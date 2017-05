DGAP-News: Manz AG: Kein Pflichtangebot durch Ankeraktionär Shanghai Electric (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Manz AG: Kein Pflichtangebot durch Ankeraktionär Shanghai Electric

- Option auf Abschluss einer Stimmbindungsvereinbarung mit Dieter Manz bis zur Frist am 24. Mai 2017 nicht wahrgenommen

- CEO Dieter Manz bleibt weiterhin Hauptaktionär der Gesellschaft

Reutlingen, 26. Mai 2017 - Die Shanghai Electric Germany Holding GmbH hat die Möglichkeit des Abschlusses einer Stimmbindungsvereinbarung mit dem Hauptaktionär Dieter Manz, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Manz AG, innerhalb der im Februar 2016 vereinbarten Frist nicht wahrgenommen. Die Frist endete am 24. Mai 2017. Mit der Stimmbindungsvereinbarung wären Shanghai Electric über die aus der Kapitalerhöhung im Mai 2016 erworbenen Aktien hinaus auch die Stimmrechte aus den von Dieter Manz gehaltenen Aktien zuzurechnen gewesen.

Für Shanghai Electric ergibt sich damit auch keine Pflicht, den Aktionären der Gesellschaft ein Angebot zum Erwerb ihrer Aktien zu unterbreiten (Pflichtangebot). In diesem Falle wäre Dieter Manz dazu verpflichtet gewesen, nach Durchführung eines Pflichtangebots so viele Aktien wie erforderlich an Shanghai Electric zu veräußern, bis Shanghai Electric über ihre Tochtergesellschaft eine Beteiligung in Höhe von 30,1 % an der Gesellschaft erreicht hätte.

Dieter Manz, der mit einem Anteil von 24,66 % damit Hauptaktionär der Gesellschaft bleibt, erklärt: "Shanghai Electric ist mit einem Anteil von 19,67 % Ankeraktionär und zugleich ein wichtiger strategischer Partner für die weitere Unternehmensentwicklung der Manz AG. Mit einem Streubesitz von über 50 % bleiben wir ein attraktives Anlageziel für Investoren."

Die Shanghai Electric Group war im Zuge der im Mai 2016 vollzogenen Kapitalerhöhung als Ankeraktionär bei der Manz AG eingestiegen. Ziel war eine strategische Zusammenarbeit in der Automationstechnologie sowie auf den Gebieten Energy Storage (Energiespeichersysteme) und Solar. In diesem Zusammenhang haben die Manz AG, die Shanghai Electric Group sowie die Shenhua Group, weltweit größter Betreiber von Kohleminen, im Januar 2017 eine strategische Kooperation zur Vermarktung und Weiterentwicklung der Manz CIGS-Dünnschicht-Solartechnologie beschlossen. Neben der Bündelung der Stärken in den Bereichen Energieerzeugung, Großanlagenbau und weltweit führender Spitzentechnologie sowie der Erteilung von Großaufträgen mit einem Volumen von insgesamt 263 Mio. EUR bei der Manz AG, war die Gründung von zwei Gemeinschaftsunternehmen Bestandteil des Kooperationsvertrages. Sowohl das gemeinschaftlich gegründete Forschungsunternehmen als auch die gemeinsame Gesellschaft zur Vermarktung der CIGS-Technologie in China haben zwischenzeitlich den Betrieb aufgenommen.

Dieter Manz kommentiert: "Durch die strategische Kooperation mit Shanghai Electric hat Manz einen noch besseren Zugang zum hochattraktiven chinesischen Markt erhalten. Zugleich kann Shanghai Electric durch die Beteiligung an den Gemeinschaftsunternehmen das Ziel der Weiterentwicklung und Etablierung der CIGS-Technologie in China ohne weitere Investitionen in die Manz AG realisieren. Wir haben also im wahrsten Sinne des Wortes eine Win-Win-Situation geschaffen."

Unternehmensprofil:

Manz AG - passion for efficiency

Die Manz AG in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit führender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sechs Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.

Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Die Manz AG beschäftigt aktuell rund 1.800 Mitarbeiter, davon etwa die Hälfte in Asien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen.

Investor Relations-Kontakt

cometis AG Claudius Krause Tel.: +49 (0)611 - 205855-28 Fax: +49 (0)611 - 205855-66 E-Mail: krause@cometis.de

Manz AG Axel Bartmann Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395 Fax: +49 (0)7121 - 9000-99 E-Mail: abartmann@manz.com

