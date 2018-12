DGAP-News: Maricann Group Inc.: Wayland Group wird strategische Alternativen zur Maximierung des Shareholder-Values untersuchen einschließlich der Ausgliederung und/oder Börsennotierung ihrer internationalen Assets in Europa (deutsch)

Maricann Group Inc.



TORONTO, ONTARIO. 19. Dezember 2018 - Wayland Group Inc. (CSE: WAYL)

(FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Wayland" oder das "Unternehmen"), ein

global vertikal integrierter Züchter und Verarbeiter von Cannabis, gab heute

bekannt, dass ihr Board of Directors einen Prozess zur Untersuchung eines

breiten Spektrums von strategischen Alternativen in die Wege geleitet hat

einschließlich, aber nicht begrenzt auf die Bewertung der möglichen

Ausgliederung und/oder die Börsennotierung ihrer internationalen Assets (die

"internationalen Assets") in Europa. Wayland strebt danach, den Wert des

riesigen internationalen Asset-Portfolios des Unternehmens (eine

"Ausgliederungstransaktion") sowie ihre zugrunde liegenden inländischen

kanadischen Assets auszuschöpfen. Jede Ausgliederungstransaktion der

internationalen Assets könnte die europäischen, lateinamerikanischen und

asiatisch-pazifischen Betriebe einschließen.

Das Unternehmen ist von seiner aktuellen Strategie fest überzeugt. Es glaubt

jedoch nicht, dass der aktuelle Aktienpreis das globale Portfolio, das

Wayland besitzt und weiter ausbaut, reflektiert.

"Wir haben unsere Fähigkeit demonstriert, zukünftige Märkte vorherzusagen,

und arbeiten systematisch daran, zusätzlich zu organischem Wachstum und

Partnerschaften eine Lieferkette mit einigen der niedrigsten

Transaktionskosten für internationale Akquisitionen einzurichten. Unser

exponentielles Wachstumsmodell besitzt gewaltiges Potenzial, da es auf einem

soliden Fundament errichtet wurde, das wir nach fünf Jahren

organisatorischen Lernens als ein lizenzierter Produzent in Kanada gelegt

haben. Dies hat uns erlaubt, zusätzlich zu allen notwendigen Anbau- und

Verarbeitungslizenzen in Kanada, eines von fünf Unternehmen mit

EU-GMP-Zertifizierung zu werden. Es ist an der Zeit für uns, vom größten

zukünftigen Cannabismarkt in der Welt zu profitieren und unsere Arbeiten auf

die Wellness- und Medizinmärkte zu konzentrieren, damit wir unsere Vision,

die Verbesserung der Lebensqualität durch Cannabis, verwirklichen," sagte

Ben Ward, CEO von Wayland.

Cannaccord Genuity Corp. wurde als Finanzberater des Unternehmens

hinsichtlich des strategischen Prüfungsverfahrens beauftragt.

Es gibt keine Garantie dafür, dass die strategische Prüfung zur Durchführung

irgendeiner Transaktion oder zu irgendeiner Alternative führen wird. Das

Unternehmen hat keinen Zeitplan für die Durchführung des Prüfungsverfahrens

festgelegt und es beabsichtigt nicht, sich weiter darüber zu äußern, es sei

denn, eine spezifische Transaktion oder Alternative wird vom Board of

Directors genehmigt, das Prüfungsverfahren ist abgeschlossen oder es wird

anderweitig bestimmt, dass eine sonstige Offenlegung angebracht ist.

Paul Pathak, Chairman oft he Board, äußerte sich dazu: "Unser Board ist zur

Maximierung des Wertes für unsere Aktionäre verpflichtet. Unser

Managementteam hat Großartiges geleistet mit dem Aufbau einer hochmodernen

Anbaustätte in Langton und der Sicherung bedeutender Vertriebsvereinbarungen

mit mehreren Provinzen, während gleichzeitig ein beeindruckendes Portfolio

mit internationalen Assets zusammengestellt wurde. Unser Endziel ist jedoch,

damit den Shareholder-Value zu steigern, und wir sind zuversichtlich, dass

die Ergebnisse unserer strategischen Prüfung und die potenzielle

Ausgliederung unserer internationalen Assets wichtige Schritte sein werden,

dies zu erreichen."

