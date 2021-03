DGAP-News: Manz AG erzielt in 2020 deutlich positives Ergebnis in schwierigem Marktumfeld (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Manz AG erzielt in 2020 deutlich positives Ergebnis in schwierigem Marktumfeld

09.03.2021 / 07:30

* Umsatz mit 237 Mio. EUR im Zuge der weltweiten COVID-19-Pandemie

erwartungsgemäß unter Vorjahr

* EBITDA um 10 Mio. EUR gegenüber Vorjahr auf 19,4 Mio. EUR gesteigert;

EBITDA-Marge bei 8,0 %

* EBIT-Zuwachs von rund 15 Mio. EUR resultiert in deutlich positivem EBIT

von 7,2 Mio. EUR

* Außergewöhnliche Dynamik im Bereich Energy Storage in 2020 mit

Auftragseingang von knapp 130 Mio. EUR

* Positive Aussichten für 2021 dank anhaltender Dynamik auf dem Markt für

E-Mobility und eines Auftragsbestands von über 200 Mio. EUR

Reutlingen, 09. März 2021 - Die Manz AG, weltweit agierender

Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, hat heute ihre

vorläufigen Finanzkennzahlen für das Geschäftsjahr 2020 veröffentlicht. Auch

aufgrund der weltweiten Lockdown-Bestimmungen im Zuge der COVID-19-Pandemie

reduzierte sich der Umsatz der Manz AG 2020 erwartungsgemäß um 10,5 % auf

236,8 Mio. EUR (Vorjahr: 264,4 Mio. EUR). Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern

und Abschreibungen (EBITDA) stieg deutlich auf 19,4 Mio. EUR (Vorjahr: 9,2

Mio. EUR) an. Hieraus resultiert eine stark verbesserte EBITDA-Marge von 8,0

% (Vorjahr: 3,5 %). Auch das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT)

verzeichnet einen deutlichen Zuwachs in Höhe von 14,8 Mio. EUR auf 7,2 Mio.

EUR (Vorjahr: -7,6 Mio. EUR). Dies entspricht einer EBIT-Marge von 3,0 %.

Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: "Gerade

angesichts der großen wirtschaftlichen Herausforderungen der

COVID-19-Pandemie sind wir mit der Geschäftsentwicklung 2020 sehr zufrieden,

obwohl es unter anderem aufgrund der Reiserestriktionen zu Umsatzeinbußen in

den Segmenten Solar und Electronics kam. Im Wachstumssegment Energy Storage

nutzten wir trotz vereinzelter Auftragsverschiebungen die Marktdynamik

jedoch für uns, und haben neue Großaufträge von Partnern wie der AKASOL AG,

einem deutschen Hersteller von Batteriesystemen für hybrid- und

vollelektrische Nutzfahrzeuge, oder einem international führenden

Batteriehersteller aus dem Bereich der Unterhaltungselektronik gewonnen.

Allein in diesem Segment liegt unser Auftragseingang 2020 bei etwa 130

Millionen Euro. Von dieser positiven Entwicklung werden wir auch in 2021

profitieren, nicht nur mit unseren Produktionsanlagen zur

Batterieherstellung, sondern auch mit unseren Montagelösungen rund um

weitere Komponenten des elektrischen Antriebsstrangs."

Nach einer starken Geschäftsentwicklung im Vorjahr, geprägt durch einen

Großauftrag im Displaybereich, entwickelte sich das Geschäft im Segment

Electronics 2020 auch infolge der COVID-19-Pandemie rückläufig. Der Umsatz

im Geschäftsjahr 2020 belief sich auf 90,7 Mio. EUR (Vorjahr: 115,7 Mio.

EUR). Das Segment-EBIT verbesserte sich mit -5,3 Mio. EUR zwar gegenüber dem

Vorjahr (-7,6 Mio. EUR), blieb aber aufgrund der Belastungen bei

LCD-Displays in Asien hinter den Erwartungen zurück. Im Bereich der

Montageautomatisierung, insbesondere zur Herstellung von

Zellkontaktiersystemen, konnte das Unternehmen mit Kunden der

Automobilbranche eine positive Entwicklung verzeichnen.

Das Segment Energy Storage hat sich im Geschäftsjahr 2020 sehr positiv

entwickelt. So vermeldete die Manz AG zahlreiche Aufträge von Kunden aus den

Bereichen Elektromobilität, Unterhaltungselektronik und stationärer

Energiespeicherung. Die positive Auftragsentwicklung führte zu einem

Umsatzzuwachs von 59 % auf 64,7 Mio. EUR (Vorjahr: 40,7 Mio. EUR). Und auch

das Segment-EBIT stieg mit 6,9 Mio. EUR gegenüber dem Vorjahr (2019: -11,3

Mio. EUR) überaus deutlich an.

Das Segment Solar war 2020 geprägt durch die Verzögerung der beiden

Großprojekte CIGSfab und CIGSlab, verursacht durch pandemiebedingte

Arbeitsstopps in China. Der vollständige Abschluss der Projekte verschiebt

sich in der Folge damit weiter. Entsprechend lag der Segmentumsatz 2020 mit

23,2 Mio. EUR unter dem Vorjahr (47,5 Mio. EUR). Auch das Segment-EBIT

reduzierte sich infolge der verschobenen der Umsatzrealisierung auf -7,8

Mio. EUR nach -2,0 Mio. EUR im Vorjahr.

Der Umsatz im Segment Contract Manufacturing belief sich 2020 auf 37,0 Mio.

