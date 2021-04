DGAP-News: Marinomed Biotech AG berichtet Finanzergebnisse für Geschäftsjahr 2020 und Rekordumsätze für Virusblocker Carragelose (deutsch)

Marinomed Biotech AG berichtet Finanzergebnisse für Geschäftsjahr 2020 und Rekordumsätze für Virusblocker Carragelose

^

14.04.2021 / 07:45

Telefonkonferenz heute, 14. April 2021 um 10:00 Uhr Mitteleuropäische

Sommerzeit

* Marinomed erfüllt Finanzausblick für 2020

* Umsatzanstieg um 32 % auf 8,1 Mio. EUR (2019: 6,1 Mio. EUR)

* Ausgaben für Forschung & Entwicklung um 24 % erhöht auf 5,9 Mio. EUR

(2019: 4,8 Mio. EUR)

* Verringerter Verlust von 6,0 Mio. EUR (2019: 7,2 Mio. EUR)

* Starke Nachfrage nach Carragelose-basiertem Virusblocker in der

COVID-19-Pandemie

* Fortschritte in allen klinischen Programmen: Wirksamkeit von Carragelose

gegen SARS-CoV-2 klinisch bestätigt; Behandlungsphase für

Tacrosolv-Phase-II-Studie abgeschlossen

Korneuburg, Österreich, 14. April 2021 - Marinomed Biotech AG (VSE:MARI),

ein österreichisches, wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit

global vermarkteten Therapeutika aus zwei innovativen proprietären

Technologieplattformen, gab heute starke Ergebnisse für das Geschäftsjahr

2020 bekannt. Das Unternehmen beendete das Jahr mit einem Umsatzanstieg um

32 % auf 8,12 Mio. EUR (Vorjahr: 6,14 Mio. EUR). Die Ausgaben für Forschung und

Entwicklung stiegen um knapp 25 % auf 5,94 Mio. EUR (2019: 4,78 Mio. EUR), davon

entfiel ein Großteil auf die klinischen Entwicklungen. Das operative

Ergebnis EBIT verbesserte sich auf -5,82 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahreswert

von -6,21 Mio. EUR. Im Geschäftsjahr 2020 wurde der Gesamtverlust auf -6,01

Mio. EUR reduziert nach -7,22 Mio. EUR im Vorjahr.

"Aufgrund der COVID-19-Pandemie war 2020 für Marinomed ein sehr

herausforderndes, aber auch sehr erfolgreiches Geschäftsjahr. Wir konnten

sehr schnell auf unsere Expertise, Daten und bereits vorhandene

wissenschaftliche Studien zu Coronaviren aufbauen und die notwendigen

präklinischen und klinischen Arbeiten durchführen, um nachzuweisen, dass

Carragelose gegen SARS-CoV-2 wirksam ist. Die Resultate zeigen, dass

Carragelose zu einem wichtigen Baustein werden könnte, um die Pandemie zu

überwinden", sagte Dr. Andreas Grassauer, CEO von Marinomed. "Durch unseren

verstärkten Fokus auf das Carragelose-COVID-19-Programm waren die

Fortschritte unserer Marinosolv-Plattform langsamer als ursprünglich

erwartet. Gleichwohl entwickelten wir auch die Marinosolv-Plattform

substanziell weiter. Zusätzlich zu den gastroenterologischen und

Allergie-Indikationen peilen wir nun auch Entwicklungen im Bereich Asthma

und Augenheilkunde an. Wir erwarten in Kürze die Ergebnisse der Tacrosolv

Phase-II-Studie zu Heuschnupfen-Symptomen am Auge. Marinomed wird auch

weiterhin hart daran arbeiten, um das im vergangenen Jahr Erreichte

auszubauen - wissenschaftlich, wirtschaftlich und finanziell. Sowohl

Carragelose als auch Marinosolv werden für unsere zukünftigen Erfolge eine

maßgebliche Rolle spielen und die Werttreiber des Unternehmens bleiben."

