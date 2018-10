DGAP-News: Maricann Group Inc.: Wayland exportiert erfolgreich THC-Destillat aus Kanada in die Schweiz (deutsch)

Maricann Group Inc.



: Wayland exportiert erfolgreich THC-Destillat aus Kanada in die Schweiz

^

DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Marktbericht/Markteinführung

Maricann Group Inc.: Wayland exportiert erfolgreich THC-Destillat aus Kanada

in die Schweiz

10.10.2018 / 16:13

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Wayland exportiert erfolgreich THC-Destillat aus Kanada in die Schweiz

TORONTO, ONTARIO, 10. Oktober 2018 - Wayland Group Inc. (CSE: WAYL)

(FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Wayland" oder das "Unternehmen") gibt

bekannt, dass das Unternehmen einen weiteren internationalen Meilenstein als

Teil seines globalen Expansionsplans erreicht hat: Das Unternehmen hat jetzt

THC-Destillat mit einem Stabilitätsbereich exportiert, der den Standards

entspricht, die für eine Produktkommerzialisierung in der Schweiz geeignet

sind.

Das Unternehmen hat das Verfahren zur Destillation von Cannabisharz für die

zukünftige kommerzielle Produktion gereinigter Cannabiskonzentrate und ihrer

Verwendung in verschiedenen Cannabisprodukten entwickelt. Die Extraktion und

Destillation erfolgte in Waylands Einrichtungen in Langton, Ontario, Kanada.

"Dies ist das zweite Land, in das wir erfolgreich Cannabisprodukte aus

Kanada exportiert haben, zuerst nach Deutschland und jetzt in die Schweiz.

Wir haben Fachkenntnisse erlangt, um einen deutlichen weg für Exporte zu

ebnen, während sich der westeuropäische Markt entwickelt," sagte Ben Ward,

CEO von Wayland. Überdies liegen unsere Produkte in einem Stabilitätsbereich

mittels dessen wir zuverlässig und konstant Produkte für den Cannabismarkt

zusammenstellen können einschließlich Arzneimittel und Produkte für den

Freizeitgenuss. Dies bedeutet, dass wir zusätzlich zu unseren bestehenden

CBD-Kapseln, die unter unserer Mariplant-Marke vermarktet werden, gezielt

dosierte Esswaren, Getränke und Produkte zur topischen Anwendung in

Kombination mit unserer geschützten VesiSorb-Technologie herstellen können."

Wayland ist eines der ersten Unternehmen, das erfolgreich ein stabiles

Sortiment an THC-Destillaten in Kanada erzeugt. Das Destillat wird in der

Schweiz weiteren Analysen und Tests unterzogen, um die Konformität mit den

Verordnungen in der Schweiz zu gewährleisten.

Maricann Group Inc. ist unter dem Namen Wayland Group durch ihre

Tochtergesellschaften tätig. Für weitere Einzelheiten siehe Pressemitteilung

vom 24. September 2018.

Über Wayland Group Corp.

Wayland ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von

Cannabis für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in

Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat

Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das

Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion,

Rezeptierung und Vertrieb gemäß den bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung

Kanadas. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden,

Sachsen und in Regensdorf, Schweiz. Wayland expandiert zurzeit ihren

Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem 942.000 Quadratfuß (87.515

m2) großen Anbau und wird weiterhin neue Gelegenheiten in Europa verfolgen.

Für weitere Informationen über Wayland besuchen Sie bitte unsere Webseite:

www.waylandgroup.com.

Kontakte:

Investor Relations:

Graham Farrell

VP Communications

Graham.Farrell@waylandgroup.com

Tel.: 647-643-7665

Für Medienzwecke;

media@waylandgroup.com

Corporate Headquarters (Kanada)

Wayland Group Corp. (Toronto)

845 Harrington Court, Unit 3

Burlington Ontario L7N 3P3

Canada

Tel. 289-288-6274

European Headquarters (Deutschland)

Maricann GmbH

Thierschstrasse 3

80538 München, Deutschland

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

10.10.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

732265 10.10.2018

°