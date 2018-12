DGAP-News: Maricann Group Inc.: Wayland meldet bedeutende Liefervereinbarung mit RavenQuest BioMed (deutsch)

Maricann Group Inc.



: Wayland meldet bedeutende Liefervereinbarung mit RavenQuest BioMed

^

DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Ankauf/Expansion

Maricann Group Inc.: Wayland meldet bedeutende Liefervereinbarung mit

RavenQuest BioMed

19.12.2018 / 08:12

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Wayland meldet bedeutende Liefervereinbarung mit RavenQuest BioMed

TORONTO, ONTARIO. 18. Dezember 2018 - Wayland Group Inc. (CSE: WAYL)

(FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Wayland" oder das "Unternehmen") und

RavenQuest BioMed Inc. ("RavenQuest") geben bekannt, dass die Unternehmen

einen Liefervertrag abgeschlossen haben, wonach Wayland im Jahr 2019 bis zu

8.000 kg getrocknete Cannabisblüten von RavenQuest beziehen wird. Die

Gesamtmenge wird periodisch im Laufe des Jahres 2019 geliefert, sobald das

Produkt verfügbar ist.

Im Rahmen der Liefervereinbarung wird Wayland in Erwartung der ersten großen

Lieferung von Cannabisblüten im März 2019 sofort eine einmalige Zahlung von

2 Millionen Dollar an RavenQuest leisten. Die Preise für die Transaktion

sind vergleichbar mit den aktuellen Großhandelspreisen für Cannabis.

"RavenQuest ist von der Zusammenarbeit mit Wayland sehr begeistert, da wir

beide unseren Teil dazu beitragen, die enorme Nachfrage nach Cannabis in

ganz Kanada zu decken", sagte George Robinson, CEO von RavenQuest. "Die

Verhandlungen verliefen reibungslos und ohne große Herausforderungen; die

Arbeit mit Ben Ward und seinem Team bei Wayland macht große Freude. Diese

Liefervereinbarung ist ein bedeutender Gewinn für beide Seiten der

Transaktion. Für RavenQuest stellen 8.000 kg etwa 80 % unserer geschätzten

Produktion für 2019 dar. Das bedeutet, dass diese Transaktion uns viel mehr

Sicherheit gibt, wenn es darum geht, unsere Produktion 2019 zu

wettbewerbsfähigen Preisen zu verkaufen", so Robinson weiter.

"Wir sind begeistert, mit George und seinem Team von RavenQuest

zusammenzuarbeiten, um ihr spezielles Indoor-Produkt über unser bestehendes

Vertriebsnetz den Freizeit-Cannabiskonsumenten in ganz Kanada anzubieten.

Diese Vereinbarung ermöglicht beiden Unternehmen Effizienzsteigerungen durch

die konstruktive Zusammenarbeit bei, um die kanadische Nachfrage durch

unsere vorhandenen Ressourcen zu decken. Gleichzeitig können wir so unsere

bestehenden Vorräte auf dem europäischen Markt anbieten", sagte Ben Ward,

CEO von Wayland.

Maricann Group Inc. ist unter dem Namen Wayland Group durch ihre

Tochtergesellschaften tätig. Für weitere Einzelheiten siehe Pressemitteilung

vom 24. September 2018.

Über Wayland Group Corp.

Wayland ist ein vertikal integrierter Züchter und Verarbeiter von Cannabis.

Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und

München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton,

Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau

von Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß den

bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat

ebenfalls Produktionsstätten in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz

sowie in Allesandria im Piemont, Italien, in Ibague, Kolumbien, in London im

Vereinigten Königreich und jetzt in Argentinien. Wayland verfolgt weltweit

weitere neue Gelegenheiten, um die Lebensqualität durch Cannabis zu

verbessern.

Über RavenQuest BioMed Inc.

RavenQuest BioMed Inc. ist ein diversifiziertes börsennotiertes

Cannabisunternehmen mit Geschäftsbereichen, die sich auf die Produktion von

Cannabis, Management-Services sowie Consulting und spezialisierte Forschung

und Entwicklung konzentrieren. RavenQuest ist ein lizenzierter Produzent mit

Anlagen in Markham, Ontario und Edmonton, Alberta. RavenQuest unterhält eine

Forschungspartnerschaft mit der McGill University in Montreal, die sich auf

die Erkennung von Sorten (Stämmen), die Stabilisierung von Pflanzen und die

Ertragsmaximierung der Cannabispflanze konzentriert. Das Unternehmen

konzentriert sich auf Partnerschaften mit indigenen Gemeinschaften.

Für weitere Informationen über Wayland besuchen Sie bitte unsere Webseite:

www.waylandgroup.com.

Kontakte:

Investor Relations:

Graham Farrell

VP Communications

Graham.Farrell@waylandgroup.com

Tel.: 647-643-7665

Medienanfragen: media@waylandgroup.com

Corporate Headquarters (Kanada)

Wayland Group Corp. (Toronto)

845 Harrington Court, Unit 3

Burlington Ontario L7N 3P3

Canada

Tel. 289-288-6274

European Headquarters (Deutschland)

Maricann GmbH

Thierschstrasse 3

80538 München, Deutschland

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

19.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

759927 19.12.2018

°