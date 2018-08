DGAP-News: Mainstay Medical International Plc: Mainstay Medical meldet die Berufung von Matthew Onaitis zum Chief Financial Officer (deutsch)

Mainstay Medical International Plc: Mainstay Medical meldet die Berufung von Matthew Onaitis zum Chief Financial Officer

^

DGAP-News: Mainstay Medical International Plc / Schlagwort(e):

Personalie/Finanzierung

Mainstay Medical International Plc: Mainstay Medical meldet die Berufung von

Matthew Onaitis zum Chief Financial Officer (News mit Zusatzmaterial)

20.08.2018 / 09:51

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Mainstay Medical meldet die Berufung von Matthew Onaitis zum Chief Financial

Officer

Dublin - Irland, 20 August 2018 - Mainstay Medical International plc

("Mainstay", oder das "Unternehmen", Euronext Paris: MSTY.PA und Euronext

Dublin: MSTY.IE) gibt bekannt, dass es Matthew Onaitis ab dem 20. August zum

Chief Financial Officer berufen hat. Das Medizintechnik-Unternehmen Mainstay

betreibt die Markteinführung von ReActiv8(R), eines implantierbaren

wiederherstellenden Neurostimulationssystems zur Behandlung von

einschränkenden chronischen Kreuzschmerzen (Chronic Low Back Pain, CLBP).

Matthew Onaitis hat 20 Jahre für dynamische Gesundheitsfirmen gearbeitet,

von global agierenden Multinationalen wie Biogen Idec und Elan

Pharmaceuticals bis hin zu innovativen Special-Pharma-Unternehmen wie

Ignyta, Trius Therapeutics, und Somaxon Pharmaceuticals. Zuletzt war er

Chief Financial Officer von Cidara Therapeutics (NASDAQ: CDTX), einer

Biotechnologie-Firma die neuartige Antiinfektiva entwickelt, einschließlich

Immuntherapien. Während seiner Tätigkeit für Cidara brachte das Unternehmen

über 185 Millionen US-Dollar Finanzmittel auf und trieb sein

Hauptproduktprogramm erfolgreich bis zu den klinischen Studien der späteren

Phasen voran. Cidara ist eins von vier börsennotierten

Gesundheitsunternehmen, deren höherem Management Matthew Onaitis angehörte.

Seine Erfahrungen umfassen den Aufbau von Finanzteams, die Planung und

Ausführung einer Vielzahl von Börsen- und Privatplatzierungen, Fusionen,

Zukäufen und strategischen Allianzen, und das Management der Funktionen

Finance, Buchhaltung, Unternehmensentwicklung, Produktion, Recht und

Personal..

Jason Hannon, der Vorstandsvorsitzende von Mainstay, sagte: "Ich bin

erfreut, dass Matt zu Mainstay kommt, während wir das Geschäft weiter

aufbauen, unsere geographische Reichweite ausdehnen und uns auf den

potentiellen Marktstart von ReActiv8 in den Vereinigten Staaten zubewegen.

Die Breite seiner Erfahrungen ebenso wie die Tiefe seines Wissens über die

Finanzierung innovativer Wachstumsfirmen wie unserer sind genau die

Kenntnisse, die Mainstay in dieser Wachstumsphase braucht. Matt hat

ebenfalls gezeigt, dass er kulturell hervorragend zu Mainstay passt. Das

wird entscheidend sein, wenn er Beziehungen zu unseren Kunden, Mitarbeitern

und Investoren aufbaut, die alle fest von unserer Fähigkeit überzeugt sind,

den Markt für ReActiv8 zu schaffen und schnell wachsen zu lassen."

Matt Onaitis sagte: "Ich bin von Mainstays ReActiv8-Technologie und ihrem

Potential begeistert, eine tiefere Ursache von chronischen Kreuzschmerzen

anzugehen. Ich bin beeindruckt, wie die Firma vorankommt, und ich freue mich

darauf, Mitglied des Teams zu werden, während wir den Abschluss der

klinischen Studie in den USA, den Ausbau des Geschäftes in Deutschland und

weiteren Märkten und den eventuellen Marktstart in den Vereinigten Staaten

vorbereiten."

