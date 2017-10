DGAP-News: MPH Health Care AG: Vorläufiges IFRS-Ergebnis in den ersten 9 Monaten 2017 (deutsch)

MPH Health Care AG: Vorläufiges IFRS-Ergebnis in den ersten 9 Monaten 2017

Berlin, 30. Oktober 2017 - MPH Health Care AG: Wachstum im dritten Quartal 2017

* Wert der Portfoliobeteiligungen steigt um 6,68% auf 226,67 Mio. EUR

* Eigenkapitalquote erhöht sich auf 93%

* Positive Entwicklung im Gesundheitsmarkt

Die MPH erzielte in den ersten neun Monaten 2017 einen vorläufigen IFRS Periodenüberschuss in Höhe von 11,22 Mio. EUR. Das Eigenkapital stieg im Vergleich zum Vorjahr von 213,95 Mio. EUR auf 220,03 Mio. EUR.

Der Aktienkurs der MPH stieg gegenüber dem dritten Quartal 2016 um 13,2% auf 3,43 Euro. Der Innere Wert je Aktie erhöhte sich auf 5,14 Euro. Die Wertsteigerungen der Portfoliobeteiligungen von MPH sorgten im dritten Quartal für einen Jahresüberschuss von 13,42 Mio. EUR.

MPHs Portfoliounternehmen, HAEMATO AG (Arzneimittel) und M1 Kliniken AG (Kliniken) profitieren von der anhaltenden positiven Entwicklung in ihren Wachstumssegmenten. HAEMATO AG, Spezialist für Arzneimittel im Bereich Onkologie, HIV und anderen chronischen Erkrankungen erzielt weiteres Wachstum durch die hohe Nachfrage nach personalisierter Medizin. Deren Marktvolumen liegt bei rund 10 Mrd. EUR und wächst jährlich um 10%.

M1 Kliniken AG profitiert vom stark wachsenden Beauty Markt. Mit nunmehr über 50 Ärzten und 15 Standorten in Deutschland ist M1 führender Klinikanbieter in wesentlichen Segmenten der Schönheitsmedizin. Das Wachstum beträgt ca. 20%-30% p.a.. Ziel ist es, weitere auch internationale Standorte zu eröffnen und parallel das Behandlungsangebot im ambulanten Bereich stetig zu erweitern.

Beim Immobilienentwickler CR Capital Real Estate AG erhöhte sich die Verkaufsquote auf über 50% für den ersten Bauabschnitt des Grundstückes in Schkeuditz bei Leipzig.

Über die MPH Health Care AG: Die MPH Health Care AG wurde im November 2008 gegründet. Seit September 2009 notiert das Unternehmen an der Frankfurter Börse. Die MPH AG ist eine Investmentgesellschaft mit dem strategischen Fokus auf den Ankauf, Aufbau und Verkauf von Unternehmen. Der Investmentschwerpunkt liegt in wachstumsstarken versicherungs- und privatfinanzierten Segmenten des Gesundheitsmarktes. Dazu zählt sowohl der Markt für Spezialmedikamente für chronische Erkrankungen als auch medizinische Behandlungen mit hohem Selbstzahleranteil, wie z.B. im Bereich der Schönheitsmedizin. Für alle Investments gilt der Anspruch einer kostengünstigen Versorgung - in der Regel Preisführerschaft - bei höchster Qualität.

Die MPH Health Care AG ist im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Kennzahlen zur Aktie der MPH Health Care AG: Gezeichnetes Kapital: EUR 42.813.842 Börsennotierte Aktiengattung: Inhaber-Stammaktien ISIN: DE000A0L1H32 * WKN: A0L1H3 * Börsenkürzel: 93M

Kontakt: Patrick Brenske, Vorstand Corporate Communications E-Mail: ir@mph-ag.de

MPH Health Care AG Grünauer Straße 5 12557 Berlin Deutschland Telefon: 030 / 897 308 660 Fax: 030 / 897 308 669 E-Mail: info@mph-ag.de Internet: www.mph-ag.de ISIN: DE000A0L1H32 WKN: A0L1H3

