DGAP-News: Manz AG: Dynamische Entwicklung im Segment Mobility & Battery Solutions sorgt für starkes Umsatzwachstum und deutlichen Anstieg im Auftragseingang in Q1 2022 (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

Manz AG: Dynamische Entwicklung im Segment Mobility & Battery Solutions sorgt für starkes Umsatzwachstum und deutlichen Anstieg im Auftragseingang in Q1 2022

^

DGAP-News: Manz AG / Schlagwort(e): Quartalsergebnis

Manz AG: Dynamische Entwicklung im Segment Mobility & Battery Solutions

sorgt für starkes Umsatzwachstum und deutlichen Anstieg im Auftragseingang

in Q1 2022

05.05.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Manz AG: Dynamische Entwicklung im Segment Mobility & Battery Solutions

sorgt für starkes Umsatzwachstum und deutlichen Anstieg im Auftragseingang

in Q1 2022

* Umsatz steigt um knapp 20% gegenüber dem Vorjahr auf 60,9 Mio. EUR

* Segment Mobility & Battery Solutions profitiert mit einem Umsatzplus von

36,7% von der dynamischen Entwicklung des Elektromobilitäts-Marktes

* Segment Industry Solutions mit solidem Umsatzwachstum von 8,4% gegenüber

dem Vorjahr

* Ergebnis erwartungsgemäß durch verschiedene Faktoren belastet

* Mehr als 100 Mio. EUR Auftragseingang in Q1 2022; Auftragsbestand mit

273,2 Mio. EUR deutlich über dem Vorjahr

Reutlingen, 05. Mai 2022 - Die Manz AG, weltweit tätiger

Hightech-Maschinenbauer mit umfassendem Technologieportfolio, verzeichnete

in den ersten drei Monaten 2022 eine sehr dynamische Umsatz- und

Auftragsentwicklung. Die Umsatzerlöse erhöhten sich deutlich auf 60,9 Mio.

EUR nach 50,9 Mio. EUR im Vorjahreszeitraum. Dies entspricht einem Anstieg

von 19,6%. Insbesondere aufgrund eines negativen Sondereffekts aus einer

Wertberichtigung im Zuge einer ausgefallenen Insolvenzforderung im

Solarbereich in Höhe von 1,2 Mio. EUR sowie insgesamt erhöhter Material- und

Personalkosten spiegelte sich die positive Geschäftsentwicklung

erwartungsgemäß noch nicht im Ergebnis wider. Das Ergebnis vor Zinsen,

Steuern und Abschreibungen (EBITDA) belief sich auf -3,2 Mio. EUR im ersten

Quartal 2022 (Vorjahr: 14,3 Mio. EUR), das Ergebnis vor Zinsen und Steuern

(EBIT) auf -6,0 Mio. EUR (Vorjahr: 11,5 Mio. EUR). Die Vorjahreswerte waren

durch den Anteilsverkauf an der Talus Manufacturing Ltd. in Höhe von 14,3

Mio. EUR positiv beeinflusst.

Martin Drasch, Vorstandsvorsitzender der Manz AG, kommentiert: "Die

Mobilitätswende ist in vollem Gange und die Nachfrage nach zusätzlichen

Batterie- und Produktionskapazitäten in der Industrie ist immens. Hiervon

können wir als Hightech-Maschinenbauer mit innovativen und effizienten

Produktionsanlagen zur Herstellung aller gängigen Li-Ion Zell- und

Modulformate profitieren. Dies belegen die Entwicklungen im Segment Mobility

& Battery Solutions mit einem Umsatzplus von rund 37% und eine Verdopplung

des Auftragsbestands auf über 180 Mio. Euro im ersten Quartal 2022

eindrucksvoll."

Im Segment Mobility & Battery Solutions wuchs der Umsatz in den ersten drei

Monaten 2022 auf 27,4 Mio. EUR, was einem signifikanten Anstieg von 36,7%

gegenüber 20,1 Mio. EUR im Vorjahr entspricht. Dabei stiegen jedoch die

Materialkosten im Zuge der allgemeinen makroökonomischen Entwicklungen in

der Berichtsperiode 2022 stärker als erwartet, während zudem Zusatzkosten

bei der Inbetriebnahme eines Kundenprojektes anfielen. Erwartungsgemäß

erhöhten sich die Personalkosten durch den Aufbau hochspezialisierter

Fachkräfte zur Weiterentwicklung der Batterietechnologie einerseits und

andererseits durch zusätzliche Ressourcen zur Abwicklung des sehr stark

gestiegenen Auftragseingangs der letzten Monate. Dieses hohe Interesse aus

der Elektromobilitäts-Branche spiegelte sich im ersten Quartal 2022 in einem

starken Auftragseingang von 41,7 Mio. EUR sowie einem im Vergleich zum

Vorjahr rund doppelt so hohen Auftragsbestand von 183,9 Mio. EUR. wider.

Unter anderem konnte Manz eines der führenden Unternehmen in der Produktion

von Industriebatterien und Energiespeichersystemen aus Südeuropa als Kunden

gewinnen. Der Auftrag umfasst vier Linien zur Montage von Batteriemodulen

aus prismatischen Zellen. Die auf den Linien produzierten Module sollen

ihren Einsatz im Nutzfahrzeugbereich und in der stationären

Energiespeicherung finden.

