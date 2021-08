DGAP-News: Managed Services Provider FKS IT nutzt USU-Lösung im IT Service Management (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "USU Software":

Managed Services Provider FKS IT nutzt USU-Lösung im IT Service Management

^

DGAP-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Managed Services Provider FKS IT nutzt USU-Lösung im IT Service Management

18.08.2021 / 10:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Möglingen, 18. August 2021

Zur effizienten Steuerung ihrer IT-Services setzt die FKS IT GmbH & Co. KG

auf die USU-Lösung für IT Service Management (ITSM). Der Managed Services

Provider betreut rund 300 mittelständische Firmenkunden in Hamburg und

Umgebung in den Bereichen IT on premises, Print- sowie Cloud-Services. Das

starke Wachstum des Kundenkreises und damit verbundene neue Anforderungen

waren die Treiber für die Implementierung eines neuen ITSM-Tools. Die

Hauptziele des Projekts waren die Ablösung von Insellösungen sowie die

Standardisierung und Automatisierung von IT-Serviceprozessen auf Basis einer

ITIL(R)-basierten Standard-Software. Details zum Projekt und dessen Mehrwert

für FKS IT stehen in einer Case Study kostenfrei zum Download zur Verfügung:

bit.ly/case-study-fks-it

Die Verantwortlichen bei FKS IT haben den Anspruch, Anpassungen per

Customizing selbstständig vornehmen zu können. Deshalb war neben der

funktionellen Leistungsfähigkeit der ITSM-Lösung auch deren Flexibilität für

individuelle Anpassungen - bei gleichzeitig hoher Prozess-Standardisierung -

ein wichtiges Entscheidungskriterium. Die individuelle Konfigurierbarkeit

der Lösung ist u. a. wichtig, um Tickets einzelnen Kunden zuordnen und diese

kundenspezifisch abrechnen zu können.

Durch die erfolgreiche Implementierung der USU-Lösung im Incident Management

erzielt FKS IT heute einen deutlich höheren Service-Reifegrad bei Managed

Services: "Unsere neue USU-Lösung im IT-Support ist für uns ein

Quantensprung im Vergleich zum vorherigen Tool. Die partnerschaftliche

Zusammenarbeit mit USU ist uns besonders wichtig: Wir kommunizieren auf

Augenhöhe und direkt miteinander - basierend auf gegenseitigem Vertrauen und

Verlässlichkeit", so Christine Rüller, Prokuristin und Verantwortlich für

Prozess- und Organisationsentwicklung bei der FKS IT GmbH & Co. KG.

Die professionelle Systemunterstützung reduzieren die manuellen Aufwände für

die Support-Mitarbeiter deutlich und ermöglichen dadurch einen höheren

Ticket-Durchsatz. Gleichzeit bietet FKS IT ihren Kunden nun jederzeit eine

hohe Transparenz über aktuelle Tickets und Vorgänge, was zu einer höheren

Kundenzufriedenheit beiträgt. In den nächsten Projektschritten werden

weitere Prozesse systemgestützt umgesetzt, z. B. im Problem Management, IT

Change Management und IT Asset Management.

Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.

USU

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer

Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der

heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere

Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu

reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer

Zusammenarbeit. Mit mehr als 40 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit

bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.

Neben der 1977 gegründeten USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften

USU Technologies GmbH, USU Solutions GmbH, USU Solutions Inc. sowie USU SAS

zu der im Prime Standard der Deutschen Börse notierten USU Software AG (ISIN

DE 000A0BVU28).

Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 300

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

USU Software AG

Investor Relations

Falk Sorge

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 351

Fax: +49 (0) 71 41 - 48 67 108

E-Mail: falk.sorge@usu.com

---------------------------------------------------------------------------

18.08.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: USU Software AG

Spitalhof

71696 Möglingen

Deutschland

Telefon: +49 (0)7141 4867-0

Fax: +49 (0)7141 4867-200

E-Mail: info@usu-software.de

Internet: www.usu-software.de

ISIN: DE000A0BVU28

WKN: A0BVU2

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1227246

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1227246 18.08.2021

°