Operative Highlights 2020 bis heute:

Konzern:

* Januar 2020: Über 100.000 Aktien werden im Rahmen eines beschleunigten

Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich bei institutionellen Investoren

platziert

* Juni 2020: Einzug in den neuen Firmensitz in Korneuburg an der

Stadtgrenze Wiens

* Februar 2021: Erster Rang im Gender Diversity Index Österreich 2020 der

Boston Consulting Group

Carragelose:

* April 2020: Marinomed erhält Fördermittel der Österreichischen

Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) zur Erforschung einer

Carragelose-basierten Therapie gegen SARS-CoV-2

* Mai 2020: Erstes Lizenzabkommen zur Kommerzialisierung von Carragelose

in Italien

* Juni 2020: Präklinischer Nachweis der Wirksamkeit von Carragelose gegen

SARS-CoV-2

* August 2020: Abschwellendes Nasenspray zur Zulassung in Europa

eingereicht

* November 2020: Start einer klinischen Studie mit Carragelose-Nasenspray

in Wien, um den Schutz von medizinischem Personal vor

COVID-19-Infektionen zu untersuchen; Unterstützung für ähnliche

klinische Studie (Prüfarzt-initiierte Studie, sog. IIT) in Swansea,

Großbritannien

* Januar 2021: Neue, unterstützende Daten zur in-vitro-Wirksamkeit von

Carragelose gegen SARS-CoV-2

* Februar 2021: Klinische Validierung von Iota-Carrageen Nasenspray zum

Schutz vor COVID-19 durch IIT in Argentinien

* Februar 2020: Positive klinische Daten zu Carragelose-Pastillen gegen

Erkältungsviren inklusive SARS-CoV-2

* März 2021: Start einer klinischen Studie zu inhalierter Carragelose zur

Behandlung von COVID-19-Infektionen

Marinosolv:

* Januar 2020: Starke präklinische Marinosolv-Daten bei schwerer

Augenkrankheit Neurotrophe Keratopathie

* Februar 2020: Zusätzliche Anwendung von Marinosolv im Bereich

Augenheilkunde

* September 2020: Erste Entwicklungsschritte bezüglich einer Therapie

gegen Autoimmungastritis

* Dezember 2020: Europäisches Patent für Marinosolv-Technologie

* Februar 2021: Erste Patienten in klinischer Phase-II-Studie mit

Tacrosolv zur Behandlung Allergische Rhinokonjunktivitis (Heuschnupfen)

* April 2021: Abschluss des Behandlungszeitraums der klinischen

Phase-II-Studie mit Tacrosolv zu Rhinokonjunktivitis (allergischer

Augenentzündung)

Einfluss der COVID-19-Pandemie

Die COVID-19-Pandemie hat weiterhin starken Einfluss auf Marinomeds

Geschäftsaktivitäten. Dementsprechend allokierte Marinomed seine Ressourcen

verstärkt auf das Carragelose-Geschäft, das einige sehr starke klinische und

kommerzielle Ergebnisse hervorbrachte. Im Frühjahr 2021 wurden klinische

Daten veröffentlicht, die Marinomeds präklinische Ergebnisse zur Wirksamkeit

des Virusblockers Carragelose gegen SARS-CoV-2 bestätigen. Carragelose ist

die erste kausal effektive und patentgeschützte Therapie gegen allgemeine

Grippe und Erkältungskrankheiten, die auch gegen SARS-CoV-2 klinische

Wirksamkeit gezeigt hat. Das Geschäftsjahr 2020 verlief für

Carragelose-Produkte extrem erfolgreich, vermutlich auch aufgrund der vorher

demonstrierten Wirksamkeit von Carragelose gegen andere Coronaviren.