Im Segment Industry Solutions konnte die Manz AG ein Wachstum von 8,4%

gegenüber dem Vorjahr auf 33,4 Mio. EUR erzielen, welches vor allem auf die

hohe Nachfrage nach Fertigungsanlagen von Kunden der Mikrochip-Produktion in

der Business Area Electronics zurückzuführen ist. So konnte Manz im ersten

Quartal einen weiteren Neukunden von seiner Leistungsfähigkeit überzeugen

und erhielt den Zuschlag von einem führenden Hersteller von Halbleitern, der

bei der Chip-Produktion auf das innovative Packaging-Verfahren Fan-Out Panel

Level Packaging (FOPLP) der Manz AG vertraut. Ergebnisseitig zeigte sich das

Segment geprägt von Verschiebungen beim Auftragseingang für Lösungen der

Business Area Industrial Automation. Durch den starken Auftragseingang im

ersten Quartal 2022 von 65,2 Mio. EUR und den im April erhaltenen Aufträgen

im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich, unter anderem vom

Neukunden Ambient Photonics über Produktionslinien für organische

Solarzellen, haben sich die Geschäftsaussichten jedoch erwartungsgemäß

deutlich verbessert. Mit der Minderheitsbeteiligung an der MetOx

Technologies, Inc., einem Spezialisten in der Herstellung von

Supraleiterdrähten, hat sich Manz zudem im ersten Quartal 2022 weiteres

Wachstumspotenzial im Segment Industry Solutions eröffnet.

Dank der guten Auftragslage sind die Zukunftsaussichten der Manz AG

weiterhin positiv. Der Auftragseingang zum 31. März 2022 betrug 106,9 Mio.

EUR nach 42,2 Mio. EUR zum Vorjahresstichtag. Der Auftragsbestand 2022 lag

bei 273,2 Mio. EUR nach 170,1 Mio. EUR. Vor diesem Hintergrund sowie

aufgrund der insgesamt positiven Branchenaussichten, primär auf dem Markt

für Elektromobilität, geht der Vorstand unverändert davon aus, dass die Manz

AG in 2022 profitabel wachsen wird.

Umsatz, EBITDA und EBIT 3M 2021 im Vorjahresvergleich

in Mio. EUR Q1 2022 Q1 2021

Umsatzerlöse Konzern 60,9 50,9

Mobility & Battery Solutions 27,5 20,1

Industry Solutions 33,4 30,8

EBITDA Konzern -3,2 14,3

Mobility & Battery Solutions -4,3 2,8

Industry Solutions 1,2 11,5

EBIT Konzern -6,0 11,5

Mobility & Battery Solutions -5,5 1,9

Industry Solutions -0,5 9,6

Die vollständige Mitteilung für die ersten drei Monate 2022 steht ab heute

auf der Unternehmenswebseite www.manz.com im Bereich Investor Relations /

Veröffentlichungen zum Download zur Verfügung.

Unternehmensprofil:

Manz AG - engineering tomorrow's production

Die Manz AG ist ein weltweit tätiges Hightech-Maschinenbauunternehmen.

Mit Fokus auf die Automobilindustrie und Elektromobilität,

Batteriefertigung, Elektronik, Energie sowie Medizintechnik, entwickelt und

baut Manz innovative und effiziente Produktionslösungen: Von der

kundenspezifischen Einzelmaschine für die Laborfertigung oder die Pilot- und

Kleinserienproduktion, über standardisierte Module und Anlagen, bis hin zu

schlüsselfertigen Linien für die Massenproduktion.

Technologisch basieren die Produktionsanlagen von Manz auf der langjährigen

Erfahrung in den Bereichen Automation, Laserbearbeitung, Inspektionssysteme

und Nasschemie.

Mit aktuell rund 1.400 Beschäftigten entwickelt und produziert die

Manz-Gruppe in Deutschland, der Slowakei, Ungarn, Italien, China und Taiwan.

Vertriebs- und Service-Niederlassungen bestehen darüber hinaus in den USA

und Indien.

Die Manz AG wurde 1987 gegründet, seit 2006 ist sie an der Frankfurter Börse

notiert. Im Geschäftsjahr 2021 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von

rund 227 Millionen Euro.

Kontakt:

Manz AG

Axel Bartmann

Tel.: +49 (0)7121 - 9000-395

Fax: +49 (0)7121 - 9000-99

Email: abartmann@manz.com

cometis AG

Claudius Krause

Tel.: +49 (0)611 - 205855-28

Fax: +49 (0)611 - 205855-66

E-Mail: krause@cometis.de

---------------------------------------------------------------------------

05.05.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Manz AG

Steigäckerstr. 5

72768 Reutlingen

Deutschland

Telefon: +49 (0) 7121 9000-0

Fax: +49 (0) 7121 9000-99

E-Mail: info@manz.com

Internet: http://www.manz.com

ISIN: DE000A0JQ5U3

WKN: A0JQ5U

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange

EQS News ID: 1343867

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1343867 05.05.2022

°