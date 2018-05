DGAP-News: MagForce AG gibt Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 und operative Highlights bekannt (deutsch)

MagForce AG gibt Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 und operative Highlights bekannt

^

DGAP-News: MagForce AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

MagForce AG gibt Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 und operative

Highlights bekannt

03.05.2018 / 08:40

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

MagForce AG gibt Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2017 und operative

Highlights bekannt

* Nach konstruktiver Zusammenarbeit mit der FDA im Jahr 2017 erhielt

MagForce USA im Februar 2018 (nach Ende der Berichtsperiode) die

Genehmigung zur Durchführung einer klinischen Studie ("Investigational

Device Exemption", IDE) mit der NanoTherm Therapie als Behandlung zur

fokalen Tumorablation bei intermediärem Prostatakrebs

* Im Rahmen der Implementierung einer zielgerichteten europäischen

Expansionsstrategie im Jahr 2017 wurden Polen und Italien als erste

Zielländer außerhalb Deutschlands identifiziert

* Erfolgreiche Kapitalerhöhung mit der renommierten britischen M&G

International Investments Ltd. mit einem Bruttoemissionserlös in Höhe

von EUR 5,0 Mio. für die MagForce AG

* Abschluss einer Finanzierungsvereinbarung mit der Europäischen

Investitionsbank (EIB) über bis zu EUR 35 Mio.

Berlin und Nevada, USA, 03. Mai 2018 - Die MagForce AG (Frankfurt, Scale,

Xetra: MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), ein auf dem Gebiet der Nanotechnologie

führendes Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf den Bereich der Onkologie,

hat heute die Finanzergebnisse für das zum 31. Dezember 2017 endende

Geschäftsjahr sowie die operativen Highlights bekannt gegeben.

Operative Highlights:

Die Behandlung von intermediärem Prostatakrebs in den USA:

Im Laufe des vergangenen Jahres hat sich MagForce in den USA auf das

Erreichen ihres Hauptziels konzentriert: den Start der klinischen

Registrierungsstudie mit der NanoTherm Therapie als Behandlung zur fokalen

Tumorablation bei Prostatakrebs mit intermediärem Risiko. Im Februar 2018

wurde mit der Genehmigung des IDE-Antrages durch die US-amerikanische

Zulassungsbehörde FDA ein wichtiger Meilenstein erreicht. Das Management

sieht ein enormes Marktpotenzial für die NanoTherm Therapie in den USA, denn

sie hat die Voraussetzungen, als einzigartige fokale Behandlungsoption, den

Markt für Prostatakrebstherapien mit Umsätzen von schätzungsweise 300 Mio.

US-Dollar zu erschließen. In den USA wurden in den letzten zwei Jahrzehnten

über 250 aktive Überwachungsprogramme, sogenannte Active Surveillance

Programme (ASPs), ins Leben gerufen. In diesen Programmen wird das langsame

Wachstum der Prostatakarzinome überwacht, um so lange wie möglich die

Nebenwirkungen einer Standardtherapie (Bestrahlung oder Operation) zu

vermeiden. Das Ziel ist klar: Prostatakrebspatienten eine höchstmögliche

Lebensqualität zu gewährleisten, indem invasive Behandlungen erst später

eingesetzt oder sogar vollständig vermieden werden. Etwa 60 Prozent der

Patienten in diesen Programmen benötigen zu einem bestimmten Zeitpunkt

immernoch eine endgültige Therapie, eine Resektion der gesamten Prostata

oder Bestrahlung, sobald das Wachstum der kleinen Tumore soweit

fortschreitet, dass sie als Tumore mit intermediärem Risiko eingestuft

werden. Daher ist in diesen Active Surveillance Programmen in den letzten

zehn Jahren die Nachfrage nach einer fokalen Therapieoption gestiegen, die

kleine Tumore zerstören kann und es Patienten somit ermöglicht, in der

aktiven Uberwachung zu verbleiben. Nach der Zulassung könnte NanoTherm die

derzeitige Standardtherapie durch eine weniger invasive, wirksame und gut

verträgliche Behandlungsform für Prostatakrebspatienten ergänzen. Das

Management ist der Überzeugung, dass NanoTherm es Patienten ermöglichen

wird, so lange wie möglich in Active Surveillance Programmen zu verbleiben.

