DGAP-News: Maricann Group Inc.: Wayland Group meldet strategische Akquisition in Argentinien (deutsch)

Maricann Group Inc.



: Wayland Group meldet strategische Akquisition in Argentinien

^

DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Expansion

Maricann Group Inc.: Wayland Group meldet strategische Akquisition in

Argentinien

11.12.2018 / 06:45

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Wayland Group meldet strategische Akquisition in Argentinien

TORONTO, ONTARIO. 11. Dezember 2018 - Wayland Group Inc. (CSE: WAYL)

(FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Wayland" oder das "Unternehmen") gibt

bekannt, dass das Unternehmen ein Abkommen zum Erwerb von 819 Hektar an

bestehenden entwickelten Agrarflächen in der argentinischen Provinz San Juan

geschlossen hat.

Die Provinz San Juan ist aufgrund des Klimas und der Höhenlage der Provinz

ideal für den Cannabisanbau. Die stabile Wirtschaftslage und die

Infrastruktur zur Unterstützung der Geschäftsentwicklung sind ein weiterer

wichtiger Faktor für das Interesse des Unternehmens an dem Land. Der jüngste

Bau eines 120-MW-Wasserkraftprojekts, neue Straßen und hoch qualifizierte

Arbeitskräfte zusammen mit einer langen Geschichte der landwirtschaftlichen

Produktion sowie zusätzliche Verarbeitungskapazitäten machen San Juan für

Wayland zur idealen Wahl für eine Entwicklung.

"Wir wurden von der Regierung der Provinz San Juan und der argentinischen

Bevölkerung herzlich begrüßt. Wir freuen uns darauf, dieses große globale

Projekt zu entwickeln, das eine direkte Auswirkung auf die Ortsgemeinschaft,

den Staat und das Land haben und diesen zugutekommen wird. Wir engagieren

uns für eine langfristige wirtschaftliche Entwicklung, die unseren globalen

Plan unterstützt, um die Lebensqualität durch Cannabis zu verbessern," sagte

Ben Ward, CEO der Wayland Group.

Wayland hat eine langfristige Wachstumsstrategie entwickelt, die zurzeit

umgesetzt wird. Diese Strategie basiert auf Effizienzzentren internationaler

Aktivitäten, die zu einer größeren langfristigen Rentabilität führen werden.

Das Unternehmen sieht weiterhin die rasche globale Expansion des regulierten

Cannabismarktes, der die nicht regulierten Schwarzmärkte ersetzt. Das

Unternehmen ist engagiert, Patienten und Verbrauchern sichere Produkte und

innovative Verabreichungsformen zu liefern. Nach der Legalisierung von

Cannabis in Kanada ist Wayland weiterhin am internationalen medizinischen

Markt tätig und befasst sich mit dem Aufbau eines wirklich globalen

Unternehmens, dessen Fokus auf der Verbesserung der Lebensqualität durch

Cannabis liegt.

"Die medizinische Cannabisbranche ist einer der schnellsten anwachsenden

Geschäftsbereiche in der Welt, sowohl durch ihre Bedeutung für den

Gesundheitssektor als auch aufgrund der hohen wirtschaftlichen Leistung pro

Hektar. Wayland fand aufgrund des Klimas, der stabilen Ökonomie und der

Infrastruktur, die San Juan bietet, in unserer Provinz einen idealen Ort.

Die Regierung von San Juan war diesbezüglich sehr vorsichtig, da wir die

Ansiedlung seriöser pharmazeutischer Qualitätsunternehmen anstreben, um das

neue Gesetz für medizinischen Cannabis zu implementieren. Als Gouverneur bin

ich stolz darauf, ein Projekt von dieser Größe in unserer Provinz zu

begrüßen," sagte Sergio Uñac der Gouverneur der Provinz San Juan.

Der Erwerbspreis für diese Akquisition liegt bei insgesamt 8,5 Mio. USD. Der

Preis setzt sich zusammen aus einer Aktienausgabe im Umfang von 4 Mio. USD

(3.225.806 Stammaktien zu einem Preis von 1,65 Dollar pro Aktie) sowie einer

Barzahlung in Höhe von 4,5 Mio. USD. Die Ausgabe der Stammaktien ist vom

Erhalt der Genehmigung der Börse und allen sonstigen notwendigen

Genehmigungen abhängig.

Maricann Group Inc. ist unter dem Namen Wayland Group durch ihre

Tochtergesellschaften tätig. Für weitere Einzelheiten siehe Pressemitteilung

vom 24. September 2018.

Über Wayland Group Corp.

Wayland ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von

Cannabis. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Burlington, Ontario, Kanada

und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton,

Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau

von Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß den

bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Das Unternehmen hat

ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden, Sachsen und in Regensdorf, Schweiz

sowie in Allesandria im Piemont, Italien, in Ibague, Kolumbien, in London im

Vereinigten Königreich und jetzt in Argentinien. Wayland verfolgt weltweit

weitere neue Gelegenheiten, um die Lebensqualität durch Cannabis zu

verbessern.

Für weitere Informationen über Wayland besuchen Sie bitte unsere Webseite:

www.waylandgroup.com.

Kontakte:

Investor Relations:

Graham Farrell

VP Communications

Graham.Farrell@waylandgroup.com

Tel.: 647-643-7665

Corporate Headquarters (Kanada)

Wayland Group Corp. (Toronto)

845 Harrington Court, Unit 3

Burlington Ontario L7N 3P3

Canada

Tel. 289-288-6274

Medienanfragen: media@waylandgroup.com

European Headquarters (Deutschland)

Maricann GmbH

Thierschstrasse 3

80538 München, Deutschland

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

11.12.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

756365 11.12.2018

°