EUR (Vorjahr: 41,5 Mio. EUR). Das Segment-EBIT erreichte einen deutlich

positiven Wert von 12,3 Mio. EUR (Vorjahr: 11,5 Mio. EUR), darin enthalten

ist das Ergebnis der Talus Manufacturing Ltd. mit 9,4 Mio. EUR (Vorjahr 8,8

Mio. EUR), die als assoziiertes Unternehmen im Konsolidierungskreis der

Manz-Gruppe bis Anfang November 2020 erfasst ist. Die Manz AG wurde zu

diesem Zeitpunkt vom amerikanischen Geschäftspartner darüber informiert,

dass er den von der Manz Taiwan Ltd. gehaltenen Anteil an der Talus

Manufacturing Ltd. übernehmen wird. Dank der ausgezeichneten Entwicklung an

den übrigen Standorten erzielte die Manz AG im vierten Quartal 2020 auch

ohne den Ergebnisbeitrag der Talus Manufacturing Ltd. ein positives

Segment-EBIT.

Mit dem Servicegeschäft erwirtschaftete Manz 21,2 Mio. EUR im Jahr 2020

(Vorjahr: 19,1 Mio. EUR). Das Segment-EBIT lag bei 1,3 Mio. EUR und damit

leicht unter dem Vorjahresniveau von 1,6 Mio. EUR.

Für das Jahr 2021 zeigt sich CEO Drasch bei einem Auftragsbestand von über

200 Mio. EUR optimistisch: "Die sehr positive Entwicklung im Bereich der

Elektromobilität 2020 steht nach unserer Einschätzung erst am Anfang. Durch

unsere jahrzehntelange Erfahrung in der Montageautomatisierung und

Batterieproduktion sind wir sehr gut positioniert für weiteres Wachstum im

Zuge der weltweiten Mobilitätswende." Nicht zuletzt durch die Bekanntgabe

der Förderung der Europäischen Kommission zur Weiterentwicklung der Li-Ion

Batterietechnologie im Rahmen des Important Projects of Common European

Interest (IPCEI), sieht Drasch die Manz AG in ihrer Ausrichtung auf diesen

Wachstumsmarkt bestärkt. Die Anfang 2021 zugesagten europäischen

Fördermittel plant Manz zur Umsetzung des Projektes

"Lithium-Ionen-Batteriefabrik der Zukunft" zu verwenden. Und auch der Anfang

2021 vollzogene Anteilsverkauf an der Talus Manufacturing Ltd fügt sich in

diese Fokussierungsstrategie. Der erzielte Gewinn im mittleren zweistelligen

Millionen-Euro-Bereich steht bereit für Investitionen der Manz AG in die

Wachstumsbereiche Batterie und Elektromobilität.

"Wir sehen uns dank unseren Kompetenzen und dem exzellenten Zugang zu

führenden Automobilherstellern, Automobilzulieferern und Batterieproduzenten

für die Elektromobilität, Consumer Electronics und Wearables auf einem sehr

guten Weg," zeigt sich Drasch überzeugt. "Egal welches Batterie-Design, Manz

ist der richtige Ansprechpartner für Innovation, Qualität und Effizienz auf

diesem Gebiet. Unser strategisches Ziel ist es, die Manz AG zu Europas

größtem Integrator für Maschinen und Anlagen zur Batterieherstellung zu

entwickeln."

Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2020 sowie eine detaillierte

Prognose für das laufende Geschäftsjahr wird die Manz AG mit dem

vollständigen Geschäftsbericht 2020 am 30. März 2021 veröffentlichen.

Vorläufige Zahlen für 2020 im Jahresvergleich

in Mio. EUR 2020 2019

Umsatzerlöse Konzern 236,8 264,4

Solar 23,2 47,5

Electronics 90,7 115,7

Energy Storage 64,7 40,7

Contract Manufacturing 37,0 41,5

Service 21,2 19,1

EBIT Konzern 7,2 -7,6

Solar -7,8 -2,0

Electronics -5,3 -7,6

Energy Storage 6,9 -11,3

Contract Manufacturing 12,3 11,5

Service 1,3 1,6

EBITDA Konzern 19,4 9,2

Solar -5,1 1,4

Electronics -1,0 0,4

Energy Storage 10,3 -7,3

Contract Manufacturing 13,1 12,3

Service 2,1 2,2

Unternehmensprofil:

Manz AG - passion for efficiency

Die 1987 gegründete Manz AG ist ein weltweit agierendes

Hightech-Maschinenbauunternehmen. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die

Segmente Solar, Electronics, Energy Storage, Contract Manufacturing und

Service.

Mit langjähriger Expertise in der Automation, Laserbearbeitung,

Bildverarbeitung und Messtechnik, Nasschemie sowie Rolle-zu-Rolle-Prozessen

bietet das Unternehmen Herstellern und deren Zulieferern innovative

Produktionslösungen in den Bereichen Photovoltaik, Elektronik und

Lithium-Ionen-Batterietechnik. Das Produktportfolio umfasst sowohl

kundenspezifische Entwicklungen als auch standardisierte Einzelmaschinen und

Module, die zu kompletten, individuellen Systemen verkettet werden können.

Vor allem durch die frühzeitige Einbindung der Manz AG in Kundenprojekte

leistet die Gesellschaft mit qualitativ hochwertigen, bedarfsorientierten

Lösungen einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Kunden.

Die seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und

produziert in Deutschland, der Slowakei, Ungarn, Italien, China und Taiwan.

Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und

Indien. Weltweit beschäftigt die Manz AG aktuell rund 1.400 Mitarbeiter,

davon rund die Hälfte in der für die Zielbranchen des Unternehmens

maßgeblichen Region Asien. Der Umsatz der Manz-Gruppe betrug im

Geschäftsjahr 2020 rund 237 Millionen Euro.

Kontakt

Manz AG

Axel Bartmann

Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395

Fax: +49 (0)7121 - 9000-99

E-Mail: abartmann@manz.com

cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: krause@cometis.de

