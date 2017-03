DGAP-News: Manz AG: Gunnar Voss von Dahlen folgt Martin Hipp als Finanzvorstand (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Manz AG: Gunnar Voss von Dahlen folgt Martin Hipp als Finanzvorstand

Manz AG: Gunnar Voss von Dahlen folgt Martin Hipp als Finanzvorstand

13.03.2017





Manz AG: Gunnar Voss von Dahlen folgt Martin Hipp als Finanzvorstand

- Martin Hipp scheidet zum 31. März 2017 auf eigenen Wunsch aus dem Unternehmen aus

- Gunnar Voss von Dahlen als neuer CFO zum 01. Juni 2017 in den Vorstand berufen

- Voss von Dahlen mit ausgewiesener CFO-Erfahrung im Maschinenbau und langjähriger Managementerfahrung in Asien

Reutlingen, 13. März 2017 - Die Manz AG, weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio für die drei strategischen Geschäftsbereiche "Electronics", "Solar" und "Energy Storage", besetzt die Position des Finanzvorstands neu. Der Aufsichtsrat der Manz AG folgte dem Wunsch von Herrn Martin Hipp, das Unternehmen im besten gegenseitigen Einvernehmen zum 31. März 2017 zu verlassen. Der Aufsichtsrat bedauert das Ausscheiden und dankt Herrn Hipp für seine langjährige Vorstandstätigkeit.

Dieter Manz, Vorstandsvorsitzender und Gründer der Manz AG: "Martin Hipp hat unsere Unternehmensentwicklung 14 Jahre mitgeprägt. In seinen zehn Jahren als Finanzvorstand und Vorstandskollege hat er wesentlich dazu beigetragen, die Manz AG erfolgreich am Kapitalmarkt zu etablieren. Für sein Engagement, seine Treue und Loyalität danken wir ihm und wünschen ihm für seinen weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute und viel Erfolg."

Besetzt wird die Position des Finanzvorstands zum 01. Juni 2017 mit Gunnar Voss von Dahlen (47). Nach vier Jahren bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO, unter anderem mit Station in Washington D.C., USA startete der studierte Betriebswirt seine Managementkarriere im Jahr 2000 bei der Heidelberg-Gruppe. In den folgenden 11 Jahren gestaltete er in unterschiedlichen verantwortungsvollen Positionen, zuletzt als Senior Financial Officer der Region Asia-Pacific, die Geschicke des Unternehmens. 2011 wechselte er als Finanzvorstand zur Schweizer Gallus Ferd. Rüesch AG. Seit seiner Rückkehr zur Heidelberger Druckmaschinen AG im Jahr 2015 hatte er dort die Position des Segment Financial Officer für das Segment Services inne.

Dieter Manz: "Mit Gunnar Voss von Dahlen haben wir einen sehr erfahrenen Mann für die Position des Finanzvorstands der Manz AG gewonnen. Er kennt aus seiner langjährigen Tätigkeit in der Heidelberg-Gruppe sämtliche Belange eines international agierenden Maschinenbauers, und verfügt insbesondere auch in der für uns sehr wichtigen Region Asien über einen reichen Erfahrungsschatz. Mit seiner Expertise wird Herr Voss von Dahlen wesentlich zur positiven Entwicklung unseres Unternehmens beitragen. Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit."

Unternehmensprofil:

Manz AG - passion for efficiency

Die Manz AG in Reutlingen/Deutschland ist als weltweit agierender Hightech-Maschinenbauer Wegbereiter für innovative Produkte auf schnell wachsenden Märkten. Das 1987 gegründete Unternehmen verfügt über Kompetenz in sechs Technologiefeldern: Automation, Laserprozesse, Siebdrucken, Messtechnik, nasschemische Prozesse und Roll-to-Roll-Prozesse. Diese Technologien werden von Manz in den drei strategischen Geschäftsbereichen "Electronics", "Solar" und "Energy Storage" eingesetzt und weiterentwickelt.

Die von Gründer Dieter Manz geführte und seit 2006 in Deutschland börsennotierte Firmengruppe entwickelt und produziert derzeit in Deutschland, China, Taiwan, der Slowakei, Ungarn und Italien. Vertriebs- und Service-Niederlassungen gibt es darüber hinaus in den USA und in Indien. Mit dem Claim "passion for efficiency - Effizienz durch Leidenschaft" gibt Manz seinen in dynamischen Zukunftsbranchen tätigen Kunden das Leistungsversprechen, Produktionsanlagen mit höchster Effizienz und Innovation anzubieten. Das Unternehmen trägt mit seiner umfassenden Expertise in der Entwicklung neuer Produktionstechnologien und der dafür notwendigen Maschinen wesentlich dazu bei, die Produktionskosten der Endprodukte zu senken und diese großen Käuferschichten weltweit zugänglich zu machen.