Die Pandemie und die Neuverteilung von Ressourcen haben jedoch zu

Verzögerungen bei der Marinosolv-Plattform geführt. Verpartnerungsprozesse

wurden durch die damit verbundenen Herausforderungen und durch veränderte

Prioritäten verlangsamt. Dennoch konnten wichtige Fortschritte erzielt

werden: Flutisolv wurde als potenzielles Phase-III-Projekt zur Behandlung

von Allergischem Schnupfen neu zur Pipeline hinzugefügt und es laufen

präklinische Studien im Programm Autoimmungastritis. Für

Tacrosolv-Augentropfen werden Ergebnisse einer Phase-II-Studie zur

Behandlung von allergischer Rhinokonjunktivitis, z. B. Heuschnupfen mit

Symptomen in Augen und Nase, trotz des verzögerten Studienstarts, im zweiten

Halbjahr 2021 erwartet.

Pascal Schmidt, CFO von Marinomed, erläuterte: "Wir sind sehr erfreut, über

ein starkes Geschäftsjahr 2020 berichten zu können. Wir verzeichneten eine

erhebliche Zunahme der Carragelose-Nachfrage und optimierten unsere

Lieferkette schon früh im Jahr, um Lieferengpässe zu vermeiden. Dadurch

konnten wir Rekordumsätze realisieren und unser operatives Ergebnis trotz

deutlich erhöhter Ausgaben für Forschung und Entwicklung verbessern.

Forschung und Entwicklung sind zentrale Säulen unserer

Unternehmensstrategie. Zudem setzen wir weiterhin auf die vielversprechenden

Carragelose-Umsätze durch Ausbau unseres globalen Vertriebsnetzes und der

Produktlinien."

Geschäftsergebnisse 2020

Marinomed berichtet Marinosolv und Carragelose als separate Segmente, da

sich beide Plattformen in verschiedenen Entwicklungsphasen befinden und

dementsprechend unterschiedliche Faktoren wirken. Während sich die

Marinosolv-Technologie noch in der Entwicklungsphase befindet und alle

Rechte daraus voll bei Marinomed liegen, hat die Carragelose-Plattform

bereits sechs vermarktete Produkte hervorgebracht und ein weiteres ist in

der Entwicklung. Die Kommerzialisierungsrechte für die vermarkteten Produkte

wurden an 15 Partner lizenziert, womit die Produkte in über 40 Ländern auf

fünf Kontinenten vertrieben werden.

Der Umsatz stieg 2020 um 32 % auf 8,12 Mio. EUR (2019: 6,14 Mio. EUR). Bereinigt

um den Einmaleffekt eines Lizenzabkommens im Jahr 2019 stieg der Umsatz

gegenüber dem Vorjahr um 55 %. Die sonstigen Erträge erhöhten sich auf 1,15

Mio. EUR nach 0,67 Mio. EUR im Vorjahr. Der Anstieg ist primär auf

Förderzuschüsse für die Erforschung einer SARS-CoV-2-Therapie auf

Carragelose-Basis zurückzuführen (Emergency Grant KLIPHA-COVID19). Sonstige

Gewinne und Verluste blieben auf weitgehend konstanten Niveaus.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung stiegen von 4,78 Mio. EUR um

knapp 25 % auf 5,94 Mio. EUR. Die Materialkosten stiegen von 3,58 Mio. EUR

(2019) auf 5,41 Mio. EUR im Zuge höherer Carragelose-Umsätze. Der

Personalaufwand nahm leicht ab aufgrund von im Jahr 2019 gezahlten Boni im

Umfeld des Börsengangs. Dem stand die Zunahme der Personalstärke entgegen.

Die sonstigen Aufwendungen blieben mit 1,83 Mio. EUR nahezu unverändert (2019:

1,79 Mio. EUR).

Trotz hoher Investitionen verbesserte sich das operative Ergebnis (EBIT) auf

-5,82 Mio. EUR verglichen mit -6,21 Mio. EUR im Vorjahr. Der Gesamtverlust wurde

reduziert auf -6,01 Mio. EUR nach -7,22 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2019.