Europäische Assets

Deutschland

Wayland hat in Deutschland mehrere aktive Initiativen, die dem Unternehmen

an den deutschen und europäischen Märkten einen entscheidenden Vorteil

geben. Das Unternehmen ist die einzige Gesellschaft in der Welt, die eine

für den inländischen Cannabisanbau bereitstehende Anlage besitzt. Diese

Anlage befindet sich in Ebersbach knapp außerhalb von Dresden. Diese

geplante Einrichtung gibt Wayland 820.000 Quadratfuß an Reinraumfläche für

den Anbau, die Verarbeitung und Extraktion. Diese Anlage wird zurzeit für

die Verarbeitung von Industriehanf aus dem benachbarten 164 Hektar großen

Hanfanbaubetrieb des Unternehmens verwendet, wo das Unternehmen vor Kurzem

seine erste Ernte von über 120.000 kg getrockneter Hanfblüten eingebracht

hat. Nach Verarbeitung wird das CBD-Destillat für das vor Kurzem gegründete

Nutrazeutikum-Unternehmen, MariPlant GmbH, verwendet. Das Unternehmen

erwartet innerhalb weniger Wochen den Erhalt seiner zweiten

EU-GMP-Zertifizierung für die Anlage in Ebersbach. Dies wird Waylands

medizinische Produktions- und Vertriebsfähigkeiten weiter stärken.

Schweiz

Waylands zweiter europäischer Anbauort liegt in Regensdorf, einem Vorort von

Zürich. In der 60.000 Quadratfuß großen Anlage werden zurzeit jährlich

ungefähr 2.000 kg CBD-Blüten produziert. Wayland plant eine Modernisierung

dieser Anlage, um sie von den aktuellen GACP-Standards in Einklang mit den

Produktionsstandards des Unternehmens zu bringen und um die Kapazität auf

14.000 kg pro Jahr zu erhöhen. Das Ziel ist die Entwicklung eigener

CBD-Produkte zum Verkauf in der Schweiz und in der restlichen Europäischen

Union. Wayland wird ihren Produktionsstandort für Pharmawirkstoffe (Active

Pharmaceutical Ingredients, API) für ihre globalen Betriebe in der Schweiz

ansiedeln, um das in diesem Land vorhandene phytopharmazeutische Talent

auszunutzen.

Italien

Wayland hat ein endgültiges Joint-Venture-Abkommen mit CBD Italian Factory

S.S., ein Unternehmen der Gruppe San Martino zur Produktion hochwertiger

Cannabisprodukte in Italien. Das Unternehmen erwartet, dass das Joint

Venture das Beste der beiden Unternehmen vereinen wird, global führende

Technologie der Rockwell Automation gepaart mit der im Piemont, Italien,

bestehenden Infrastruktur einschließlich landwirtschaftlichen Fachwissens

und Elektrizität aus Biogasanlagen. Dies wird die nachhaltige Produktion von

hochwertigen CBD- und THC-Produkten aus einer natürlich gewonnenen

Brennstoffquelle erlauben. CBD Italian Factory S.S. und San Martino Group

werden große landwirtschaftliche Kenntnisse in das Joint Venture mit Fokus

auf lokale nachhaltige Praktiken und Expertise in Energieproduktion aus

Biomasse einbringen. Das Unternehmen ist mit 50,1 % und CBD Italian Factory

ist mit 49,9 % am Joint Venture beteiligt. Die Aufgabe des CEO in dem neuen

Unternehmen wird Massimiliano Umberto Signorini übernehmen.

Malta

Im Juli 2018 wurde Waylands Antrag bei Malta Enterprise zur Einrichtung

eines Geschäfts für die Herstellung von vordosiertem medizinischen Cannabis

in Malta genehmigt. Malta wird dem Unternehmen einen einzigartigen Vorteil

bieten, da Wayland zum Import, Extraktion und Herstellung vordosierte

Produkte sowie zum Vertrieb von Cannabis für medizinische Zwecke in Malta

und in der gesamten Europäischen Union in der Lage sein wird. Malta

Enterprise erlaubt dem Unternehmen die Entwicklung einer großen Vielfalt

pharmazeutischer Produkte und den Export dieser in die Europäische Union. Da

Malta ein Mitglied der EU ist, entfällt die Mehrwertsteuer für Malta

Enterprise.

Vereinigtes Königreich

Das Unternehmen hat ein Akquisitionsabkommen für den Erwerb von 51 % der im

Vereinigten Königreich ansässigen Theros Pharma Ltd. ("Theros") geschlossen.

Theros ist ein junges Unternehmen, das für Patienten mit einem Rezept für

medizinischen Cannabis erfolgreich Cannabis in das Vereinigte Königreich

importiert hat. Das Unternehmen erwartet, dass es bereits im März 2019 in

der Lage sein wird, Cannabis für Patienten in das Vereinigte Königreich zu

importieren.

