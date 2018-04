DGAP-News: Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. erhält Genehmigung von Health Canada für Phase Eins der Betriebserweiterung in Kanada (deutsch)

Maricann Group Inc.



Maricann Group Inc. erhält Genehmigung von Health Canada für Phase Eins der Betriebserweiterung in Kanada

Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. erhält Genehmigung von Health

Canada für Phase Eins der Betriebserweiterung in Kanada

23.04.2018

Maricann Group Inc. erhält Genehmigung von Health Canada für Phase Eins der

Betriebserweiterung in Kanada

TORONTO, 23. April 2018 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI) (FRANKFURT: 75M)

(OTCQB: MRRCF) ("Maricann" oder das "Unternehmen") meldet, dass das

Unternehmen alle notwendigen Genehmigungen für den Anbau in der neuen

hochmodernen Anbauanlage in Langton, Ontario, Kanada gemäß Phase Eins

erhalten hat. Dies ist Maricanns dritte Lizenz, die von Health Canada

ausgestellt wurde.

"Die Lizenzierung der Phase Eins unserer Betriebserweiterung in Kanada ist

ein wichtiger Meilenstein für unsere Mitarbeiter und Aktionäre. Diese Anlage

könnte man in der Arktis oder am Äquator bauen und sie würde jedes Mal genau

das gleiche Cannabis reproduzieren. Aufgrund der Kontroll- und

Automationsplattform in Verbindung mit einem einzigartigen Konzept der

Gebäudehülle, die vollständig aus standardmäßigen vorgefertigten Stahl- und

Gewächshauskomponenten besteht, reduzieren sich unsere Gesamtkosten," sagte

Ben Ward, CEO.

Das Konzept der Anlage ist revolutionär. Es kombiniert das Beste des

Indoor-Anbaus mit der Gewächshaustechnologie. Wir nutzen das natürliche

Sonnenlicht in einem vollständig kontrollierten, abgeschlossenen

energieeffizienten Anbaumilieu. Unser automatisiertes Anbauverfahren

ermöglicht uns eine Reduzierung der laufenden Betriebskosten, um so einen

signifikanten Kostenvorteil zu erwirtschaften.

Ward sagte weiter: "Die Umgebung und Genetik sind die zwei kritischsten

Elemente bei der Produktion von Cannabis. Unsere neue Anlage bietet Maricann

in Kombination mit der preisgekrönten Genetik "Rare Dankness Cannabis Cup"

die Fähigkeit, dem Markt ein hervorragendes Produkt zu liefern. Wir

investierten beachtlich in eine neue speziell gebaute Anlage mit einem

optimalen Arbeitsablauf, der die GMP-Produktionsstandards und

Six-Sigma-Arbeitsabläufe erfüllt. Dies wird zu einem hochwertigen Produkt

bei niedrigen laufenden Kosten führen. Zur Replikation dieser global

führenden Anlage, die von unserem VP Infrastruktur, Jeff Ayotte, entworfen

wurde, planen wir, unsere Erfahrung und Fachwissen global mit uns zu

bringen."

Die Elemente der Erweiterung sind unter anderem:

- Segmentierung der Anbauräume in 8.800 Quadratfuß, um ein optimales Milieu

für den Anbau jedes Cannabisstamms zu schaffen, was individuell kontrolliert

werden kann, um durch individuelle Druckregelung in jedem Raum das Risiko

einer möglichen Kreuzkontamination zu verringern;

- Zisterne mit Fassungsvermögen von 1.550.000 Liter, Recycling des gesamten

Brauchwassers der Anlage durch einen Teich mit sieben biologischen Stufen,

womit das Abwasser auf weniger als 10.000 Liter pro Jahr reduziert wird.

- R-38 Gebäudeaußenhülle.

- Erdgasbetriebene Strom-Kopplungsanlage zur Produktion von kostengünstigem

Strom.

- CO2-Reinigung; Verwendung des Abgases der erdgasbetriebenen

Strom-Kopplungsanlage und Boiler, Reinigung des Abgases und anschließende

Verwendung als Dünger für die Pflanzen durch Erhöhung des CO2-Gehalts in

jedem Anbauraum statt durch standardmäßiges industrielles flüssiges CO2.

- Mattes Glasdach in Verbindung mit zusätzlicher LED-Beleuchtung um

natürliches Sonnenlicht und verbesserte Lumendurchdringung der Beschirmung

zu bieten.

Über Maricann Group Inc.

Maricann ist ein vertikal integrierter Produzent und Vertriebshändler von

Marihuana für medizinische Zwecke. Das 2013 gegründete Unternehmen ist in

Burlington, Ontario, Kanada und München, Deutschland, ansässig und hat

Produktionsstätten in Langton, Ontario, Kanada. In Langton betreibt das

Unternehmen einen Betrieb zum Anbau medizinischem Cannabis, zur Extraktion,

Rezeptierung und Vertrieb gemäß der bundesstaatlichen Lizenzen der Regierung

Kanadas und in Dresden, Deutschland. Maricann expandiert zurzeit ihren

Anbaubetrieb und Hilfsanlagen in Kanada in einem 942.000 Quadratfuß

(87.515m2)

großen Anbau mit einer konzipierten erwarteten Produktionskapazität von

95.000kg getrockneter Cannabisblüten pro Jahr zur Unterstützung der

bestehenden und zukünftigen Patientenzuwachsrate.

Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite:

www.maricann.ca.

Für weitere Informationen:

Investor Relations:

Graham Farrell

Leiter der Investor Relations

graham@maricann.com

Tel.: 647-643-7665

Corporate Headquarters (Kanada)

Maricann Group Inc. (Toronto)

845 Harrington Court, Unit 3

Burlington Ontario L7N 3P3

Canada

Tel. 289-288-6274

European Headquarters (Deutschland)

Maricann GmbH

Thierschstrasse 3

80538 München, Deutschland

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