Im April 2018 hat MagForce USA die Genehmigungen der Ethikkomissionen

("Institutional Review Board", IRB) der beiden klinischen Behandlungszentren

in den USA, der Universität von Washington in Seattle und dem Christus Santa

Rosa Hospital in San Antonio, Texas, für die Durchführung der klinischen

Studien erhalten. Das Unternehmen geht davon aus, im zweiten Quartal 2018

mit der Rekrutierung von Patienten zu beginnen und dass bereits die

Behandlung der ersten zehn Patienten die Wirksamkeit seiner NanoTherm

Therapie bei der Tumorablation bei nur minimalen Nebenwirkungen zeigen wird.

MagForce ist der Aufassung, dass die Registrierungsstudie beweisen wird,

dass die NanoTherm Therapie Männern mit einer Prostatakrebs-Diagnose eine

hochstmögliche Lebensqualität ermöglichen kann, indem invasive Behandlungen

erst später eingesetzt oder sogar vollständig vermieden werden. Gemäß der

Planung des Unternehmens soll nach erfolgreichem Abschluss der Studie im

vierten Quartal 2019 mit der Kommerzialisierung der NanoTherm Therapie

begonnen werden.

Europäischer Roll-out für einen schnelleren Patientenzugang zur Therapie

Im Hinblick auf die Kommerzialisierung war das Jahr 2017 von der

Identifizierung potenzieller Partnerkliniken in europäischen Ländern

außerhalb Deutschlands geprägt. Die MagForce AG arbeitet weiterhin

unermüdlich daran, die innovative NanoTherm Therapie des Unternehmens in

ganz Europa für Hirntumorpatienten verfügbar zu machen. Aufgrund der

Aggressivität von Glioblastomen ist das Zeitfenster, in dem eine Behandlung

durchgeführt werden muss, jedoch sehr begrenzt. Damit Patienten von der

NanoTherm Therapie profitieren können, muss daher ein zeitnaher Zugang zur

Therapie gewährleistet werden.

Um die Behandlung zu beschleunigen, hat MagForce einen Roll-out-Plan für

Europa entwickelt und erwartet zeitnah Behandlungszentren in ausgewählten

europäischen Ländern zu eröffnen - so kann das Unternehmen Patienten eine

Therapie in ihren Heimatländern ermöglichen. In diesem Zusammenhang hat

MagForce eine mobile Lösung für die Platzierung von NanoActivator Geräten

enwickelt, die es der Gesellschaft erlaubt, die Geräte schneller und

kosteneffizienter in weiteren europäischen Ländern zu installieren.

Die Behandlungsanfragen von Patienten aus Polen, Deutschland und Italien

nehmen weiter zu. Rund 60 Prozent der Patientenanfragen, für die eine

Behandlung mit NanoTherm in Frage kommt, stammen aus Polen - dem ersten

Zielland unseres europäischen Roll-out-Plans. Im vergangenen Jahr hat das

für die Marktentwicklung zuständige Team des Unternehmens beharrlich an der

Identifizierung und dem Aufbau von Beziehungen zu möglichen Partnerkliniken

in weiteren europäischen Ländern gearbeitet, und das Management ist

zuversichtlich, dass MagForce bald eine erste Kooperation mit einer Klinik

außerhalb Deutschlands bekannt geben kann.

Die Kosten, die in Zusammenhang mit einer Behandlung mit der NanoTherm

Therapie entstehen, sowie der Kostenanteil, der von den Gesundheitssystemen

getragen wird, variieren von Land zu Land. Durch die Platzierung von

NanoActivator Geräten in europäischen Ländern und die Erlangung der

Kostenerstattung in den jeweiligen Ländern wird eine Behandlung mit der

NanoTherm Therapie auch für viele Patienten bezahlbar, die zuvor eine

Behandlung ablehnen mussten.

Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage

Die Umsatzerlöse konnten gegenüber dem Vorjahr von TEUR 474 auf TEUR 716

gesteigert werden. Darüber hinaus waren infolge der Entwicklung eines

ambulanten NanoActivator Gerätes auch Bestandserhöhungen in Höhe von TEUR

291 zu verzeichnen, so dass die Gesamtleistung von TEUR 474 auf TEUR 1.007

erhöht werden konnte.

