DGAP-News: Mainberg Asset Management Presseinformation - Bester europäischer Special Situations Fund, zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet (deutsch)

Mainberg Asset Management Presseinformation - Bester europäischer Special Situations Fund, zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet

^

Emittent / Herausgeber: Donner & Reuschel AG, D&R Vermögensverwalter HUB /

Schlagwort(e): Fonds/Sonstiges

Mainberg Asset Management Presseinformation - Bester europäischer Special

Situations Fund, zum zweiten Mal in Folge ausgezeichnet

20.04.2022 / 09:08

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Mainberg Asset Management Presseinformation

Bester europäischer Special Situations Fund, zum zweiten Mal in Folge

ausgezeichnet

- Mainberg Special Situations Fund HI erhält UCITS Hedge Award 2022

- Ausgezeichnet für die Wertentwicklung in 2021 sowie über die letzten

beiden Jahre, folgend auf die letztjährige Auszeichnung für die beste

Performance in 2020 und über die Zweijahresperiode 2019/2020

- Herausragende Resilienz auch seit Beginn der russischen Invasion der

Ukraine

Frankfurt, 20. April 2022. Der Mainberg Special Situations Fund HI (ISIN

DE000A2JQH97) ist von der Redaktion des britischen Fachmagazins "The Hedge

Fund Journal" mit dem UCITS Hedge Award 2022 als bester Fonds in der

Kategorie "European Special Situations" in 2021 und über die letzten beiden

Jahre ausgezeichnet worden. Der Fonds hatte das Jahr 2021 mit einem Plus von

10,11% abgeschlossen, was gemeinsam mit der niedrigen Volatilität von 4,2%

eine Sharpe Ratio von 2,53 ergab.

Die attraktiven Risikocharakteristika des Fonds sind seit der russischen

Invasion der Ukraine einmal mehr validiert worden. Auch unter den extremen

Marktbedingungen Anfang März zeigte der Fonds eine wesentlich höhere

Resilienz als der Gesamtmarkt, welcher dramatisch einbrach (DAX zu diesem

Zeitpunkt minus 20% ytd), während der Fonds weniger als ein Zehntel dieses

Rückgangs verzeichnete, nämlich nur 1,6%. Seither hat sich der Fonds auf ytd

plus 1% erholt, während der DAX - Index ytd weiterhin minus 9% verzeichnet.

Die Widerstandskraft des Fonds in solchen fragilen Marktumfeldern

unterstreicht den Mehrwert des Fonds für Investoren. Anlagen im Fonds können

auf täglicher Basis zum Net Asset Value erworben und veräußert werden.

Hamlin Lovell, Herausgeber des Hedge Fund Journal kommentiert: "I would like

to congratulate Mainberg Asset Management on having won our UCITS Hedge

Award for the second consecutive year for best risk-adjusted returns in the

European Special Situations strategy category in 2021 and over the last two

years ending in December 2021. Rudolf Ferscha and Robert Hillmann have

fine-tuned their Special Situations investment strategy and style over a

decade of serving professional investors. Their UCITS fund has once more

demonstrated leading performance and outstanding resilience in difficult

market conditions. The Mainberg Special Situations UCITS Fund has combined

absolute out-performance with attractive risk characteristics and has

delivered superior returns and low correlation with the general market since

its inception more than three years ago."

Spezialsituationen als Investitionschance

Der Mainberg Special Situations Fund HI investiert in Aktien rund um

Unternehmensubernahmen und andere Spezialsituationen wie Beherrschungs- und

Gewinnabführungsverträge und Rechtsformwechsel. Die durch Mainberg Asset

Management verfolgten Sondersituationen zeichnen sich dadurch aus, dass sie

asymmetrische Risikoprofile mit Chancen auf Wertsteigerungen bei limitiertem

Risiko bieten. Wertsteigerungspotentiale entstehen z.B. durch höhere

Gegenangebote oder Angebotserhohungen bei Übernahmen oder infolge

gerichtlicher Nachbesserungen des Preises in Squeeze-Out-Verfahren.

Gleichzeitig leiden Investitionen in Übernahmesituationen kaum unter

allgemeinen Rückschlägen am Aktienmarkt, weil ihr Kurs durch das Angebot der

übernehmenden Gesellschaft nach unten abgesichert ist.

"Wir freuen uns sehr über die abermalige Auszeichnung unseres UCITS Special

Situations Fonds. Mit der UCITS-Anlageform machen wir unsere langjährige

Anlagestrategie einer breiteren Anlegerschaft zugänglich, und zwar in einer

risikooptimierten Ausgestaltung. Das gesamte Team freut sich sehr, für die

ersten drei Jahre erfolgreicher Arbeit nach Auflage des UCITS-Fonds auf so

besondere Weise geehrt zu werden" sagen Rudolf Ferscha und Robert Hillmann,

die Mainberg-Gründer und Seed-Investoren des Mainberg Special Situations

UCITS Fonds.

