DGAP-News: Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. berichtet über den neuesten Stand des Lizenzverfahrens in Deutschland sowie der Vertriebsbemühungen und reicht Finanzergebnisse des dritten Quartals ein (deutsch)

Maricann Group Inc.



: Maricann Group Inc. berichtet über den neuesten Stand des Lizenzverfahrens in Deutschland sowie der Vertriebsbemühungen und reicht Finanzergebnisse des dritten Quartals ein

^

DGAP-News: Maricann Group Inc. / Schlagwort(e):

Marktbericht/Zulassungsgenehmigung

Maricann Group Inc.: Maricann Group Inc. berichtet über den neuesten Stand

des Lizenzverfahrens in Deutschland sowie der Vertriebsbemühungen und reicht

Finanzergebnisse des dritten Quartals ein

01.12.2017 / 07:57

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Maricann Group Inc. berichtet über den neuesten Stand des Lizenzverfahrens

in Deutschland sowie der Vertriebsbemühungen und reicht Finanzergebnisse des

dritten Quartals ein

TORONTO, Ontario, 30. November 2017 - Maricann Group Inc. (CSE: MARI; OTCQB:

MRRCF, FRANKFURT: 75M) ("Maricann" oder das "Unternehmen") reichte ihre

Finanzberichte für die drei Monate mit Ende 30. September 2017 ein. Die

Ergebnisse stehen im Einklang mit der früheren Prognose. Ein Anstieg der

Einnahmen wird im ersten Quartal des Jahres 2018 mit Einführung der

gemeinsamen Apotheken-Initiative erwartet. Der Produktvertrieb für diese

Initiative wird durch die früher bekannt gegebenen exklusiven und primären

Lieferantenbeziehungen mit Präsenzapotheken erfolgen (siehe

Pressemitteilungen vom 6. November 2017 und 13. November 2017). Für diese

Initiative wurde Inventar bereitgestellt, um die Versorgung der Patienten zu

garantieren. Maricann wird medizinische Cannabis-Produkte direkt an

Apothekenpatienten liefern nach Erhalt einer Verschreibung durch einen Arzt

und einer Expertenberatung durch den lokalen Apotheker des Patienten.

Weiteres Inventar wurde für den Export an europäische Märkte reserviert. Das

Unternehmen erwartet dafür die Genehmigung nach erfolgreicher Good

Manufacturing Practice (GMP, gute Herstellungspraxis) Zertifizierung der

Betriebe des Unternehmens in Langton, Ontario, zu erhalten. Die Inspektion

durch europäische Behörden für die Bezeichnung wird Mitte Dezember 2017

durchgeführt. Die Ergebnisse werden kurz danach vorgelegt.

Deutschland - weiterer Fortschritt

Abgabe des Ausschreibungsangebots

Maricanns Joint-Venture-Partner hat die Angebotsdokumente für die

Ausschreibung der deutschen Regierung für das reglementierte Cannabis nach

der Qualifizierung in der ersten Runde als einer von 10 erfolgreichen

Bewerbern aus einer Gruppe von insgesamt 118 Bewerbern eingereicht. Das

Ausschreibungsverfahren wurde mehrere Male verschoben aufgrund laufender

Gerichtsverfahren hinsichtlich der erfolglosen Eingaben anderer Bewerber in

der anfänglichen Qualifizierungsrunde. Es könnte aufgrund der laufenden

Gerichtsverfahren eine weitere Verzögerung des Ausschreibungsverfahrens

geben. Die endgültige Entscheidung könnte jedoch so früh wie im März 2018

fallen.

Export nach Deutschland

Maricanns kanadische Produktionsstätten werden für die GMP-Zertifizierung im

Dezember 2017 inspiziert, wie oben angegeben. Diese Zertifizierung, falls

erhalten, wird Maricann den Export getrockneter Cannabis-Blüten nach

Deutschland und an andere Märkte erlauben. Laut Erwartungen wird Maricann im

ersten Quartal 2018 die Genehmigung für den Export von Cannabis-Produkten

nach Deutschland erhalten, vorbehaltlich des Erhalts der notwendigen

Genehmigungen.

