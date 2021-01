DGAP-News: Manz AG: Veräußerung der Anteile an der Talus Manufacturing Ltd. abgeschlossen (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

* Anteilsverkauf an Lam Research erfolgreich abgeschlossen

* Erlös aus dem Verkauf im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

* Erlös kommt der Stärkung des strategischen Kerngeschäfts zugute, allen

voran des Segments Energy Storage

Reutlingen, 26. Januar 2021 - Die Veräußerung der von der Manz AG gehaltenen

Anteile an der Talus Manufacturing Ltd. von 80,5% an die Lam Research

Corporation wurde erfolgreich abgeschlossen, nachdem alle behördlichen

Genehmigungen in Taiwan erteilt wurden. Bislang belief sich der Anteil von

Lam Research auf 19,5%. Der Verkaufspreis liegt im mittleren zweistelligen

Millionen-Euro-Bereich und dient der Manz AG zur weiteren Fokussierung auf

das strategische Kerngeschäft. Insbesondere sollen die Mittel für die

Expansion des stark wachsenden Segments Energy Storage verwendet werden.

Die Lam Research Corporation mit Sitz in den USA ist ein globaler Anbieter

von Anlagen zur Wafer-Herstellung und von Dienstleistungen für die

Halbleiterindustrie. 2016 hatte die Talus Manufacturing als "Global

Refurbishment Center" von Lam den operativen Betrieb aufgenommen und wurde

seither bei der Manz AG im Segment Contract Manufacturing geführt. Der

Schwerpunkt des Unternehmens lag von Beginn an in der Modernisierung und

Wiederaufbereitung bestehender Anlagen zur Herstellung von Halbleitern.

Seither hatte sich Talus Manufacturing sehr positiv entwickelt. Dies

spiegelt sich auch in der durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von

rund 125% seit Gründung wider.

Martin Drasch, Vorstandvorsitzender der Manz AG, kommentiert: "Die

Zusammenarbeit mit Lam Research ist eine wahre Erfolgsgeschichte. Durch die

sehr positive Unternehmensentwicklung hat sich der Wert unserer Beteiligung

seit der Gründung 2016 vervielfacht. Aus dem Verkauf unserer Anteile

resultiert nun ein ergebniswirksamer Einmaleffekt, den wir in unser

strategisches Kerngeschäft investieren werden. Einen besonderen Fokus werden

wir auf das wachstumsstarke Segment Energy Storage richten. Dank der enormen

Marktdynamik weltweit konnten wir hier 2020 Aufträge von mehr als 100

Millionen Euro verzeichnen. Und auch für 2021 erwarten wir, dass sich für

uns als Hightech-Maschinenbauer wieder zahlreiche Wachstumsmöglichkeiten

bieten werden. Diese Potenziale wollen wir durch die nun möglichen

Investitionen noch besser nutzen."

Unternehmensprofil:

Manz AG - passion for efficiency

Die 1987 gegründete Manz AG ist ein weltweit agierendes

Hightech-Maschinenbauunternehmen. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die

Segmente Solar, Electronics, Energy Storage, Contract Manufacturing und

Service.

Mit langjähriger Expertise in der Automation, Laserbearbeitung,

Bildverarbeitung und Messtechnik, Nasschemie sowie Rolle-zu-Rolle-Prozessen

bietet das Unternehmen Herstellern und deren Zulieferern innovative

Produktionslösungen in den Bereichen Photovoltaik, Elektronik und

Lithium-Ionen-Batterietechnik. Das Produktportfolio umfasst sowohl

kundenspezifische Entwicklungen als auch standardisierte Einzelmaschinen und

Module, die zu kompletten, individuellen Systemen verkettet werden können.

Vor allem durch die frühzeitige Einbindung der Manz AG in Kundenprojekte

leistet die Gesellschaft mit qualitativ hochwertigen, bedarfsorientierten

Lösungen einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg der Kunden.

Die seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und

produziert in Deutschland, der Slowakei, Ungarn, Italien, China und Taiwan.

Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und

Indien. Weltweit beschäftigt die Manz AG aktuell rund 1.500 Mitarbeiter,

davon rund die Hälfte in der für die Zielbranchen des Unternehmens

maßgeblichen Region Asien. Der Umsatz der Manz-Gruppe betrug im

Geschäftsjahr 2019 rund 264 Millionen Euro.

Kontakt:

Manz AG

Axel Bartmann

Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395

Fax: +49 (0)7121 - 9000-99

Email: abartmann@manz.com

cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: krause@cometis.de

