DGAP-News: MTU Aero Engines AG: Wandelschuldverschreibung der MTU Aero Engines AG erfolgreich platziert (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

MTU Aero Engines AG: Wandelschuldverschreibung der MTU Aero Engines AG erfolgreich platziert

^

DGAP-News: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Anleihe

MTU Aero Engines AG: Wandelschuldverschreibung der MTU Aero Engines AG

erfolgreich platziert

10.09.2019 / 14:37

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Nicht zur unmittelbaren oder mittelbaren Verbreitung, Veröffentlichung oder

Verteilung in den oder in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder

Japan oder anderen Hoheitsgebieten, in denen die Verteilung oder

Veröffentlichung rechtswidrig ist.

Wandelschuldverschreibung der MTU Aero Engines AG erfolgreich platziert

- Emissionsvolumen EUR 500 Millionen, Laufzeit 7,5 Jahre

- Kupon von 0,05 %, Ausgabepreis von 103 %, entsprechend einer jährlichen

Rendite bis zur Endfälligkeit von -0,34 %, und eine Wandlungsprämie von 55%

München, 10. September 2019: Die MTU Aero Engines AG ("MTU" oder die

"Gesellschaft")

gibt die erfolgreiche Platzierung von neuen nicht nachrangigen und nicht

besicherten Wandelschuldverschreibungen im Gesamtnennbetrag von EUR 500

Millionen und Fälligkeit im März 2027, unterteilt in 5.000

Wandelschuldverschreibungen mit einem Nennbetrag von jeweils EUR 100.000

(die "Neuen Wandelschuldverschreibungen") bekannt. Die Neuen

Wandelschuldverschreibungen sind in neue und/oder bestehende auf den Namen

lautende Stammaktien der Gesellschaft (die "Stammaktien") wandelbar. Die

Bezugsrechte der Aktionäre wurden ausgeschlossen.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen werden eine Laufzeit von 7,5 Jahren

haben und mit einem Festzinssatz von 0,05 % pro Jahr verzinst, die Zinsen

sind jährlich nachschüssig zahlbar. Der Ausgabepreis beträgt 103 %, dies

entspricht einer jährlichen Rendite bis zur Endfälligkeit von -0,34 %. Die

Wandlungsprämie wurde mit 55 % über dem Referenzaktienpreis (Durchschnitt

der täglichen volumengewichteten Durchschnittskurse der auf den Namen

lautenden nennwertlosen Stammaktien der Gesellschaft auf XETRA an dem 11.,

12. und 13. September 2019) festgelegt.

Der Erlös der Neuen Wandelschuldverschreibungen dient der Finanzierung des

Teilrückerwerbs der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen der

Gesellschaft mit Fälligkeit in 2023, ISIN DE000A2AAQB8, in Verbindung mit

der am 10. September 2019 bekanntgegebenen Verkaufsaufforderung (soweit

dieser erfolgt) sowie allgemeinen Unternehmenszwecken.

Die Gesellschaft wird die Möglichkeit haben, die Neuen

Wandelschuldverschreibungen zum Nennbetrag (zuzüglich aufgelaufener, aber

nicht gezahlter Zinsen) gemäß den Bedingungen der Neuen

Wandelschuldverschreibungen jederzeit (i) am oder nach dem 8. April 2025

zurückzukaufen, wenn der Kurs der Stammaktien über einen bestimmten Zeitraum

mindestens 130 % des dann gültigen Wandlungskurses beträgt oder (ii) wenn

höchstens 20 % des Gesamtnennbetrags der ursprünglich begebenen Neuen

Wandelschuldverschreibungen noch ausstehen.

Die Neuen Wandelschuldverschreibungen wurden ausschließlich bei

institutionellen Anlegern außerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika

gemäß Regulation S nach dem United States Securities Act von 1933 in der

aktuellen Fassung durch eine Privatplatzierung platziert. Das Settlement der

Neuen Wandelschuldverschreibungen wird voraussichtlich am oder um den 18.

September 2019 erfolgen. Die Einbeziehung der Neuen

Wandelschuldverschreibungen in den Handel im Freiverkehr der Frankfurter

Wertpapierbörse wird voraussichtlich im Anschluss zeitnah erfolgen.

HSBC und UniCredit Bank AG begleiteten die Platzierung der Neuen

Wandelschuldverschreibungen als Joint Global Coordinator und Joint

Bookrunner.

-ENDE-

Ihre Ansprechpartner:

Eckhard Zanger

Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs

Tel.: + 49 (0)89 14 89-91 13

Mobil: + 49 (0) 176-1000 6158

Email: Eckhard.Zanger@mtu.de

Markus Wölfle

Leiter Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 (0)89 14 89-83 02

Mobil: +49 (0) 151-1741 5084

Email: Markus.Woelfle@mtu.de

WICHTIGER HINWEIS

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER

ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN, ODER GEGENÜBER PERSONEN IN

RECHTSORDNUNGEN, DENEN GEGENÜBER DIE VERTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Diese Veröffentlichung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und

enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe

oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und sollte nicht

so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt es kein

öffentliches Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen. Ein Prospekt

wird im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen

nicht erstellt. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen dürfen in

Rechtsordnungen nicht unter Umständen öffentlich angeboten werden, unter

denen die Emittentin der Neuen Wandelschuldverschreibungen in der

betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für

die Neuen Wandelschuldverschreibungen erstellen oder registrieren lassen

muss. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das Angebot und der Verkauf

der Neuen Wandelschuldverschreibungen in bestimmten Rechtsordnungen können

gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die diese Veröffentlichung lesen,

sollten sich selbst über derartige Einschränkungen informieren und diese

beachten.

Diese Veröffentlichung stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und

werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung

(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der

Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne

Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen

einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes

nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die Neuen

Wandelschuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten

angeboten. Diese Veröffentlichung und die darin enthaltenen Informationen

dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in

denen das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach

geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden

und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete

Veröffentlichungen übermittelt werden. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen

werden gemäß Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb

der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.

Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung ausschließlich

verteilt an und richtet sich ausschließlich an (i) Personen mit

professioneller Erfahrung in Investmentangelegenheiten gemäß Article 19 (5)

der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005

(die "Verordnung"), (ii) vermögende Personen gemäß Article 49 (2) der

Verordnung und (iii) Personen, an die sie ansonsten gesetzlich verteilt

werden darf (alle diese Personen gemeinsam "Maßgebliche Personen"). Jegliche

Investments oder Investmentaktivitäten auf die sich vorliegendes Dokument

bezieht sind ausschließlich verfügbar für Maßgebliche Personen und richten

sich ausschließlich an Maßgebliche Personen. Personen, bei denen es sich

nicht um Maßgebliche Personen handelt, sollten nicht auf Grundlage dieser

Veröffentlichung oder deren Inhalte handeln oder sich darauf verlassen.

Nur MiFID II professionelle Kunden/geeignete Gegenparteien/Kein PRIIPs KID -

Der Hersteller-Zielmarkt (MIFID-II-Produkt-Governance) sind nur geeignete

Gegenparteien und professionelle Kunden (alle Vertriebskanäle). Ein PRIIPs

Key Information Document (KID) wurde nicht erstellt, da das Angebot sich

nicht an Kleinanleger im EWR richtet.

---------------------------------------------------------------------------

10.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MTU Aero Engines AG

Dachauer Straße 665

80995 München

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 14 89-8473

Fax: +49 (0)89 14 89-95292

E-Mail: Michael.Roeger@mtu.de

Internet: www.mtu.de

ISIN: DE000A0D9PT0

WKN: A0D9PT

Indizes: MDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 871379

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

871379 10.09.2019

°