- Ende -

Über Mainstay

Mainstay ist ein Medizintechnik-Unternehmen mit dem Ziel, das innovative

implantierbare Neurostimulationssystem ReActiv8 für Menschen mit

einschränkenden chronischen Kreuzschmerzen (Chronic Low Back Pain, CLBP) auf

den Markt zu bringen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Dublin,

Irland. Es ist mit Tochtergesellschaften in Irland, in den USA, in

Australien, und in Deutschland tätig. Seine Aktien sind zum Handel an der

Börse Euronext Paris (MSTY.PA) und am ESM der Euronext Dublin (MSTY.IE)

zugelassen.

Über chronische Kreuzschmerzen

Eine der anerkannten Ursachen von chronischen Kreuzschmerzen (Chronic Low

Back Pain, CLBP) ist die gestörte Kontrolle des Nervensystems über die

Muskeln, die für die dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule im unteren

Rücken zuständig sind. Eine instabile Wirbelsäule kann zu Rückenschmerzen

führen. ReActiv8 ist so konstruiert, dass es diejenigen Nerven elektrisch

stimuliert, die für die Kontraktion dieser Muskeln zuständig sind. Dadurch

hilft es, die Kontrolle über die Muskeln wieder herzustellen und die

dynamische Stabilisierung der Wirbelsäule zu verbessern, was dem Körper eine

Genesung von den chronischen Kreuzschmerzen erlaubt.

Menschen mit chronischen Kreuzschmerzen haben üblicherweise eine stark

reduzierte Lebensqualität und weisen erhöhte Werte bei Schmerz,

Einschränkungen, Depressionen, Angstzuständen und Schlafstörungen auf. Ihre

Schmerzen und Einschränkungen können trotz bester verfügbarer medizinischer

Behandlung fortbestehen. Nur ein kleiner Teil der Fälle lässt sich auf einen

pathologischen Befund oder einen anatomischen Defekt zurückführen, der mit

einem wirbelsäulenchirurgischen Eingriff korrigierbar wäre. Die Betroffenen

sind durch die Beschwerden in ihrer Arbeitsfähigkeit und Alltagstauglichkeit

stark eingeschränkt. Die Verluste an Arbeitstagen, Hilfeleistungen bei

Schwerbehinderung und Inanspruchnahme medizinischer Leistungen ist eine

erhebliche Belastung für den Einzelnen, seine Familie, die Wirtschaft, die

öffentliche Verwaltung und für die Allgemeinheit.

Weitere Einzelheiten finden sich unter www.mainstay-medical.com

ACHTUNG - in den USA ist ReActiv8 durch Bundesgesetze auf den Einsatz in der

Forschung beschränkt.

---

PR- und IR-Anfragen:

Consilium Strategic Communications (Internationale Strategische

Kommunikation, Wirtschafts- und Fachmedien)

Chris Gardner, Jessica Hodgson, Nicholas Brown

Tel: +44 203 709 5700 / +44 7921 697 654

Email: mainstaymedical@consilium-comms.com

FTI Consulting (für Irland)

Jonathan Neilan

Tel: +353 1 765 0886

Email: jonathan.neilan@fticonsulting.com

NewCap (für Frankreich)

Julie Coulot

Tél. : +33 1 44 71 20 40

Email: jcoulot@newcap.fr

AndreasBohne.Com/Kötting Consulting (für Deutschland)

Andreas Bohne

Tel : +49 2102 1485368

Email : abo@andreasbohne.com

Wilhelm Kötting

Tel: +49 69 75913293

Email: wkotting@gmail.com

Investor Relations:

LifeSci Advisors, LLC

Brian Ritchie

Tel: +1 (212) 915-2578

Email: britchie@lifesciadvisors.com

ESM Advisers:

