DGAP-News: MagForce gibt den Einschluss des ersten Patienten in ihre pivotale, dreistufige, einarmige Studie mit der NanoTherm Therapie zur fokalen Ablation von Prostatakrebs bekannt (deutsch)

MagForce gibt den Einschluss des ersten Patienten in ihre pivotale,

dreistufige, einarmige Studie mit der NanoTherm Therapie zur fokalen

Ablation von Prostatakrebs bekannt

02.07.2018

* Die einarmige Studie wird bis zu 120 männliche Patienten aus aktiven

Überwachungsprogrammen rekrutieren, deren Prostatakrebs das intermediäre

Stadium erreicht hat

* Ziel der Studie ist es zu zeigen, dass die NanoTherm Therapie

karzinogene Prostatakrebslasionen zerstoren kann

Berlin und Nevada, USA, 02. Juli 2018 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale,

Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanomedizin

führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der

Onkologie, gab heute zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce USA,

Inc. bekannt, dass der erste Patient in die pivotale klinische Evaluierung

der innovativen NanoTherm Therapie des Unternehmens zur selektiven

Tumorablation eingeschlossen wurde. Nach der im Frühjahr bekannt gegebenen

Erteilung der Investigational Device Exemption (IDE) durch die

US-amerikanische Zulassungsbehörde FDA ("Food and Drug Administration")

läuft derzeit die Patientenrekrutierung für die Registrierungsstudie an den

beiden Studienzentren, dem CHRISTUS Santa Rosa Hospital Medical Center und

der Universität von Washington.

Die Registrierungsstudie zur fokalen Thermoablation ("Focal Thermal Ablation

Registration Study") wird bis zu 120 mannliche Patienten in einer

einarmigen Studie rekrutieren. Ziel ist es zu zeigen, dass die NanoTherm

Therapie bei Patienten, deren Prostatakrebs das intermediäre Stadium

erreicht hat und die sich unter aktiver Beobachtung ("Active Surveillance")

befinden, karzinogene Lasionen mit minimalen Nebenwirkungen zerstoren

kann. Die fokale Ablation dieser karzinogenen Lasionen soll es Patienten

ermöglichen, in "Active Surveillance Programmen" verbleiben zu können und

endgültige Behandlungen, wie eine chirurgische Entfernung (Resektion) oder

Bestrahlung der gesamten Prostata, mit ihren wohlbekannten Nebenwirkungen zu

vermeiden.

Die NanoTherm Therapie stellt ein neues Konzept für die interstitielle

Hyperthermie der Prostata dar. Diese Methode basiert auf der kontrollierten

Energieübertragung von einem magnetischen Wechselfeld auf biokompatible,

superparamagnetische Nanopartikel, die in den Tumor injiziert werden. Die

daraus resultierende Wärme eignet sich, um Krebszellen direkt zu zerstören.

Die Studie wird an medizinischen Zentren in den USA durchgeführt, an denen

MagForce bereits NanoActivator Geräte installiert hat: an der Universität

von Washington in Seattle und dem CHRISTUS Santa Rosa Hospital - Medical

Center in San Antonio, Texas. Dr. Ian M. Thompson, Jr., ,President' des

CHRISTUS Santa Rosa Hospital - Medical Centers und Direktor des Cancer

Therapy and Research Center, einem designierten nationalen Krebsinstitut an

dem Health Science Center der Universität von Texas in San Antonio, und Dr.

Dan W. Lin, Chefarzt der Urologischen Onkologie und Professor der Abteilung

für Urologie an der medizinischen Fakultät der Universität von Washington in

Seattle, haben sich bereit erklärt, Co-Leiter der Registrierungsstudie zur

fokalen Thermoablation zu sein.

"Der Einschluss des ersten Patienten in diese klinische Studie stellt einen

wichtigen Meilenstein für MagForce dar und ist ein wichtiger Schritt auf dem

Weg zur Zulassung der NanoTherm Therapie zur Behandlung von

Prostatakrebspatienten in den USA. Die NanoTherm Studie zur Behandlung von

Prostatakrebs soll endgültige Sicherheits- und Wirksamkeitsdaten zu unserer

innovativen Therapie liefern. Wir sind sehr zuversichtlich, dass die Daten

unserer geplanten Prostatakrebs-Studie alle Anforderungen für die

kommerzielle Registrierung der Therapie erfüllen werden," kommentierte Ben

Lipps, Chief Executive Officer der MagForce AG und MagForce USA, Inc.

Über "Active Surveillance Programme"

Um so lange wie möglich die Nebenwirkungen einer Standardtherapie

(Bestrahlung oder Operation) zu vermeiden, wurden in den letzten zwei

Jahrzehnten in den USA aktive Überwachungsprogramme, sogenannte "Active

Surveillance Programme", entwickelt, in denen das langsame Wachstum der

Prostatakarzinome überwacht wird. Gegenwärtig gibt es in den USA über 250

dieser Active Surveillance Programme. Active Surveillance ist ein Programm,

das "Warten unter Beobachtung" und aktives Erkrankungs-Management in einem

für den Patienten interaktiven Programm verbindet. Somit ist es möglich, bei

Prostatakrebspatienten den Verlauf der Krankheit zu überwachen und eine

höchstmögliche Lebensqualität zu gewährleisten, indem invasive Behandlungen

erst später eingesetzt oder sogar vollständig vermieden werden.

Etwa 60% der Patienten in Active Surveillance Programmen, die über einen

längeren Zeitraum überwacht werden, benötigen eine endgültige Therapie, z.B.

eine Resektion der gesamten Prostata oder Bestrahlung. Daher ist in diesen

Active Surveillance Programmen in den letzten zehn Jahren die Nachfrage nach

fokalen Therapieoptionen gestiegen, bei denen kleine Tumore zerstört werden,

die soweit fortgeschritten sind, dass sie als Tumore mit intermediärem

Risiko eingestuft werden.

Über MagForce AG und MagForce USA, Inc.

Die MagForce AG, gelistet im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse

(MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce

USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes

Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene

Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung

solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung

superparamagnetischer Nanopartikel.

NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der

Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung

für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm, NanoPlan und

NanoActivator handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen

Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de

Erfahren Sie mehr über unsere Technologie: video (You Tube)

Disclaimer

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen',

'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben',

'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche

vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und

bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich

bergen können. Die von der MagForce AG tatsächlich erzielten Ergebnisse

können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich

abweichen. Die MagForce AG übernimmt keine Verpflichtung, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der

erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Kontakt:

Barbara von Frankenberg

Vice President

Communications & Investor Relations

T +49-30-308380-77

E-Mail: bfrankenberg@magforce.com

700495 02.07.2018

