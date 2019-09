DGAP-News: MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest (deutsch)

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest

DGAP-News: MTU Aero Engines AG / Schlagwort(e): Anleihe

MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und

Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest

13.09.2019 / 19:31

Nicht zur unmittelbaren oder mittelbaren Verbreitung, Veröffentlichung oder

Verteilung in den oder in die Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder

Japan oder anderen Hoheitsgebieten, in denen die Verteilung oder

Veröffentlichung rechtswidrig ist.

MTU Aero Engines AG: Referenzpreis für neue Wandelschuldverschreibungen und

Preis für Rückkauf ausstehender Wandelschuldverschreibungen stehen fest

München, 13. September 2019: Die MTU Aero Engines AG ("MTU" oder die

"Gesellschaft")

gibt bekannt, dass der Referenzaktienpreis in Bezug auf die neuen

Wandelschuldverschreibungen (ISIN DE000A2YPE76) (die "Neuen

Wandelschuldverschreibungen") sowie in Bezug auf den teilweisen Rückerwerb

der ausstehenden Wandelschuldverschreibungen mit Fälligkeit in 2023 (ISIN

DE000A2AAQB8) (die "Ausstehenden Wandelschuldverschreibungen") EUR 244,1453

beträgt (entsprechend dem Durchschnitt der täglichen volumengewichteten

Durchschnittskurse der auf den Namen lautenden nennwertlosen Stammaktien der

Gesellschaft (die "Stammaktien") auf XETRA am 11., 12. und 13. September

2019).

Der anfängliche Wandlungspreis der Neuen Wandelschuldverschreibungen beträgt

EUR 378,4252. Dies entspricht einer Wandlungsprämie von 55 % über dem

Referenzaktienpreis. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen sind in neue

und/oder existierende Stammaktien wandelbar.

Die Gesellschaft hat erfolgreich Ausstehende Wandelschuldverschreibungen in

einem Gesamtnennbetrag in Höhe von EUR 275 Millionen zurückerworben. Dies

entspricht ungefähr 55 % des ausstehenden Gesamtnennbetrags von EUR 500

Millionen. Der finale Kaufpreis je Wandelschuldverschreibung beträgt EUR

200.212,11 (zuzüglich aufgelaufener Zinsen).

HSBC und UniCredit Bank AG begleiteten als Joint Dealer Managers die

Einladung zum Rückerwerb.

Ihre Ansprechpartner:

Eckhard Zanger

Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs

Tel.: + 49 (0)89 14 89-91 13

Mobil: + 49 (0) 176-1000 6158

Email: Eckhard.Zanger@mtu.de

Markus Wölfle

Leiter Unternehmenskommunikation

Tel.: +49 (0)89 14 89-83 02

Mobil: +49 (0) 151-1741 5084

E-Mail: Markus.Woelfle@mtu.de

WICHTIGER HINWEIS

NICHT ZUR UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER

VERTEILUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER

ANDEREN RECHTSORDNUNGEN, IN DENEN, ODER GEGENÜBER PERSONEN IN

RECHTSORDNUNGEN, DENEN GEGENÜBER DIE VERTEILUNG RECHTSWIDRIG IST.

Diese Veröffentlichung dient lediglich Informationszwecken und ist nicht und

enthält nicht ein Angebot oder eine Einladung zum Verkauf oder zur Ausgabe

oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung

von Wertpapieren und stellt auch nicht einen Teil davon dar und sollte nicht

so ausgelegt werden. Im Rahmen dieser Transaktion gab und gibt es kein

öffentliches Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen. Ein Prospekt

wird im Zusammenhang mit dem Angebot der Neuen Wandelschuldverschreibungen

nicht erstellt. Die Neuen Wandelschuldverschreibungen dürfen in

Rechtsordnungen nicht unter Umständen öffentlich angeboten werden, unter

denen die Emittentin der Neuen Wandelschuldverschreibungen in der

betreffenden Rechtsordnung einen Prospekt oder eine Angebotsunterlage für

die Neuen Wandelschuldverschreibungen erstellen oder registrieren lassen

muss. Die Verteilung dieser Veröffentlichung und das Angebot und der Verkauf

der Neuen Wandelschuldverschreibungen in bestimmten Rechtsordnungen können

gesetzlich eingeschränkt sein. Personen, die diese Veröffentlichung lesen,

sollten sich selbst über derartige Einschränkungen informieren und diese

beachten.

Diese Veröffentlichung stellt nicht ein Angebot zum Verkauf oder eine

Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den

Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und

werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung

(das "Wertpapiergesetz") oder nach dem Recht eines Bundesstaats der

Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne

Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen

einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes

nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Es werden keine

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten angeboten. Diese Veröffentlichung und

die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten

oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der

hierin genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist, verbreitet

oder dorthin übermittelt werden und sollten nicht an in den Vereinigten

Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden. Die

Neuen Wandelschuldverschreibungen werden gemäß Regulation S nach dem

Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten

und verkauft.

Diese Veröffentlichung und die Verkaufsaufforderung wurden und werden weder

direkt noch indirekt innerhalb oder in die Vereinigten Staaten im Wege des

Postverkehrs oder auf andere Weise oder mit anderen Mitteln (einschließlich

E-mail, Telefax, telefonisch oder über das Internet) des

grenzüberschreitenden Handels oder durch eine Einreichung eines

Börsenhandelsplatzes in den Vereinigten Staaten unterbreitet und die

Verkaufsaufforderung kann nicht auf diese Weise oder unter Verwendung dieser

Mittel oder auf sonstige Weise aus den Vereinigten Staaten heraus angenommen

werden. Diese Veröffentlichung und die Verkaufsaufforderung stellen weder

ein Angebot oder Empfehlung noch sind sie Teil eines Angebots oder

Empfehlung zum Erwerb oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten dar.

Im Vereinigten Königreich wird diese Veröffentlichung ausschließlich

verteilt an und richtet sich ausschließlich an (i) Personen mit

professioneller Erfahrung in Investmentangelegenheiten gemäß Article 19 (5)

der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005

(die "Verordnung"), (ii) vermögende Personen gemäß Article 49 (2) der

Verordnung und (iii) Personen, an die sie ansonsten gesetzlich verteilt

werden darf (alle diese Personen gemeinsam "Maßgebliche Personen"). Jegliche

Investments oder Investmentaktivitäten auf die sich vorliegendes Dokument

bezieht sind ausschließlich verfügbar für Maßgebliche Personen und richten

sich ausschließlich an Maßgebliche Personen. Personen, bei denen es sich

nicht um Maßgebliche Personen handelt, sollten nicht auf Grundlage dieser

Veröffentlichung oder deren Inhalte handeln oder sich darauf verlassen.

°