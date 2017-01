DGAP-News: MPH: Resultat des öffentlichen Kaufangebots für 100'000 sich im Publikum befindende Namenaktien der Zur Rose Group AG, Steckborn, Schweiz (deutsch)

MPH: Resultat des öffentlichen Kaufangebots für 100'000 sich im Publikum befindende Namenaktien der Zur Rose Group AG, Steckborn, Schweiz

17.01.2017 / 07:40

NICHT ZUR VOLLSTÄNDIGEN ODER TEILWEISEN VERTEILUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG IN, NACH ODER AUS EINER RECHTSORDNUNG, IN DER DIES EINE VERLETZUNG DES GELTENDEN RECHTS DARSTELLEN WÜRDE.





NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, IN, INTO OR FROM ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS.

Medienmitteilung

Cayman Islands, 17. Januar 2017

Resultat des öffentlichen Kaufangebots für 100'000 sich im Publikum befindende Namenaktien der Zur Rose Group AG, Steckborn, Schweiz

Die Matterhorn Pharma Holding, Cayman Islands ("MPH"), eine indirekte 100% Tochtergesellschaft der Al Faisaliah Group Holding Company, Riad, Saudi- Arabien, hat am 21. Dezember 2016 ein öffentliches Kaufangebot für 100'000 sich im Publikum befindende Namenaktien ("Angebot") der Zur Rose Group AG, Steckborn, Schweiz ("ZRG"), mit einem Nennwert von je CHF 5.75 ("ZRG- Aktien"), lanciert. Der Angebotspreis pro ZRG-Aktie belief sich auf CHF 76.00 netto in bar, abzüglich dem Bruttobetrag allfälliger vor dem Vollzug des Angebots durch die ZRG oder eine ihrer Tochtergesellschaften verursachten Verwässerungseffekte hinsichtlich der ZRG-Aktien, wie in Ziffer A.3 des Angebotsprospekts vom 21. Dezember 2016 ("Angebotsprospekt") im Detail beschrieben.

Bis zum Ende der Angebotsfrist am 13. Januar 2017, 16.00 Uhr MEZ wurden MPH insgesamt 557'417 ZRG-Aktien angedient.

Somit war Angebotsbedingung (a) (Mindestandienungsquote) gemäss Ziffer A. 5.1 des Angebotsprospekts am Ende der Angebotsfrist erfüllt. Im Einklang mit Ziffer A.2 des Angebotsprospekts akzeptiert MPH 250'000 ZRG-Aktien zur Andienung. Entsprechend werden die Andienungen pro rata gekürzt.

Zudem war bis zum Ende der Angebotsfrist die Angebotsbedingung (d) gemäss Ziffer A.5.1 des Angebotsprospekts erfüllt.

Die Angebotsbedingungen (b) und (c) gemäss Ziffer A.5.1 des Angebotsprospekts bleiben wie in Ziffer A.5.3 des Angebotsprospekts beschrieben in Kraft.

Vorbehältlich der Erfüllung sämtlicher Bedingungen (oder eines Verzichts auf deren Erfüllung) und einer Verschiebung des Vollzugs gemäss Ziffer A.6 des Angebotsprospekts erfolgt der Vollzug des Angebots voraussichtlich am 20. Januar 2017.

Der Angebotsprospekt (in deutscher und englischer Sprache), welcher die detaillierten Bedingungen des Angebots enthält, kann kostenlos bei der Neue Helvetische Bank AG, Seefeldstrasse 215, 8008 Zürich, Schweiz, Tel.: +41 (0)44 204 56 19, E-Mail: prospectus@neuehelvetischebank.ch bezogen werden. Die Angebotsdokumente (inklusive Angebotsprospekt und Angebotsinserat) können auch unter www.alfaisaliah.com/prospectus/ZRG abgerufen werden.

Für Rückfragen

Doris Rudischhauser E-Mail: dru@dynamicsgroup.ch, +41 (0)79 410 81 88

Dieses Angebot unterliegt nicht den Vorschriften des Schweizerischen Finanzmarktrechts.

Ende der Medienmitteilung

