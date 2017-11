DGAP-News: Maricann Group Inc.: Maricann schließt Kooperationsvertrag mit Apotheken-Lieferant in ganz Kanada (deutsch)

Maricann Group Inc.



: Maricann schließt Kooperationsvertrag mit Apotheken-Lieferant in ganz Kanada

06.11.2017 / 07:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

TORONTO, Ontario, 6. November 2017 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI; OTCQB: MRRCF, FRANKFURT: 75M) ("Maricann" oder das "Unternehmen") und ein nationaler Lieferant, der Apotheken in ganz Kanada beliefert, haben ein definitives Abkommen zur Einrichtung eines Apothekenserviceprogramms geschlossen, das Apothekern die Beratung und die angemessene Schulung von Patienten hinsichtlich medizinischen Cannabis ermöglicht.

Die Initiative wird darauf zielen, die Apotheken so zu positionieren, dass sie ein bevorzugter Zugangspunkt für medizinisches Cannabis sind. Dies basiert auf der kritischen Rolle der Apotheker bei der Zusammenarbeit mit Ärzten und Patienten zum Verständnis mehrerer gleichzeitiger Gelegenheiten bei Patienten, die verschiedene Medikamente einnehmen. Maricann wird daran arbeiten, Patienten beim Erreichen ihrer gewünschten Therapieziele unter Gewährleistung ihrer Sicherheit zu unterstützen.

Maricann wird zusätzliche Zugangsinitiativen für medizinische Cannabis-Produkte mit der Zielsetzung entwickeln, die Einrichtung von Verfahren und Protokollen für die medizinische Dokumentation hinsichtlich medizinischen Cannabis zu ermöglichen sowie die Vorlage von Patinenrezepten bei Maricann zur Dispensierung zu erleichtern.

"Wir sind von dieser wichtigen Initiative extrem begeistert. Die Apotheker zählen zu den vertrauenswürdigsten Fachleuten und diese Initiative wird die teilnehmenden Apotheker an die Spitze der Patientenversorgung stellen, sofern es sich um die Verwendung von medizinischem Cannabis handelt," sagte Maricanns CEO Ben Ward.

Maricann, die in Kanada bundesstaatliche Lizenzen zum Anbau, Extraktion, Formulierung und Vertrieb von Cannabis besitzen, erweitert rasch ihre kanadische Produktion in Norfolk County, Ontario und zielt auf eine zusätzliche Produktion von 20.000 kg getrockneter Blüten beginnend im Jahr 2018 sowie auf eine zusätzlich geplante Produktionserweiterung.

Über Maricann Group Inc.

Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von Marihuana für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in Toronto, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß der bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Maricann expandiert zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem vollständig finanzierten 217.000 Quadratfuß (20.159m2) großen Anbau zur Unterstützung der bestehenden und zukünftigen Patientenzuwachsrate.

Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite: www.maricann.ca.

Für weitere Informationen:

Investor Relations: Shawn Alexander VP Investor Relations Tel. 289-288-6284 salexander@maricann.ca

Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274

European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