Lateinamerikanische und asiatisch-pazifische Assets

Argentinien

Wayland hat ein Abkommen zum Erwerb von 819 Hektar an bestehenden

entwickelten Agrarflächen in der argentinischen Provinz San Juan

geschlossen. Diese Provinz hat das ideale Mikroklima für den Anbau. Die

Liegenschaft wird im großen Umfang mit aus den Anden kommenden Wasser

bewässert und produziert jährlich 1.000.000 kg Traubenmost und 400.000 kg

Oliven. Die vor Ort vorhandenen Agronomen und Farmer werden ihre

Gartenbaukenntnisse in Waylands bestehendes Weltklassesystem des

Cannabisanbaus einbringen. Der Freilandanbau erfolgt auf den bestehenden

Luzernefeldern, um Wayland mit kostengünstigem Produkt zu versorgen. Die

anfängliche Extraktion wird in Argentinien erfolgen.

Kolumbien

Das Unternehmen hat ein Abkommen zum Erwerb von 100 % der ausstehenden

Aktien von Colma Pharmaceutical SAS ("Colma") geschlossen. Colma ist ein

lizenzierter Produzent von THC-Cannabis in Kolumbien, der vier Lizenzen für

den Anbau und die Verarbeitung auf geleasten Betriebsgelände in Ibague,

Kolumbien, besitzt. Wayland plant, THC-Cannabis im Freiland das ganze Jahr

über anbauen. Das Unternehmen wird dafür in die Infrastruktur investieren

einschließlich 415.000 Quadratfuß umfassender Gewächshauseinrichtungen für

die Verarbeitung, das Cloning und die Aufzucht, um die Produktion von

Cannabisblüten im Freiland auf 125 Hektar zu unterstützen.

Australien

Wayland hat ein Abkommen zum Erwerb von 50,1 % der Tropicann Pty Ltd.

("Tropicann") geschlossen. Tropicann ist ein australisches Privatunternehmen

mit Sitz in Darwin, Northern Territory. Das Unternehmen plant den Bau einer

Anlage für den Freilandanbau, um das ideale Klima für den Cannabisanbau mit

minimaler Auswirkung auf die Umwelt auszunutzen. Das Unternehmen ist der

Ansicht, dass es den wichtigen Hafen in Darwin, der Zugang zu den wichtigen

APAC-Märkten bieten wird, wirksam nutzen kann.

Kanadische Assets

Kanadische Betriebe

Die Vorzeige-Anlage des Unternehmens für den Anbau, Extraktion, Rezeptierung

und Vertrieb liegt in Langton, Ontario. Die Anlage ist eine

spezialgefertigte Cannabisproduktionsstätte mit Schwerpunkt auf

Automatisierung und Energieeffizienz. Das Unternehmen schloss eine

Partnerschaft mit Rockwell Automation zur Entwicklung eines vollständig

automatisierten Systems einschließlich der Entwicklung von AI Data Grow, der

mit künstlicher Intelligenz ausgestattete Meisteranbauer des Unternehmens.

Dies erlaubt Wayland eine drastische Reduzierung der für den Anbau

benötigten Arbeitskräfte um ungefähr 90 % des Branchendurchschnitts bei

gleichzeitiger Minimierung der Risiken hinsichtlich einer Infizierung der

Ernte. Die Anlage wird in zwei Phasen errichtet. Die erste Phase umfasst

ungefähr 225.000 Quadratfuß. Davon sind 90.000 Quadratfuß für Produktions-

und Büroräume vorgesehen sowie ungefähr 135.000 Quadratfuß für Anbauflächen,

die dem Unternehmen ungefähr 65.000 kg getrockneter Cannabisblüten pro Jahr

liefern werden. Die zweite Phase wird zusätzliche 719.000 Quadratfuß an

Anbaufläche bieten, was die Produktionskapazität auf über 100.000 kg pro

Jahr erhöhen wird.

Waylands Langton-Campus wurde nach Erhalt der EU-GMP-Zertifizierung (Good

Manufacturing Practice, gute Herstellungspraxis) von der Europäischen

Arzneimittelagentur zertifiziert. Die EU-GMP-Zertifizierung erlaubte Wayland

die Unterzeichnung des bisher größten Exportvertrags für medizinischen

Cannabis mit Cannamedical aus Deutschland. Laut Vertrag wird Wayland dem

Vertriebshändler für medizinischen Cannabis mindestens 9.000 kg Produkt über

einen Zeitraum von drei Jahren liefern. Wayland ist eines von nur fünf

Cannabisunternehmen in der Welt, die die EU-GMP-Zertifizierung erhielten.

Dies ist ein weiterer Vorteil, den das Unternehmen seiner Ansicht nach im

globalen medizinischen Cannabissektor besitzt, wie diese große Bestellung

demonstrierte.

Abkommen mit den Provinzen

- Manitoba: Liefervertrag mit der Manitoba Liquor & Lotteries Corporation

("MLCC"), um der MLCC während der ersten 12 Monate des Vertrags mindestens

550 kg verschiedener Cannabisprodukte zur Verfügung zu stellen.

