Informationen

auf der Website von Marinomed ( www.marinomed.com) zur Verfügung gestellt.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes

Biotechnologie-Unternehmen mit einer wachsenden Entwicklungspipeline und

global vermarkteten Therapeutika. Das Unternehmen entwickelt

patentgeschützte, innovative Produkte in den therapeutischen Bereichen der

Immunologie und Virologie auf Basis seiner Plattform Marinosolv® und der

Wirkungsweise von Iota-Carrageen. Die Marinosolv®-Technologie erhöht die

Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von schwer löslichen Wirkstoffen und wird

zur Entwicklung von neuen Therapeutika für Indikationen im Bereich der

autoreaktiven Immunerkrankungen eingesetzt. Das Virologie-Segment umfasst

Carragelose®-basierte rezeptfreie Produkte zur Prophylaxe und Therapie von

viralen Infektionen der oberen Atemwege, die in mehr als 40 Ländern

verpartnert sind. Zudem entwickelt Marinomed basierend auf Iota-Carrageen

Arzneimittel für verschiedene schwere virale Infektionskrankheiten. Das

Unternehmen hat seinen Sitz in Korneuburg, Österreich und notiert im Prime

Market der Wiener Börse (VSE:MARI). Weiterführende Informationen:

https://www.marinomed.com.

Rückfragehinweis:

Marinomed Biotech AG Internationale Medienanfragen

PR: Lucia Mayr-Harting MC Services AG

T +43 2262 90300 158 Dr. Brigitte Keller, Dr. Regina Lutz

E-Mail: [1]pr@marinomed.com T +49 89 210228 0

IR: Stephanie Kniep E-Mail: [1]marinomed@mc-services.eu

T +43 2262 90300 226

E-Mail: [2]ir@marinomed.com

1. mailto:marinomed@mc-services.eu

1. mailto:pr@marinomed.com

2. mailto:ir@marinomed.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed

Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse

erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig

ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen

Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech

AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren",

"glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und

"Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an

dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei

Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

Marinomed, Marinosolv® und Carragelose® sind Marken der Marinomed AG. Die

Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten Ländern

an Partner auslizensiert.

---------------------------------------------------------------------------

17.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Marinomed Biotech AG

Hovengasse 25

2100 Korneuburg

Österreich

Telefon: +43 2262 90300

Fax: +43 2262 90300-500

E-Mail: office@marinomed.com

Internet: www.marinomed.com

ISIN: ATMARINOMED6

WKN: A2N9MM

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher

Handel)

EQS News ID: 1353655

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1353655 17.05.2022

°