Die sonstigen betrieblichen Erträge erhöhten sich deutlich um TEUR 2.522 auf

TEUR 3.629 (Vorjahr: TEUR 1.107). Hier haben sich vor allem Erträge aus der

Übertragung der Anteile der MagForce USA, Inc. an die MagForce USA Holding

GmbH ausgewirkt, was in einem Ergebnisbeitrag in Höhe von etwa EUR 2,0 Mio.

resultiert.

Der Personalaufwand konnte mit einer Erhöhung von nur TEUR 46 auf TEUR 3.298

annähernd auf Vorjahresniveau (TEUR 3.252) gehalten werden.

Die Erhöhung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen auf TEUR 7.105

(Vorjahr: TEUR 4.309) steht im Wesentlichen im Zusammenhang mit der erhöhten

Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und den im Geschäftsjahr durchgeführten

Maßnahmen der Außenfinanzierung.

Insgesamt liegt damit das Betriebsergebnis von TEUR -7.410 nahezu auf

Vorjahresniveau von TEUR -7.461. Der Jahresfehlbetrag der Gesellschaft blieb

stabil und belief sich auf TEUR 7.465 (Vorjahr: TEUR 7.231).

Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit lag bei TEUR -5.341 (Vorjahr:

TEUR -6.575). Der Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit wurde

indirekt aus dem Jahresfehlbetrag abgeleitet. Die Zahlungsmittelabflüsse

betreffen größtenteils die Finanzierung des operativen Geschäfts.

Der Cashflow aus Investitionstätigkeit betrug TEUR -578 (Vorjahr: TEUR

3.073).

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit beträgt TEUR 5.970 (Vorjahr: TEUR

2.723) und ist im Wesentlichen auf die Ausgabe der Wandelanleihe sowie auf

die im Juni getätigte Kapitalerhöhung zurückzuführen, der Mittelabflüsse aus

der Rückführung zuvor bestehender Darlehen gegenüber stand.

Die frei verfügbare Liquidität lag zum 31. Dezember 2017 bei TEUR 666

(Vorjahr: TEUR 614).

Kapitalmarkttransaktionen und Finanzierung der Gesellschaft

Um die Liquidität weiter zu stärken und die laufende internationale

Expansion des Unternehmens zu beschleunigen, hat MagForce im Geschäftsjahr

2017 verschiedene Finanzierungsmaßnahmen vorgenommen:

Im ersten Quartal 2017 hat das Unternehmen eine dreijährige Wandelanleihe in

Höhe von EUR 5 Mio. zu einem Zinssatz von 5% p.a. und einem Wandlungspreis

von EUR 5,00 pro Aktie ausgegeben.

Im zweiten Quartal 2017 zeichnete die in London ansässige M&G International

Investments Ltd. im Rahmen einer Privatplatzierung Aktien mit einem

Bruttoemissionserlös für MagForce von EUR 5,0 Mio.

Im dritten Quartal 2017, unterzeichneten die Europäische Investitionsbank

(EIB) und MagForce eine Finanzierungsvereinbarung, die es dem Unternehmen

ermöglicht, in den kommenden drei Jahren ein Darlehen von bis zu EUR 35,0

Mio. aufzunehmen, wenn es bestimmte vereinbarte Erfolgskriterien erreicht.

Die EIB-Finanzierung unterstützt die europaweite Markteinführung der

NanoTherm Therapie zur Behandlung von Hirntumoren und wird dem Unternehmen

zudem dabei helfen, die EU- und weltweite Zulassung der Therapie zur

Behandlung von Prostatakrebs zu beantragen. Schließlich wird sie es MagForce

ermöglichen, Nanopartikel der nächsten Generation zu entwickeln, die nicht

nur Hitze generieren, sondern auch zum Transport von Medikamenten genutzt

werden können.

Ausblick und finanzielle Prognose für 2018 und darüber hinaus

Im ersten Quartal 2018 hat MagForce EUR 10 Mio. des EIB-Kredits abgerufen.