Die Experten von Mainberg Asset Management investieren seit über einem

Jahrzehnt gemeinsam in Spezialsituationen. Unterstützt durch das

Mainberg-Researchteam und zusätzliche externe Screening -und

Researchdienstleister werden Investitionschancen identifiziert, die nicht

ohne spezielle Erfahrung und geeignete Unterstützung ausfindig gemacht

werden können.

Mainberg investiert erst, wenn ein offizielles, öffentlich verfügbares

Angebot vorliegt.

Mainberg Special Situations UCITS Fund bietet eine breit diversifizierte und

hochliquide Alternative

"Unser Fokus liegt auf attraktiven asymmetrischen

Performancecharakteristika, die wir dann erreichen können, wenn sich aus

Kapitalmarktrecht und -regulierung Optionalität ableiten lässt, die eine

Absicherung nach unten bewirkt." sagt Robert Hillmann. "Unser Portfolio

umfasst in der Regel 20-30 Investitionen in verschiedene Stufen und Typen

von Spezialsituationen. Es ist auch hoch diversifiziert nach

Marktkapitalisierungen, Industrien und über verschiedene westeuropäische

Länder hinweg. Während die UCITS-Regeln ein Minimum von 16 Investitionen

verlangen, halten wir derzeit 30 Positionen, was auch für die Skalierung

unseres Fonds hilfreich ist." Rudolf Ferscha fügt hinzu: "Unser UCITS Fund

bietet tägliche Liquidität, kann also durch unsere Investoren täglich und

ohne Ausgabeaufschlag ge- und verkauft werden. Er stellt eine hoch

ertragreiche, von niedrigem Risiko und hoher Liquidität gekennzeichnete

Alternative mit exzellenten Diversifikationseigenschaften dar."

Der Fonds eignet sich besonders für Investoren, die ertragreich bei

abgefedertem Risiko und weitestgehend unabhängig von der allgemeinen

Borsenentwicklung anlegen möchten. Dieses asymmetrische

Chance/Risiko-Profil lässt sich nicht synthetisch durch die Kombination

anderer Instrumente nachbilden und bietet einen echten

Diversifikationseffekt für jedes Portfolio.

Bewährte Partner HANSAINVEST, NFS Netfonds und DONNER & REUSCHEL AG

"Wiederum besonders danken wollen wir auch unseren Partnern HANSAINVEST, NFS

Netfonds und DONNER & REUSCHEL AG, durch die wir unseren Anlegern eine

bewährte Investitionsinfrastruktur und zusätzliche Qualitätssicherung bieten

können. Sie haben maßgeblich zur positiven Entwicklung unseres UCITS-Fonds

beigetragen." fügt Rudolf Ferscha hinzu.

Über Mainberg Asset Management

Mainberg Asset Management wurde von Rudolf Ferscha und Dr. Robert Hillmann

2018 gegründet und berät den Mainberg Special Situations Fund HI. Die

Gründer haben jahrzehntelange Kapitalmarkterfahrung rund um

Spezialsituationen wie Übernahmen und Squeeze-Out-Verfahren. Sie verfügen

über ein erprobtes Netzwerk aus Analysten und Beratern. Rudolf Ferscha,

ehemaliges Mitglied der Geschäftsleitung der Goldman Sachs Bank in Frankfurt

und ehemaliges Mitglied des Vorstands der Deutschen Börse AG, CEO der

Terminbörse Eurex und Vorsitzender der Geschäftsführung der Frankfurter

Wertpapierbörse, gründete 2006 Gledhow Capital Partners, spezialisiert auf

Investitionen in Kapitalmarktinfrastruktur und -technologieunternehmen,

Zahlungssysteme und Asset Management. 2012 trat Dr. Robert Hillmann nach

Stationen bei Credit Suisse (Deutschland) AG und einem Schweizer Hedge Fund

Advisor als Special Situations Partner hinzu. Ursprünglich aus der

universitären Kapitalmarktforschung kommend, fokussiert sich Robert Hillmann

bereits seit 2003 auf Investments in Spezialsituationen.

Mehr Informationen unter www.mainberg.fund.

Ansprechpartner:

Dr. Robert Hillmann

Geschäftsführer

Mainberg Asset Management GmbH

Bockenheimer Landstraße 2-4

60306 Frankfurt am Main

E-Mail: rh@mainberg.fund

Telefon: +49 69 273156170

---------------------------------------------------------------------------

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der

EQS Group AG.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

°