DGAP-News: Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. kündigt Absicht zur Änderung des Namens zu Wayland Group Corporation an (deutsch)

Maricann Group Inc.



: Maricann Group Inc. kündigt Absicht zur Änderung des Namens zu Wayland Group Corporation an

^

DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Sonstiges/Zwischenbericht

Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. kündigt Absicht zur Änderung des

Namens zu Wayland Group Corporation an

24.09.2018 / 14:31

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Maricann Group Inc. kündigt Absicht zur Änderung des Namens zu Wayland Group

Corporation an

TORONTO, ONTARIO, 24. September 2018 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI)

(FRANKFURT: 75M) (OTCQB: MRRCF) ("Maricann" oder das "Unternehmen") gab

heute bekannt, dass das Unternehmen eine Namensänderung zu Wayland Group

Corp. beabsichtigt. In der Zwischenzeit erwartet das Unternehmen, den

Betrieb durch seine Tochtergesellschaften unter dem Geschäftsnamen "Wayland

Group" aufzunehmen. In Erwartung der geplanten Namensänderung hat das

Unternehmen ebenfalls angekündigt, dass mit Wirkung zum 25. September 2018

das Symbol des Unternehmens an der Canadian Securities Exchange "WAYL" sein

wird.

Die Namensänderung des Unternehmens zu Wayland Group unterstützt die

laufende globale Expansion des Unternehmens und die Entwicklung sowohl der

medizinischen als auch der nicht medizinischen Verbrauchermarken. Das

Führungsteam des Unternehmens hält weiterhin an den grundlegenden Werten der

höchsten Qualität und der Weltklasse-Innovation an diesem Meilenstein für

die Organisation fest.

"Unsere Wurzeln im medizinischen Cannabis etablieren uns als ein auf der

Weltbühne führendes Unternehmen und die gewaltige Arbeit, die unser Team für

den Aufbau unserer Produktionsanlagen, den Abschluss der Lieferabkommen mit

der Provinz und für die Anbaupartnerschaften in Europa geleistet hat, hat

uns in diese außergewöhnliche Lage versetzt, in der wir uns heute befinden,"

sagte Ben Ward, CEO des Unternehmens. "Der neue Name reflektiert das

umfangreichere Portfolio, das wir zusammengestellt haben und die Richtung,

in die wir uns als ein globales Cannabisunternehmen bewegen."

Die Innovationen des Unternehmens umfassen seine speziell angefertigten

Hochtechnologie-Produktionsanlagen in Langton, Ontario sowie die

Lizenzierung der Produkttechnologien wie z. B. VESIsorb(R), eine

Cannabidiol-Absorptionstechnologie. Das vor Kurzem auf dem Markt eingeführte

Cannabismarke für Genusszwecke, Kiwi, festigt die auf die Kundenwünsche

orientierte Philosophie des Unternehmens.

Die geplante Namensänderung zu Wayland Group Corp. Unterliegt bestimmten

Konditionen einschließlich der Genehmigung der Aktionäre des Unternehmens,

die das Unternehmen auf seiner nächsten Aktionasversammlung einzuholen

beabsichtigt. Die Versammlung wird später in diesem Jahr erwartet.

Über Maricann Group Inc.

Das Unternehmen ist zurzeit ein vertikal integrierter Produzent und

Vertriebshändler von Cannabis für medizinische Zwecke. Das Unternehmen plant

nach Legalisierung die Produktion und den Vertrieb von Cannabis für

Genusszwecke in Kanada. Maricann wurde 2013 als Maricann gegründet und ist

in Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig. Das

Unternehmen hat Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada, wo es einen

Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und

Vertrieb gemäß den bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas

unterhält. Das Unternehmen hat ebenfalls Produktionsbetriebe in Dresden,

Sachsen und in Regensdorf, Schweiz. Das Unternehmen expandiert zurzeit

seinen Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem 942.000 Quadratfuß

(87.515 m2) großen Anbau und wird weiterhin neue Gelegenheiten in Europa

verfolgen.

Kontakte:

Investor Relations:

Graham Farrell

VP Communications

graham@maricann.com

Tel.: 647-643-7665

Corporate Headquarters (Kanada)

Maricann Group Inc. (Toronto)

845 Harrington Court, Unit 3

Burlington Ontario L7N 3P3

Canada

Tel. 289-288-6274

European Headquarters (Deutschland)

Maricann GmbH

Thierschstrasse 3

80538 München, Deutschland

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

24.09.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

726589 24.09.2018

°