Im Jahr 2018 wird sich MagForce auf die Umsetzung der für Europa geplanten

Expansionsstrategie für die NanoTherm Therapie zur Behandlung von

Hirntumoren sowie die Kostenerstattung in ersten, ausgewählten Ländern

Europas, den Beginn der klinischen Studie für die Marktzulassung der

NanoTherm Therapie in der Indikation Prostatakrebs in den USA über die

Tochtergesellschaft MagForce USA, Inc., sowie den Produktionsstart

ambulanter NanoActivator Geräte zur Behandlung von Prostatakrebs in den USA

konzentrieren.

Aufgrund der Umsetzung der geplanten europäischen Expansionsstrategie für

die NanoTherm Therapie des Unternehmens in der Indikation Hirntumore

erwartet die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2018 eine Ausweitung der

Geschäftstätigkeit über Deutschland hinaus. Parallel dazu plant MagForce,

die Zusammenarbeit mit lokalen und internationalen Patientenorganisationen

zu vertiefen, um die Therapie weiter zu etablieren und die Anzahl der

Patientenanfragen zu erhöhen. Weiterhin werden neue Wege der

Kostenerstattung in Deutschland und in ausgewählten Ländern etabliert, um

die NanoTherm Therapie einer möglichst großen Patientengruppe zugänglich zu

machen. Das Unternehmen plant, in den teilnehmenden Ländern ein

Kooperationsprogramm für die Erlangung der Kostenerstattung zu starten.

MagForce erwartet für das Geschäftsjahr 2018 aufgrund von steigenden

Vertriebsaktivitäten eine Erhöhung des negativen operativen Ergebnisses.

Über MagForce AG und MagForce USA, Inc.

Die MagForce AG, gelistet im Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse

(MF6, ISIN: DE000A0HGQF5), zusammen mit ihrer Tochtergesellschaft MagForce

USA, Inc., ist ein auf dem Gebiet der Nanomedizin führendes

Medizintechnik-Unternehmen mit Fokus auf Onkologie. Die unternehmenseigene

Behandlungsmethode NanoTherm(R) Therapie ermöglicht die gezielte Behandlung

solider Tumoren über die intratumorale Abgabe von Wärme durch Aktivierung

superparamagnetischer Nanopartikel.

NanoTherm(R), NanoPlan(R) und NanoActivator(R) sind Bestandteile der

Therapie und verfügen als Medizinprodukte über eine EU-weite Zertifizierung

für die Behandlung von Hirntumoren. Bei MagForce, NanoTherm, NanoPlan und

NanoActivator handelt es sich um Marken der MagForce AG in verschiedenen

Ländern.

Weitere Informationen erhalten Sie unter: www.magforce.de

Erfahren Sie mehr über unsere Technologie: video (You Tube)

Bleiben Sie auf dem Laufenden und tragen Sie sich auf unsere Mailing List

ein

Disclaimer

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen

enthalten, die durch Formulierungen wie 'erwarten', 'wollen',

'antizipieren', 'beabsichtigen', 'planen', 'glauben', 'anstreben',

'einschätzen', 'werden' oder ähnliche Begriffe erkennbar sind. Solche

vorausschauenden Aussagen beruhen auf unseren heutigen Erwartungen und

bestimmten Annahmen, die eine Reihe von Risiken und Ungewissheiten in sich

bergen können. Die von der MagForce AG tatsächlich erzielten Ergebnisse

können von den Feststellungen in den zukunftsbezogenen Aussagen erheblich

abweichen. Die MagForce AG übernimmt keine Verpflichtung, diese

zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder bei einer anderen als der

erwarteten Entwicklung zu korrigieren.

Kontakt:

Barbara von Frankenberg

Vice President

Communications & Investor Relations

T +49-30-308380-77

E-Mail: bfrankenberg@magforce.com

---------------------------------------------------------------------------

03.05.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MagForce AG

Max-Planck-Straße 3

12489 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 308 380 0

Fax: +49 (0)30 308 380 99

E-Mail: info@magforce.com

Internet: www.magforce.com

ISIN: DE000A0HGQF5

WKN: A0HGQF

Indizes: Scale 30

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

681457 03.05.2018

°