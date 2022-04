DGAP-News: Marinomed Biotech AG schließt neue Vereinbarung zur Vermarktung von Carragelose in Südkorea (deutsch)

Marinomed Biotech AG schließt neue Vereinbarung zur Vermarktung von Carragelose in Südkorea

^

DGAP-News: Marinomed Biotech AG / Schlagwort(e): Vereinbarung

12.04.2022 / 07:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Marinomed Biotech AG schließt neue Vereinbarung zur Vermarktung von

Carragelose in Südkorea

* Marinomed gewinnt mit Hanmi Pharmaceutical Co., Ltd eines der größten

südkoreanischen Pharmaunternehmen für die Vermarktung des

Carragelose-Nasensprays

* Hanmi erhält die Exklusivlizenz für Südkorea, den drittgrößten

pharmazeutischen Markt in Asien

* Carragelose inaktiviert nachweislich den SARS-CoV-2-Wildtyp sowie

Varianten und ist bereits in mehr als 40 Ländern weltweit erhältlich

Korneuburg, Österreich, 12. April 2022 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI),

ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit

global vermarkteten Therapeutika aus ihren innovativen proprietären

Technologieplattformen, gab heute die Auslizensierung des

Carragelose-haltigen Nasensprays für den südkoreanischen Markt bekannt.

Exklusiver Lizenzpartner von Marinomed ist die börsennotierte Hanmi

Pharmaceutical Co., Ltd (128940:Korea SE), mit Hauptsitz in Seoul. Hanmi ist

eines der führenden südkoreanischen Pharmaunternehmen und verfügt über ein

breites Produktportfolio in verschiedenen therapeutischen Bereichen und

ausgewiesener Vertriebsstärke. Im Rahmen der Vereinbarung wird Hanmi die

lokale Zulassung für das Carragelose-Nasenspray beantragen und das Produkt

in Südkorea vermarkten und vertreiben.

"Wir freuen uns, eine weitere Lizenzvereinbarung mit einem starken Partner

für die Vermarktung unserer Carragelose-Nasensprays in Südkorea einzugehen.

Mit Hanmi Pharmaceutical bauen wir die globale Präsenz unseres Virenblockers

weiter aus", sagte Dr. Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. "Die

Partnerschaft bringt uns unserem Ziel näher, Carragelose jedem zugänglich zu

machen. Carragelose ist sicher in der Anwendung und zeigte in klinischen

Studien hohe Wirksamkeit bei der Vorbeugung und Behandlung viraler

Atemwegserkrankungen einschließlich COVID-19."

Carragelose-Produkte sind bereits in mehr als 40 Ländern rezeptfrei

erhältlich. Carragelose ist gut etabliert zur Vorbeugung und Therapie von

Atemwegsinfektionen durch verschiedene Viren, einschließlich bestimmter

Influenza- und endemischer Coronaviren. [1] Seit Beginn der

COVID-19-Pandemie konnte nachgewiesen werden, dass Carragelose den Wildtyp

[2] und gängige Varianten [3] des neuen Coronavirus SARS-CoV-2 wirksam

inaktiviert. Klinische Daten einer unabhängigen Studie in Argentinien

zeigten eine 80 %-ige Reduktion PCR-bestätigter COVID-19-Fälle bei

Krankenhauspersonal durch die Anwendung von Carragelose. [4]

Über Carragelose(R):

