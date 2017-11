DGAP-News: Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. unterzeichnet Absichtserklärung mit Lovell Drugs (deutsch)

Maricann Group Inc.



: Maricann Group Inc. unterzeichnet Absichtserklärung mit Lovell Drugs

^ DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Absichtserklärung/Sonstiges Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. unterzeichnet Absichtserklärung mit Lovell Drugs

13.11.2017 / 08:05 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Maricann Group Inc. unterzeichnet Absichtserklärung mit Lovell Drugs

Unternehmen vertieft seine Beziehung zum Apothekensektor

TORONTO, Ontario, 13. November 2017 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI; OTCQB: MRRCF, FRANKFURT: 75M) ("Maricann" oder das "Unternehmen") gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Absichtserklärung mit Lovell Drugs Limited ("Lovell Drugs"), eine der ältesten unabhängigen Apothekenketten in Ontario, unterzeichnet hat, um der primäre und exklusive Lieferant von medizinischen Cannabisprodukten an ihre Patienten zu sein.

"Wir glauben, dass Apotheken die besten Vertriebsstellen für medizinisches Cannabis sind, sowie es bei allen anderen verschreibungspflichtigen Medikamenten der Fall ist," sagte Ben Ward, CEO von Maricann. "Das ist der Grund, warum wir gerne mit Lovell Drugs zusammenarbeiten. Wir helfen, Wege zu finden, um ihren Patienten Maricanns differenzierte Schulung für medizinisches Cannabis und Cannabis-Produkte zu bieten. Lovells Apotheker sind vertrauenswürdige Heilberufler, die ihren Patienten Dienstleistungen anbieten wie z. B. ambulante Behandlungen, MedsChecks, Blutdruckmessungen, Raucherentwöhnungsprodukte und Cholesterintests."

Die Unterzeichnung dieser Absichtserklärung mit Lovell baut auf Maricanns vertiefender Beziehung zu Apothekern in ganz Kanada auf. Am 6. November 2017 gab Maricann bekannt, dass das Unternehmen ein definitives Abkommen zur Einrichtung eines ähnlichen Apothekenserviceprogramms mit einem nationalen Lieferanten geschlossen hat, der Apotheken in ganz Kanada beliefert. Dieses Abkommen ermöglicht Apothekern die Beratung und die angemessene Schulung von Patienten hinsichtlich medizinischen Cannabis.

Über Maricann Group Inc.

Maricann, die bundesstaatliche Lizenzen zum Anbau, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb von Cannabis in Kanada besitzen, erweitert schnell ihre kanadische Produktion. Das in Norfolk County, Ontario, ansässige Unternehmen zielt darauf, seine Jahresproduktion von getrockneten Blüten bis zum zweiten Quartal 2018 um 22.245kg zu erhöhen. Eine weitere Produktionssteigerung ist in Planung. Das Unternehmen gab am 8. November 2017 bekannt, dass Health Canada an Maricann Inc. eine neue Lizenz vergeben hat, welche die jährlichen Produktionsbeschränkungen für die zugelassenen medizinischen Cannabis-Produkte in dem kanadischen Anbaubetrieb aufhebt.

Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite: www.maricann.ca.

Für weitere Informationen:

Investor Relations: ir@maricann.ca

Corporate Headquarters (Kanada) Maricann Group Inc. (Toronto) 845 Harrington Court, Unit 3 Burlington Ontario L7N 3P3 Canada Tel. 289-288-6274

European Headquarters (Deutschland) Maricann GmbH Thierschstrasse 3 80538 München, Deutschland

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

13.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

628183 13.11.2017

°