Vermögen und Bilanzstruktur entsprechen weitgehend den typischen Relationen

für ein biopharmazeutisches Unternehmen in diesem Entwicklungsstadium. Die

Bilanzsumme stieg von 19,50 Mio. EUR (31.12.2019) auf 23,50 Mio. EUR zum

Geschäftsjahresende 2020. Das langfristige Vermögen nahm auf 8,11 Mio. EUR

(31.12.2019: 4,16 Mio. EUR) zu. Die Zunahme ist primär auf Zugänge im

Sachanlagevermögen in Zusammenhang mit der Errichtung und Ausstattung des

neuen Firmenstandortes in Korneuburg zurückzuführen. Die kurzfristigen

Vermögenswerte blieben nahezu unverändert mit 15,40 Mio. EUR (2019: 15,34 Mio.

EUR).

Zum Bilanzstichtag 2020 lag das Eigenkapital bei 5,36 Mio. EUR gegenüber 10,87

Mio. EUR am 31.12.2019. Die langfristigen Verbindlichkeiten stiegen von 4,61

Mio. EUR auf 12,54 Mio. EUR. Der Zuwachs ist vor allem auf den Abruf der zweiten

Tranche des Darlehens der Europäischen Investitions-Bank von 5 Mio. EUR und

den Abruf der ersten Tranche eines ERP-Kredites zur Immobilienfinanzierung

zurückzuführen (3 Mio. EUR). Die kurzfristigen Verbindlichkeiten nahmen von

4,03 Mio. EUR auf 5,61 Mio. EUR zum 31.12.2020 zu. Die Zahlungsmittel und

Zahlungsmitteläquivalente nahmen von 12,02 Mio. EUR (Ende 2019) auf 9,21 Mio.

EUR (31.12.2020) ab. Der Cashflow des Jahres 2020 war neben den Einzahlungen

aus der zweiten Tranche des EIB-Darlehens auch von Investitionen in den

neuen Firmenstandort geprägt.

Ausgewählte Finanzkennzahlen des Geschäftsjahres

Alle Angaben in TEUR 2020 2019

Umsatz 8.124,4 6.144,6

Personalaufwand -4.097,- -4.219,4

9

Operatives Ergebnis (EBIT) -5.816,- -6.210,4

0

Gesamtergebnis -6.010,- -7.216,5

2

Unverwässertes Ergebnis je Aktie (in EUR) -4,1 -5,1

Eigenkapital 5.357,6 10.866,0

Kurzfristige Verbindlichkeiten 5.608,4 4.026,0

Cashflow aus Betriebstätigkeit -6.884,- -7.640,7

9

Zahlungsmittelund Zahlungsmitteläquivalente 9.206,9 12.019,6

Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und -2.812,- 10.304,1

Zahlungsmitteläquivalente 7

Ausblick 2021

Die COVID-19-Pandemie übt nach wie vor einen starken Einfluss auf die

Geschäftsaktivitäten von Marinomed aus. Das Unternehmen erwartet weiter

steigende Carragelose-Umsätze, wenn auch mit geringerer Zuwachsrate als

2020. Mehrere klinische Studien werden fortgesetzt: Eine vom Unternehmen

gesponserte Studie in Wien untersucht das Präventionspotenzial von

Carragelose gegen SARS-CoV-2 und andere Atemwegsviren bei Mitarbeitern des

Gesundheitswesens. Zudem initiierte Marinomed eine klinische Studie zur

Wirksamkeit und Sicherheit von inhalierter Carragelose (Inhaleen) bei der

Behandlung von COVID-19 und anderen viralen Pneumonien. Das Unternehmen geht

ferner davon aus, die Marktzulassung für das abschwellende Nasenspray

(Kombination Carragelose plus Xylometazolin) im ersten Halbjahr 2022 zu

erhalten.