Carragelose(R) ist ein sulfatiertes Polymer aus der Rotalge mit einem

einzigartigen, breiten virus-blockenden Wirkungsspektrum. Es ist bekannt als

ein verträgliches, effektives und sicheres Mittel zur Vorbeugung und

Behandlung von viralen Erkrankungen der Atemwege. Mehrere klinische und

präklinische Studien haben gezeigt, dass Carragelose(R) eine Schicht auf der

Schleimhaut bildet, die eindringende Viren umschließt und inaktiviert, und

sie so davon abhält, Zellen zu infizieren. Laborstudien und klinische Daten

haben gezeigt, dass Carragelose(R) auch SARS-CoV-2 inaktivieren kann.1,4

Marinomed hält die Patentrechte an Carragelose(R) und hat Carragelose(R) zum

Vertrieb in Europa, Kanada, Australien und weiteren Ländern in Asien und

Lateinamerika auslizensiert. Marinomeds Carragelose(R)-Portfolio von

Nasensprays und Produkten für den Rachenraum finden Sie unter

https://www.carragelose.com/en/portfolio/launched-products, die

wissenschaftlichen Veröffentlichungen zu Carragelose(R) unter

https://www.marinomed.com/de/publikationen/wissenschaftliche-publikationen.

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG ist ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes

Biotechnologie-Unternehmen mit global vermarkteten Therapeutika. Der

Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte, die auf

zwei patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Die

Marinosolv(R)-Technologie

erhöht die Löslichkeit und Bioverfügbarkeit von Wirkstoffen, die nur schwer

in wässrigen Formulierungen löslich sind. Unter der Marke Solv4U bietet

Marinomed Formulierungsentwicklung auf Basis der Marinosolv(R)-Technologie

für externe Partner an. Die Carragelose(R)-Plattform umfasst innovative

patentgeschützte Produkte zur Prophylaxe und therapeutischen Behandlung von

viralen Infektionen der Atemwege, inklusive SARS-CoV-2. Carragelose(R) kommt

als Virusblocker in Nasensprays, Rachensprays und Pastillen zur Anwendung,

die mit internationalen Partnern in mehr als 40 Ländern vertrieben werden.

Marinomed, Marinosolv(R) und Carragelose(R) sind Marken der Marinomed AG.

Die Marken sind Eigentum der Marinomed Biotech AG oder in ausgewählten

Ländern an Partner auslizensiert. Das Unternehmen hat seinen Sitz in

Korneuburg und notiert im Prime Market der Wiener Börse (VSE:MARI).

Weiterführende Informationen: https://www.marinomed.com.

Rückfragehinweis:

Marinomed Biotech AG Internationale Medienanfragen

PR: Lucia Mayr-Harting MC Services AG

T +43 2262 90300 158 Dr. Brigitte Keller, Dr. Regina Lutz

E-Mail: [1]pr@marinomed.com T +49 89 210228 0

IR: Stephanie Kniep UK: Shaun Brown

T +43 2262 90300 226 M: +44 7867 515 918

E-Mail: [2]ir@marinomed.com E-Mail: [1]marinomed@mc-services.eu

1. mailto:pr@marinomed.com 1. mailto:marinomed@mc-services.eu

2. mailto:ir@marinomed.com

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed

Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse

erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig

ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen

Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech

AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren",

"glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und

"Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an

dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei

Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

[1] https://www.carragelose.com/en

[2]

https://www.marinomed.com/en/news/marinomed-biotech-ag-publishes-new-supporting-data-on-the-in-vitro-efficacy-of-carragelose-against-sars-cov-2

[3]

https://www.marinomed.com/en/news/marinomed-biotech-ag-announces-positive-data-demonstrating-carragelose-efficacy-against-sars-cov-2-variants

[4]

https://www.marinomed.com/en/news/marinomed-biotech-ag-shares-positive-clinical-trial-results-for-iota-carrageenan-nasal-spray-in-the-prevention-of-covid-19-1

---------------------------------------------------------------------------

12.04.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Marinomed Biotech AG

Hovengasse 25

2100 Korneuburg

Österreich

Telefon: +43 2262 90300

Fax: +43 2262 90300-500

E-Mail: office@marinomed.com

Internet: www.marinomed.com

ISIN: ATMARINOMED6

WKN: A2N9MM

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange; Wiener Börse (Amtlicher

Handel)

EQS News ID: 1318339

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1318339 12.04.2022

°