Betäubungsmittel- und Großhandelslizenz

Marcann hat eine Betäubungsmittellizenz und eine Großhandelslizenz für

Betäubungsmittel in Deutschland beantragt. Bei Erhalt werden es diese

Lizenzen Maricann erlauben, ihre eigenen Cannabis-Produkte direkt aus Kanada

zu importieren und sie an Pharmavertriebshändler und Apotheken direkt zu

liefern. Dies wir hilfreich sein, die Gewinnspanne des Unternehmens zu

bewahren. Diese Import- und Großhandelsaktivität ist separat und außerhalb

des oben erwähnten Ausschreibungsverfahrens. Schlüsselpersonal wurde

angestellt einschließlich Dr. Thomas Klumpp PhD Pharmacy als qualifizierten

Sachverständigen. Dr. Klumpps frühere Erfahrung als Leiter der

Produktionsversorgung bei Bayer (Bitterfeld) und Manager der CC-Produktion

in Afrika, Asien, Australien für Bayer Corp. (Leverkusen) hat Dr. Klumpp als

einen Experten in allen Bereichen der guten Herstellungspraxis in der

Arzneimittelproduktion positioniert. Er ist ein Fachapotheker und ein

Spezialist auf dem Gebiet pharmazeutische Technologie.

Maricann gründet registrierte landwirtschaftliche Tochtergesellschaft für

CBD-Produktion und Vertrieb in Europa

MariPlant GmbH wurde als eine sich zu 95% in Unternehmensbesitz befindliche

Tochtergesellschaft in Deutschland registriert. MariPlant wurde formell als

ein landwirtschaftliches Unternehmen registriert. Die restlichen 5% sind im

Besitz des Geschäftsführers der Maricann GmbH, Joseph Spaeth, ein

zugelassener Landwirt. MariPlant wird zugelassene Industriehanfsorten

anbauen und CBD extrahieren, das in ihren "Mariplant"-Produkten verwendet

wird. Laut Erwartungen werden diese CBD-Produkte durch MariPlants eigenen

Online-Shop in Europa vertrieben werden. Der Vertriebsbeginn ist im Februar

2018. Ferner erwartet man, dass MariPlant Softgel-Kapseln mit einer

Dosierung von 25mg CBD mit VesiSorb-Verabreichungstechnologie als ihr erstes

Produktangebot vermarkten wird.

Über Maricann

Maricann, die bundesstaatliche Lizenzen zum Anbau, zur Extraktion,

Rezeptierung und Vertrieb von Cannabis in Kanada besitzen, erweitert schnell

ihre kanadische Produktion. Das in Norfolk County, Ontario, ansässige

Unternehmen zielt darauf, seine Jahresproduktion von getrockneten Blüten bis

zum zweiten Quartal 2018 um 22.245kg zu erhöhen. Eine weitere

Produktionssteigerung ist in Planung. Maricann konzentriert sich auf eine

Kapazitätserweiterung in einem in der Tat differenzierten Produktangebot zur

Unterstützung ihrer jüngst angekündigten gemeinsamen Apotheken-Initiative

und der zukünftigen globalen Exportmöglichkeiten.

Für weitere Informationen über Maricann besuchen sie bitte unsere Webseite:

www.maricann.ca.

Für weitere Informationen:

Benjamin Ward - CEO

Tel: 289-288-6280

Investor Relations:

ir@maricann.ca

Corporate Headquarters (Kanada)

Maricann Group Inc. (Toronto)

845 Harrington Court, Unit 3

Burlington Ontario L7N 3P3

Canada

Tel. 289-288-6274

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine

Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

01.12.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

634599 01.12.2017

°