- Alberta: Liefervertrag mit der Alberta Gaming, Liquor & Cannabis

Commission ("AGLC"), um bis zu 3.375 kg Cannabisprodukt für den Markt in

Alberta während der ersten sechs Monate bereitzustellen.

- British Columbia: Durch eine Absichtserklärung ist Wayland der bevorzugte

lizenzierte Produzent der BC Liquor Distribution Branch ("BCLDB",

Spirituosenvertriebsstelle der Provinz British Columbia), um in den ersten

12 Monaten nach der Legalisierung anfänglich ungefähr 3.622 kg nicht

medizinischen Cannabis an BCLDB liefern.

- Ontario: Ausgewählt vom The Ontario Cannabis Store ("OCS") zur Lieferung

einer Vielfalt sicherer, hochwertiger Cannabisprodukte an ihren Online-Laden

ab der Eröffnung am 17. Oktober 2018.

Markenportfolio

Das Unternehmen hat zielgerichtete und verbraucherorientierte Konzepte für

jede seiner Marken/Angebote ausgewählt. Jede dieser wurde durch lokalen

Verbraucher-Research validiert und optimiert. Die Sorten in jedem Portfolio

werden der Markenpositionierung entsprechen und die anvisierten

Konsumentenbedürfnisse und Vorteile erfüllen.

- Solara C: Konzipiert für den modernen, aktiven Konsumenten, der nach

Lösungen sucht, die ihm helfen, gesünder/besser ohne Gebrauch stärkerer

pharmazeutischer Alternativen zu leben. Diese Marke wird nur CBD enthalten

und wird ein breites Produktspektrum von Getränken bis zu topischen Cremes

mit dem ausdrücklichen Zweck zur Förderung eines gesunden ausgeglichenen

Lebensstils bieten.

- Kiwi: Konzipiert für gelegentliche Konsumenten, die neu in dieser

Kategorie sind und Cannabis sowie dessen Wirkung besser verstehen möchten.

Diese Marke wird angeboten, um die Cannabiserfahrung zu vereinfachen und sie

für die Allgemeinheit einladender und zugänglicher zu machen.

- Northern Harvest: Konzipiert für gelegentlicher/mittlere Konsumenten, die

Cannabis als Teil ihres aktiven und geselligen Lebens genießen. Diese Marke

wird angeboten, um eine natürlichere und ausgeglichenere Annäherung an

Cannabis zu fordern mit dem Schwerpunkt auf Spaß und ein unbeschwertes

Erlebnis.

- High Tide: Konzipiert für mittlere bis starke Konsumenten, die die

zerebrale Wirkung von Cannabis genießen. Diese Marke wird hochwertigen

Cannabis mit hohem THC-Gehalt bieten. Der ausschließliche Zweck dieser Marke

ist die Erweiterung der Grenzen des THC-Erlebnisses.

- Lost at Seed: Konzipiert für mittlere bis starke Konsumenten, die nur den

besten für Geld zu kaufendem Cannabis wünschen. Diese Marke wird äußerst

wünschenswerte und unmöglich zu findenden Sorten bieten, die nur als ein

begrenztes Sortiment erhältlich sind.

- Rare Dankness: Diese Partnermarke wird für erfahrene Cannabiskonsumenten

sein, die Kenntnisse über Sorten, Wirksamkeit und Profile besitzen. Sie wird

ein breites Angebot hochwertiger preisgekrönter Sorten bieten, die die

Konsumenten sonst nirgendwo finden können.

Maricann Group Inc. ist unter dem Namen Wayland Group durch ihre

Tochtergesellschaften tätig. Für weitere Einzelheiten siehe Pressemitteilung

vom 24. September 2018.

Über Wayland Group Corp.

Wayland ist ein vertikal integrierter Züchter und Verarbeiter von Cannabis.

Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada und

München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton,

Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau

von Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß den

bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat

ebenfalls Produktionsstätten in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz

sowie in Allesandria im Piemont, Italien, in Ibague, Kolumbien, in London im

Vereinigten Königreich und Argentinien. Wayland verfolgt weltweit weitere

neue Gelegenheiten, um die Lebensqualität durch Cannabis zu verbessern.

Für weitere Informationen über Wayland besuchen Sie bitte unsere Webseite:

www.waylandgroup.com.

Kontakte:

Investor Relations:

Graham Farrell

VP Communications

Graham.Farrell@waylandgroup.com

Tel.: 647-643-7665

Medienanfragen: media@waylandgroup.com

Corporate Headquarters (Kanada)

Wayland Group Corp. (Toronto)

845 Harrington Court, Unit 3

Burlington Ontario L7N 3P3

Canada

Tel. 289-288-6274

European Headquarters (Deutschland)

Maricann GmbH

Thierschstrasse 3

80538 München, Deutschland