Davy

Fergal Meegan oder Barry Murphy

Tel: +353 1 679 6363

Email: fergal.meegan@davy.ie or barry.murphy2@davy.ie

---

In die Zukunft gerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die in die Zukunft gerichtet sind oder so

verstanden werden könnten. Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen sind

kenntlich durch Formulierungen, die in die Zukunft weisen, einschließlich

Ausdrücken wie "antizipiert", "glaubt", "schätzt", "erwartet",

"beabsichtigt", "mag", "plant", "projektiert", "sollte", "will" oder

"untersucht", oder jeweils durch deren negative oder andere Varianten, oder

durch vergleichbare Formulierungen, oder durch Darlegungen von Strategie,

Plänen, Planzielen, Zielsetzungen, künftigen Ereignissen oder Absichten.

Diese in die Zukunft gerichteten Aussagen schließen alles jenseits der

historischen Fakten ein. Sie sind Teil dieser Mitteilung und schließen

Absichten des Unternehmens, Überzeugungen oder gegenwärtige Erwartungen

unter anderem betreffend die Erlöse des Unternehmens, seine finanzielle

Lage, Vorstellungen, Finanzstrategien, Erwartungen an Produktentwurf oder

Entwicklung, regulatorische Anträge und Zulassungen, Erstattungsregelungen,

Vermarktungskosten und Marktdurchdringung ein, sie sind aber darauf nicht

beschränkt.

Es liegt in der Eigenart von in die Zukunft gerichteten Aussagen, dass sie

Risiken und Unwägbarkeiten einschließen, weil sie sich auf künftige

Ereignisse und Umstände beziehen. In die Zukunft gerichtete Aussagen sind

keine Garantien künftiger Leistungsfähigkeit, und die tatsächlichen

Ergebnisse der Tätigkeit des Unternehmens, die Entwicklung seines

Hauptproduktes, der Märkte und der Branche in der das Unternehmen tätig ist,

können wesentlich von jenen abweichen, die durch in die Zukunft gerichtete

Aussagen in dieser Mitteilung beschrieben oder angedeutet werden. Sogar wenn

die Ergebnisse der Tätigkeit des Unternehmens, seine finanzielle Lage und

sein Wachstum, sowie die Entwicklung seines Hauptproduktes, der Märkte und

der Branche, in der es tätig ist, mit den in dieser Mitteilung enthaltenen

in die Zukunft gerichteten Aussagen überein stimmen, sind diese Ergebnisse

oder Entwicklungen nicht unbedingt ein Hinweis auf Ergebnisse oder

Entwicklungen in Folgeperioden. Zahlreiche Faktoren könnten dafür sorgen,

dass Ergebnisse und Entwicklungen des Unternehmens erheblich von jenen

abweichen, die ausdrücklich oder implizit in den in die Zukunft gerichteten

Aussagen genannt sind. Das schließt den erfolgreichen Marktstart und die

Vermarktung von ReActiv8, den Fortschritt und Erfolg der klinischen Studie

ReActiv8-B, die allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Umstände,

die Bedingungen am weltweiten Medizintechnik-Markt, Branchentrends,

Wettbewerb, gesetzliche oder regulatorische Veränderungen, steuerliche

Veränderungen, die Verfügbarkeit und Kosten von Kapital, die zur Auflage und

zum Abschuss klinischer Studien benötigte Zeit, die zur Erlangung

regulatorischer Zulassungen erforderliche Zeit und Prozesse,

Wechselkursveränderungen, Veränderungen der Geschäftsstrategie sowie

politische und wirtschaftliche Unwägbarkeiten ein, ohne sich darauf zu

beschränken. Die hier genannten in die Zukunft gerichteten Aussagen sind nur

aussagekräftig zum Zeitpunkt dieser Mitteilung.

---------------------------------------------------------------------------

Zusatzmaterial zur Meldung:

Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=CAOKKUNILP

Dokumenttitel: Mainstay Medical meldet die Berufung von Matthew Onaitis zum

Chief Financial Officer

---------------------------------------------------------------------------

20.08.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

715517 20.08.2018

°