Marinomed betrachtet die Marinosolv-Plattform als zukünftigen Werttreiber

und will die Entwicklung von Budesolv, Flutisolv und Tacrosolv weiter

vorantreiben. Die laufende Phase-II-Studie zur Untersuchung der Sicherheit

und Wirksamkeit von Tacrosolv-Augentropfen bei der Behandlung der okulären

Symptome von Heuschnupfen (allergische Rhinokonjunktivitis) wird

voraussichtlich im zweiten Halbjahr 2021 Ergebnisse berichten. Für das

antiallergische Nasenspray Flutisolv bereitet Marinomed eine

Phase-III-Studie vor.

Um das Potenzial beider Plattformen ausschöpfen zu können, sind

Investitionen in Forschung und Entwicklung erforderlich. Insbesondere durch

den Ausbau der Marinosolv-Plattform und klinische Studien für größere

Indikationen wird das Investitionsvolumen in Forschung und Entwicklung in

den kommenden Jahren voraussichtlich steigen. Für das laufende Geschäftsjahr

erwartet Marinomed einen leichten Anstieg der Forschungs- und

Entwicklungskosten, der im Jahr 2021 zu einem operativen Verlust führen

wird. Im Einklang mit unserem Businessplan erwarten wir mittelfristig

operative Profitabilität.

Details zur Telefonkonferenz:

Marinomed Biotech AG wird heute über seine Geschäftsjahreszahlen im Rahmen

einer in englischer Sprache abgehaltenen Telefonkonferenz informieren. Die

Konferenz wird um 10:00 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit beginnen. Als

Ansprechpartner stehen Dr. Andreas Grassauer, CEO, sowie Pascal Schmidt,

CFO, zur Verfügung.

Voranmeldung:

Um daran teilzunehmen, registrieren Sie sich bitte unter nachfolgendem Link:

https://webcast.meetyoo.de/reg/sjBgewXIf4fl

Im Rahmen der Anmeldung werden Daten der Teilnehmer erhoben sowie eine

persönliche Teilnehmer-ID vergeben. Nach ihrer Registrierung erhalten die

Teilnehmer per E-Mail einen persönlichen Zugangscode (PIN), der den Zugang

zur Telefonkonferenz ermöglicht.

Einwahl in die Telefonkonferenz:

Um sich einzuwählen nutzen Sie bitte die Hinweise, die in Sie mit der

Bestätigungs-E-Mail erhalten. Wir empfehlen, sich bereits einige Minuten vor

dem Beginn der Konferenz einzuwählen.

Um sich einzuwählen nutzen Sie bitte die nachfolgenden Telefonnummern:

Österreich: +43 1 386 54 63

Deutschland: +49 89 200 039 051

Frankreich: +33 4 82 98 61 32

Schweiz: +41 43 550 14 51

Großbritannien: +44 20 387 208 83

Wenn Sie sich nicht vorher registriert haben, kann ein Operator Sie zur

Konferenz zuschalten. Dazu werden zunächst bestimmte Informationen

gesammelt. Den Operator erreichen Sie über folgende Nummer:

Deutschland: +49 89 244 184 431 (englischsprachig)

Die Telefonkonferenz wird begleitet von einer Internet-Präsentation, die Sie

über nachfolgenden Link erreichen:

https://webcast.meetyoo.de/index.html?e=sjBgewXIf4fl

Die Internet-Präsentation wird zeitgleich mit der Telefonkonferenz beginnen.

Nur registrierte Teilnehmer können der Online-Präsentation folgen. Der

Webcast ist nicht audio-unterstützt. Für die Audio-Funktion nutzen Sie bitte

die oben genannten Einwahldaten. Der Webcast ist erfahrungsgemäß am besten

via Firefox- oder Chrome-Browser zu verfolgen.

Die Präsentation wird rund 15 Minuten vor Beginn der Telefonkonferenz zum

Download zur Verfügung gestellt. Benutzen Sie dafür bitte den folgenden Link

zur Homepage des Unternehmens:

https://www.marinomed.com/en/investors/publications

Konsolidierter Finanzabschluss (IFRS):

Gesamtergebnisrechnung

in TEUR Geschäftsjahresen-

de 31.12.

