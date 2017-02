DGAP-News: MPC Capital erwirbt sechs weitere Bürogebäude aus 'Transit'-Portfolio (deutsch)

MPC Capital erwirbt sechs weitere Bürogebäude aus 'Transit'-Portfolio

MPC Capital erwirbt sechs weitere Bürogebäude aus "Transit"-Portfolio

Transaktion umfasst sechs Value-add-Bürogebäude an niederländischen Eisenbahnknoten

Hamburg/Amsterdam, 14. Februar 2017 - Die niederländische Tochtergesellschaft des Hamburger Asset- und Investment-Managers MPC Capital AG, "Cairn Real Estate", hat in Kooperation mit einem internationalen institutionellen Investor sechs Value-add-Immobilien in mittelgroßen niederländischen Städten erworben. Das Teilportfolio setzt sich aus sechs Bürogebäuden mit einer Gesamtnutzfläche von 63.400 m² zusammen, die direkt an Bahnstationen in den niederländischen Städten Hoofddorp, Maastricht, Zwolle, Zaandam, Amersfoort und Hengelo liegen.

Alle Portfolioobjekte befinden sich in unmittelbarer Nähe zum Bahnhof. Der Großteil der Immobilien beherbert eine vielfältige Mischung von hochwertigen Mietern. Im Durchschnitt sind etwa 60% der Bürofläche vermietet. Der Kaufpreis für das Portfolio lag bei rund EUR 60 Mio.

Maarten Briët, Managing Director der Cairn Real Estate: "Mieter stellen hohe Anforderungen an die Lage ihrer Büros und achten verstärkt auf Arbeitsumgebung, Nachhaltigkeit und Erreichbarkeit. Wir sind überzeugt, dass wir mit unseren Ideen, unserem Markt-Knowhow und unseren Investment- Kapazitäten diese Immobilien in lebendige, attraktive Offices umwandeln können."

"Die Transaktion fügt sich nahtlos in unser holländisches Portfolio für Büroimmobilien ein", so Dr. Roman Rocke, Vorstand der MPC Capital AG. "Die herausragende Marktkenntnis und der ausgeprägte ,Hands-on'-Ansatz unserer holländischen Immobilienexperten bilden die Basis für eine signifikante Wertsteigerung der Portfolioobjekte - und damit für ein attraktives Investment für unsere institutionellen Kunden."

Über die MPC Capital AG Die MPC Capital AG ist ein unabhängiger Asset- und Investment-Manager für sachwertbasierte Kapitalanlagen. Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die Gesellschaft sachwertbasierte Investitionen und Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren, Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 240 Mitarbeiter.

