DGAP-News: Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. führt eine Connected Enterprise Solution von Rockwell Automation zur Produktion gleichmäßig hoher Ernteerträge in der medizinischen Cannabis-Branche ein (deutsch)

Maricann Group Inc.



: Maricann Group Inc. führt eine Connected Enterprise Solution von Rockwell Automation zur Produktion gleichmäßig hoher Ernteerträge in der medizinischen Cannabis-Branche ein

^

DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e): Expansion/Sonstiges

Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. führt eine Connected Enterprise

Solution von Rockwell Automation zur Produktion gleichmäßig hoher

Ernteerträge in der medizinischen Cannabis-Branche ein

22.11.2017 / 15:50

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Maricann Group Inc. führt eine Connected Enterprise Solution von Rockwell

Automation zur Produktion gleichmäßig hoher Ernteerträge in der

medizinischen Cannabis-Branche ein

TORONTO, Ontario, 22. November 2017 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI; OTCQB:

MRRCF, FRANKFURT: 75M) ("Maricann" oder das "Unternehmen"), ein

medizinisches Cannabis-Unternehmen, arbeitet mit Rockwell Automation (NYSE:

ROK) zusammen, um eine zusammenhängende skalierbare anlagenweite Plattform

zur Vernetzung der Schlüsselfunktionen in Maricanns Anbaustätte zu

entwickeln, um gleichmäßig hohe Ernteerträge zu erhalten.

Maricann wird dazu Rockwell Automations FactoryTalk Software, Logix Hardware

und Ethernet/IP- Netzwerkanbindung verwenden, um die Kommunikation zwischen

Prozesskontrollfunktionen, Gebäudeautomatisierung und Materialhandhabung zu

optimieren. Dieses verbundene und skalierbare System biete eine einzige

integrierte anlagenweite Plattform für die Prozessautomatisierung,

Umweltüberwachung und Gebäudemanagement.

"Das System von Rockwell Automation, das wir einführen, wir es uns

ermöglichen, die für den Anbau von medizinischem Cannabis notwendigen

Variablen zu überwachen und zu kontrollieren, die ideale Nährstoffmischung,

Temperatur, Feuchtigkeit, Lichtzyklus aufzuzeichnen und den Erhalt

gleichmäßig hoher Ernteerträge zu reproduzieren ungeachtet der sich

ändernden Wetterbedingungen," sagte Jeff Ayotte, Maricanns Director der

Infrastruktur. "Die einheitliche Plattform unseres Systems wird die

Einhaltung der Parameter vereinfachen, Kosten reduzieren und die

Produktivität verbessern. Sie ist ebenfalls äußerst ausbaufähig, die

einzelnen Bausteine zur Erleichterung eines schnellen Wachstums so zu

platzieren," sagte Ben Ward, CEO.

"Dies ist unsere erste großmaßstäbliche Integration in der medizinischen

Cannabis-Branche," sagte Tessa Myers, Rockwell Automations Vice President

Verkauf, Services und Lösungen für Nordamerika. Dies ist von Bedeutung, da

es unsere Fähigkeit demonstriert, Know-how aus den Biowissenschaften

erfolgreich parallel auf die medizinische Cannabis-Branche zu übertragen.

Wir helfen Maricann, ihre Asset-Nutzung zu verbessern, die

Markteinführungszeit zu verkürzen und Kosten zu senken," sagte Myers.

Durch die Verwendung der FactoryTalk-Energiemetriken kann Maricann ihre

CO2-Bilanz

optimieren, indem sie alle Lichtquellen, Ventilatoren und andere

Umweltspezifikationen kontrollieren, was es ihnen ermöglicht, eine

Energieeffizienzbewertung von über 90% zu erreichen. Das

Gebäudemanagementsystem wird über eine Schnittstelle verbunden, um eine

strenge Kontrolle der Temperatur, Feuchtigkeit, des Kohlenstoffdioxids, der

Beleuchtung und der Flüssigdüngung (Fertigation) zu gewährleisten.

"Automatisierung wird uns ermöglichen, ergonomisch herausfordernde

personalintensive Arbeiten durch technisch fortgeschrittene Mitarbeiter zu

ersetzen, die größere Fachkenntnisse besitzen," sagte Ayotte. Dies schafft

eine niedrigere Personalzahl mit höheren Verdienstgrad, was uns ermöglicht,

eine Hürde in der Landwirtschaft zu überwinden."

Anstatt dass ein Mitarbeiter jede Pflanze einzeln am Erntetag einsammelt,

kann Maricanns neues Materialhandhabungssystem jede Pflanze ohne Eingriff

eines Mitarbeiters bereitstellen. Maricann erwartet eine Steigerung der

Effizienz zwischen 65 und 75 Prozent, während sie sich auf die Bewertung

Good Manufacturing Practice (GMP) zubewegt und Health Canadas

Nachverfolgungs-Bestimmungen übertrifft.

Maricanns Plattformausbau befindet sich zurzeit in Phase 1 mit Anbindung an

Phase 2. Durch die Verwendung von Rockwell Automation wird das Unternehmen

in der Lage sein, eine nachträgliche Lösung für Phase 2 durch Phase 3 zu

wiederholen.

Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite:

www.maricann.ca.

Über Maricann Group Inc.

Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von

Marihuana für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in

Toronto, Kanada, ansässig und hat Produktionsstätten in Langton, Ontario,

Kanada. In Langton betreibt das Unternehmen einen Betrieb zum Anbau

medizinischem Cannabis, zur Extraktion, Rezeptierung und Vertrieb gemäß der

bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung Kanadas. Maricann, die

bundesstaatliche Lizenzen zum Anbau, zur Extraktion, Rezeptierung und

Vertrieb von Cannabis in Kanada besitzen, versorgen eine Patientenbasis mit

über 8.000 registrierten Patienten seit ihrer Gründung. Maricann expandiert

zurzeit ihren Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem vollständig

finanzierten 217.000 Quadratfuß (20.159m2) großen Anbau zur Unterstützung

der bestehenden und zukünftigen Patientenzuwachsrate.

Maricann, die bundesstaatliche Lizenzen zum Anbau, zur Extraktion,

Rezeptierung und Vertrieb von Cannabis in Kanada besitzen, erweitert schnell

ihre kanadische Produktion. Das in Norfolk County, Ontario, ansässige

Unternehmen zielt darauf, seine Jahresproduktion von getrockneten Blüten bis

zum zweiten Quartal 2018 um 22.245kg zu erhöhen. Maricann konzentriert sich

auf eine Kapazitätserweiterung in einem in der Tat differenzierten

Produktangebot zur Unterstützung ihrer jüngst angekündigten gemeinsamen

Apotheken-Initiative und der zukünftigen globalen Exportmöglichkeiten.

Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite:

www.maricann.ca.

Für weitere Informationen:

Benjamin Ward - CEO

Tel: 289-288-6280

Investor Relations:

ir@maricann.ca

Corporate Headquarters (Kanada)

Maricann Group Inc. (Toronto)

845 Harrington Court, Unit 3

Burlington Ontario L7N 3P3

Canada

Tel. 289-288-6274

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

22.11.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

631881 22.11.2017

°