2020 2019

Umsatz 8.124,4 6.144,6

Sonstige Erträge 1.152,0 671,8

Sonstige Gewinne / (Verluste), saldiert -7,1 9,9

Materialaufwand -5.414.2 -3.575,-

2

Aufwand für bezogene Leistungen -3.351,9 -3.081,-

7

Personalaufwand -4.097,9 -4.219,-

4

Abschreibungen für immaterielle -428,4 -327,2

Vermögenswerte und Sachanlagen

Sonstiger Aufwand -1.792,8 -1.833,-

2

Betriebsergebnis (EBIT) -5.816,0 -6.210,-

4

Finanzerträge 523,0 0,3

Finanzaufwand -713,7 -1.002,-

0

Finanzergebnis -190,7 -1.001,-

6

Ergebnis vor Steuern -6.006,7 -7.212,-

1

Steuern vom Einkommen und Ertrag -3,5 -4,4

Periodenfehlbetrag -6.010,2 -7.216,-

5

Sonstiges Ergebnis der Periode 0,0 0,0

Gesamtergebnis der Periode -6.010,2 -7.216,-

5

Ergebnis je Aktie

Unverwässert (in EUR) -4,1 -5,1

Verwässert (in EUR) -4,1 -5,1

Bilanz

in TEUR 31.

Dezember

VERMÖGEN 2020 2019

Immaterielle Vermögenswerte 2.056,8 1.625,4

Sachanlagen 6.036,4 2.491,0

Anteile an verbundenen Unternehmen 0,0 35,0

Kautionen oder sonstige langfristige 12,2 12,5

Forderungen

Langfristige Vermögenswerte 8.105,4 4.163,9

Vorräte 926,1 97,5

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 5.263,1 3.220,4

Steuerforderungen 0,0 0,0

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 9.206,9 12.019,6

Kurzfristige Vermögenswerte 15.396,1 15.337,5

Summe Aktiva 23.501,6 19.501,5

EIGENKAPITAL UND VERBINDLICHKEITEN

Grundkapital 1.472,1 1.469,8

Kapitalrücklage 41.351,2 40.848,1

Kumulierte Ergebnisse -37.466,- -31.451,-

3 9

Eigenkapital 5.357,6 10.866,0

Langfristige Finanzverbindlichkeiten 12.457,1 4.505,4

Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 78,5 104,1

Langfristige Verbindlichkeiten 12.535,6 4.609,5

Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten 356,8 135,2

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 1.975,8 1.002,4

Leistungen

Kurzfristige Vertragsverbindlichkeiten und 2.512,7 1.615,4

sonstige kurzfristige Verbindlichkeiten

Rückstellungen 763,0 1.273,0

Kurzfristige Verbindlichkeiten 5.608,4 4.026,0

Summe Passiva 23.501,6 19.501,5

Kapitalflussrechnung

Geschäfts-

jahresen-

de 31.12.

in TEUR 2020 2019

CASHFLOW AUS BETRIEBLICHER TÄTIGKEIT:

Periodenfehlbetrag -6.010,2 -7.216,5

Bereinigt um:

