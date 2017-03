DGAP-News: MUUME AG: MUUME und Ingenico Payment Services unterstützen gemeinsam Händler bei der Digitalisierung von Einkaufs- und Bestellprozessen (deutsch)

MUUME AG: MUUME und Ingenico Payment Services unterstützen gemeinsam Händler bei der Digitalisierung von Einkaufs- und Bestellprozessen

Cham, 06. März 2017__Das Schweizer Fintech-Unternehmen MUUME und der europäische Zahlungsdienstleister Ingenico Payment Services haben eine Kooperation abgeschlossen. Beide Unternehmen möchten mit dieser Vereinbarung Händler gezielt bei der Digitalisierung von Einkaufs- und Bestellprozessen unterstützen.

Herzstück der Kooperation ist eine maßgeschneiderte Lösung beider Unternehmen in Form einer an die Bedürfnisse des jeweiligen Händlers angepassten App. So können Händler ihre eigene Marke weiter stärken. MUUME bringt in die Kooperation seine langjährige Erfahrung im Management digitaler Produktdaten, im Digital Payment und in der App- und Backend- Entwicklung mit ein. Ingenico steuert sein Know-how aus den Bereichen Payment, Fraud-Management, sowie Loyalty & Couponing bei.

MUUME digitalisiert alltägliche Einkaufs- und Konsumprozesse auf dem Smartphone und verknüpft diese mit üblichen Bezahldienstleistungen und Mehrwertservices wie Kundenbindung oder Click&Collect. Shoppen, sich informieren, bezahlen und Punkte sammeln - alles digital über eine App, egal ob am POS, unterwegs oder von zuhause.

Der europäische Zahlungsdienstleister Ingenico Payment Services, Teil der Ingenico Group, bietet Händlern und Dienstleistern ein umfassendes und innovatives Angebot an Dienstleistungen und Bezahllösungen, die die Komplexität beim Bezahlen auf ein Minimum reduzieren und ihnen so dazu verhilft, Zahlungswege und Finanzdienstleistungen zu unterstützen und ihre Kunden durch Loyalty-Konzepte langfristig an sich zu binden.

Bei der App stehen folgende Funktionalitäten im Fokus: Self-Checkout via Smartphone, Einbindung von Kundenbindungsinstrumenten (Punkte sammeln und Einlösen von Gutscheinen) und die Abwicklung der Zahlung über das Smartphone oder Wearable mit gesicherter Lastschrift oder Kreditkarte am POS, im Onlineshop oder gleich in einem für die App optimierten Shop. Waren und Dienstleistungen können damit vorbestellt werden. Durch die Anbindung an Logistikdienstleister kann sich der Kunde bereits bezahlte Ware nach Hause liefern lassen oder schon bezahltes Essen zum gewünschten Zeitpunkt einfach abholen.

Detailinformationen erhalten Sie bis zum 9. März 2017 auf dem Stand A76 von Ingenico Payment Services in Halle 6 der Messe Düsseldorf (Euroshop). Für Termin- oder Interviewwünsche wenden Sie sich bitte an:

MUUME AG Patrick Urban, CMO (T) +41 41 511 18 57 patrick.urban@muume.com

Über MUUME MUUME mit Hauptsitz in der Schweiz ist eine Plattform für digitale Services für den täglichen Konsum, über die der Konsument seine Einkäufe und Bestellungen mühelos und individualisiert auf seinem Smartphone erledigt. MUUME ist Experte im Digitalen Produktdaten-Management und Digitalen Payment.

Dazu beschäftigt sich MUUME im Kern mit der Digitalisierung alltäglicher Konsum- und Shoppingprozesse und verknüpft diese eng mit üblichen Bank- und Bezahlleistungen und mit Mehrwerten wie Loyalty-Programmen, Couponing, Home Delivery und Pickup-Service. Shoppen, sich informieren und bezahlen - alles digital mit einer App, egal ob am POS, unterwegs oder von zuhause. Im Zeitalter der Digitalisierung übernimmt der Konsument immer mehr selbst die Regie: Traditionelle Konsumprozesse werden auf diese Weise zu digitalen Serviceprozessen, die vom Konsument selbst ausgeführt werden - auch Tätigkeiten, die bislang beim Händler lagen.

Weitere Informationen unter: www.muume.com

Ansprechpartner MUUME Pressekontakt MUUME MUUME AG SteinbrennerMüller Kommunikation Patrick Urban, CMO Dr. Kathrin Steinbrenner (T) +41 41 511 18 57 (T) +49 30 4737 2191 patrick.urban@muume.com press@muume.com

Über Ingenico Payment Services Ingenico Payment Services bietet eine umfassende Auswahl an sicheren Bezahl- und Marketinglösungen und verhilft Händlern so dazu, Zahlungswege zusammenzuführen, ihr Angebot an Finanzdienstleistungen zu optimieren und ihre Kunden durch Loyalty-Konzepte langfristig an sich zu binden. Egal welcher Verkaufskanal, ob am POS, online oder mobil - mit 150 internationalen und lokalen Bezahlverfahren helfen wir Händlern dabei, Zahlungen zu verarbeiten und abzusichern, Beträge einzuziehen und digitale Transaktionen gegen Betrug zu schützen. Ingenico Payment Services ist Teil der Ingenico Group (Euronext: FR0000125346 - ING), dem Weltmarktführer für integrierte Payment-Lösungen über alle Zahlungskanäle hinweg.

Weitere Informationen unter: www.ingenico.de/payment-services und www.twitter.com/ingenico

Pressekontakte ELEMENT C Ingenico Payment Services GmbH Tatjana Ramerth Nicole Ohagen Senior Consultant PR Marketing/Kommunikation (T) +49 720 137 15 (T) +49 2102 9979 782 t.ramerth@elementc.de nicole.ohagen@ingenico.com