erfasste Ertragssteuern 3,5 4,4

erfasster Finanzertrag -523,0 -0,3

erfasste Finanzaufwendungen 713, 1.002,0

Abschreibungen für immaterielle Vermögenswerte 428,4 327,2

und Sachanlagen

Nettobuchwert aus Anlageabgängen 1,0 0,0

(Gewinn) / Verlust aus Anlageabgängen 0,0 -0,0

Sonstige nicht zahlungswirksame 247,8 356,4

Erträge/Aufwendungen

Veränderungen der Kautionen und sonstigen 0,4 0,3

langfristigen Forderungen

Veränderung der Vorräte 828,6 18,2

Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen -2.042,7 -1.328,2

und Leistungen und sonstigen Forderungen

Veränderungen der Rückstellungen 0,0 453,0

sonstige Veränderungen der Verbindlichkeiten 1.337,6 -870,7

aus Lieferungen und Leistungen,

Vertragsverbindlichkeiten und sonstigen

Verbindlichkeiten

Gezahlte Zinsen -212,0 -382,2

Erhaltene Zinsen 0,1 0,2

Gezahlte Steuern -0,9 -4,4

Cashflow aus der Betriebstätigkeit -6.884,9 -7.640.7

Anschaffungen von immateriellen -3.963,5 -2.340,9

Vermögenswerten und Sachanlagen

Investitionen in Finanzanlagen 0,0 -35,0

Cashflow aus der Investitionstätigkeit -3.963.5 -2.375,9

Einzahlungen von Gesellschaftern 0,0 22.425,0

Rückzahlung der Wandelanleihe 0,0 -24,8

Einzahlungen aus langfristigen 8.000,0 4.000,0

Finanzverbindlichkeiten

Rückzahlungen von Gesellschafterdarlehen 0,0 -2.262,7

Einzahlungen in Aktien ausgeübte Optionen 306,0 0,0

Rückzahlung von langfristigen -210,0 -1.891,1

Finanzverbindlichkeiten

Auszahlungen aus Leasingverpflichtungen -78,7 -98,4

Transaktionskosten der Eigenkapitalaufnahme -11,7 -1.779,5

Transaktionskosten der EIB-Darlehensaufnahme 0,0 -47,9

Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 8.005,6 20.320,7

Summe der Cashflows -2.842,9 10.304,1

Effekt Erstkonsolidierung der Marino Immo GmbH 30,2 0,0

Gesamtveränderung der Zahlungsmittel und -2.812,7 10.340,1

Zahlungsmitteläquivalente

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 12.019,6 1.715,5

am Beginn der Periode

Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 9.206,9 12.019,6

am Ende der Periode

Über Marinomed Biotech AG

Marinomed Biotech AG (Korneuburg/Wien, Österreich) (VSE:MARI) ist ein

wissenschaftsbasiertes Biotechnologie-Unternehmen mit global vermarkteten

Therapeutika und notiert im Prime Market der Wiener Börse. Der

Unternehmensfokus liegt auf der Entwicklung innovativer Produkte, die auf

zwei patentgeschützten Technologieplattformen basieren. Die

Technologieplattform Marinosolv(R) erhöht die Wirksamkeit von schwer

löslichen Wirkstoffen speziell für die Behandlung von sensiblen Organen wie

Augen, Nase, Magen-Darm und Lunge. Die Plattform Carragelose(R) umfasst

innovative patentgeschützte Produkte zur prophylaktischen und

therapeutischen Behandlung von viralen Infektionen der Atemwege

einschließlich SARS-CoV-2. Carragelose(R) kommt in Nasensprays, Rachensprays

und Pastillen zur Anwendung, die mit internationalen Partnern weltweit in

mehr als 40 Ländern vertrieben werden. Marinomed(R), Marinosolv(R) und

Carragelose(R) sind Marken der Marinomed AG. Die Marken können für

ausgewählte Länder Eigentum oder lizensiert sein. Weiterführende

Informationen: https://www.marinomed.com/de/technologien-maerkte/maerkte.

Disclaimer

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

aktuellen Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed

Biotech AG über zukünftige Ereignisse basieren. Diese zukunftsgerichteten

Aussagen unterliegen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen, die dazu führen

können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Ereignisse

erheblich von den in diesen Aussagen beschriebenen oder anderweitig

ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die aktuellen

Ansichten, Erwartungen und Prognosen des Managements der Marinomed Biotech

AG sind durch den Kontext solcher Aussagen oder Wörter wie "antizipieren",

"glauben", "schätzen", "erwarten", "beabsichtigen", "planen", "Projekt" und

"Ziel" zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen gelten nur zu dem Datum, an

dem sie gemacht werden. Marinomed Biotech AG übernimmt keinerlei

Verpflichtung, in dieser Pressemitteilung enthaltene zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund

neuer Informationen, zukünftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen.

