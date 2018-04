DGAP-News: MOLOGEN: Datengestützte Vorhersage für den Zeitpunkt der Primärauswertung der IMPALA-Studie (deutsch)

MOLOGEN: Datengestützte Vorhersage für den Zeitpunkt der Primärauswertung der IMPALA-Studie

^

DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Studie/Prognose

MOLOGEN: Datengestützte Vorhersage für den Zeitpunkt der Primärauswertung

der IMPALA-Studie

27.04.2018 / 11:32

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung N 12 / 2018 vom 27.04.2018

MOLOGEN: Datengestützte Vorhersage für den Zeitpunkt der Primärauswertung

der IMPALA-Studie

Berlin, 27. April 2018 - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG hat

heute eine erste datengestützte Vorhersage zum voraussichtlichen Zeitpunkt

der Primärauswertung der pivotalen IMPALA-Studie bekannt gegeben. Das

Studienprotokoll der IMPALA-Studie sieht vor, dass die primäre Analyse der

Studie erfolgen wird, wenn eine zu Studienbeginn festgelegte Datenmenge zum

Gesamtüberleben der Patienten vorliegt. Auf Basis der bis April 2018

erhobenen Patientendaten und unter Verwendung adäquater statistischer

Methoden wird der Zeitpunkt für das Vorliegen der Ergebnisse zum primären

Endpunkt der Studie für April 2020 prognostiziert. Diese statistische

Vorhersage beinhaltet weiterhin ein gewisses Mass an Unsicherheit, das durch

das 95% Konfidenzinterval von plus/minus fünf Monaten beschrieben wird. Dies

bedeutet ein Zeitfenster von Ende 2019 bis Sommer 2020 in dem der Zeitpunkt

mit hoher Wahrscheinlichkeit liegen wird. Damit weicht der jetzt

datengestützt vorhergesagte Zeitraum nur moderat von der bisherigen Prognose

ab und ermöglicht nun eine wesentlich erhöhte Planungssicherheit für den

Zeitpunkt der Auswertung der Phase III Studie mit dem Hauptproduktkandidaten

Lefitolimod in Darmkrebs. Es ist geplant, zu gegebener Zeit diese Art der

Analyse erneut durchzuführen, um die aktuelle Prognose zu überprüfen und

gegebenfalls anzupassen.

"Diese erstmalig vorliegende statistische "State-of-the-Art"-Analyse, die

sich auf reale Patientendaten stützt, ermöglicht uns nun eine verlässliche

Planung für die Primärauswertung von IMPALA, unserer derzeit wichtigsten und

fortgeschrittensten Studie mit Lefitolimod", sagte Dr. Matthias Baumann,

Chief Medical Officer der MOLOGEN AG.

"Die durch die Analyse ermöglichte Planungssischerheit der IMPALA-Studie ist

ein sehr wichtiger Aspekt für Gespräche mit potentiellen Partnern und für

mögliche weitere Finanzierungsrunden", sagte Walter Miller, Finanzvorstand

der MOLOGEN AG.

IMPALA (Immunomodulatory MGN1703 in Patients with Advanced Colorectal

Carcinoma

with tumor reduction during induction treatment) ist eine internationale

klinische Zulassungsstudie der Phase III, pivotal, randomisiert, nicht

verblindet, zwei-armig und multizentrisch. Die Studie umfasst 549 Patienten

aus acht europäischen Ländern, einschließlich der fünf bedeutensten

europäischen Pharmamärkte. Die Rekrutierung wurde im Mai 2017 abgeschlossen.

Eingeschlossen wurden Patienten, die an metastasiertem Darmkrebs erkrankt

sind und auf die Standard-Erstlinientherapie angesprochen haben. Lefitolimod

wird im Anschluss daran als Erhaltungstherapie verabreicht. Der primäre

Endpunkt ist das Gesamtüberleben und sekundäre

Studienendpunkte umfassen das progressionsfreie Überleben, die Sicherheit

und Verträglichkeit sowie die Lebensqualität (Quality-of-Life, QoL).

Diese Studie wird in Zusammenarbeit mit drei angesehenen nationalen

Studiengruppen durchgeführt: Arbeitsgemeinschaft Internistische Onkologie

(AIO) in Deutschland, Grupo Españiol de Tratamiento de Tumores Digestivos

(TTD) in Spanien, Groupe Coopérateur Multidisciplinaire en Oncologie

(GERCOR) in Frankreich. Das Steering Committee besteht aus internationalen

medizinischen Experten und Meinungsbildnern, unter anderem dem

koordinierenden Prüfarzt Prof. David Cunningham, MD, Department of Medicine

and Director of Clinical Research, Royal Marsden Hospital in London.

MOLOGEN AG

MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen

Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der

Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immuno-Onkologie entwickelt

MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten liegt auf der Produktfamilie

DNA-basierter TLR9-Agonisten. Dazu zählen das Immuntherapeutikum Lefitolimod

und die Nachfolgemoleküle EnanDIM(R).

Das Immuntherapeutikum Lefitolimod ist das Hauptentwicklungsprodukt des

Unternehmens und wird derzeit in einer Phase III Studie getestet. Es wird

als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod

führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund

dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod das Potenzial, in verschiedenen

Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer

pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs

entwickelt. 2017 wurden wesentliche Daten der Phase II Studie IMPULSE in

kleinzelligem Lungenkrebs veröffentlicht und die finale Auswertung im ersten

Quartal 2018 bestätigte die Daten. Darüber hinaus wurden 2017 wesentliche

Ergebnisse der TEACH-Studie in HIV bekannt gegeben. Zudem wird Lefitolimod

derzeit in einer Phase I Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor

Ipilimumab (Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben

verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer

klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen

Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien,

insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer

Bedarf besteht. Die MOLOGEN AG hat ihren Sitz in Berlin und ist

börsennotiert. Die Aktie (ISIN DE0006637200/WKN 663720) notiert im Prime

Standard der Deutschen Börse.

www.mologen.com

Kontakt

Claudia Nickolaus

Leiterin Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

investor@mologen.com

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke

oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende

Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als

zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet.

Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf

geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen,

Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere

Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solche in die Zukunft

gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf

hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die

tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen

verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft

gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der

Veröffentlichung wiedergeben.

---------------------------------------------------------------------------

27.04.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MOLOGEN AG

Fabeckstraße 30

14195 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 / 841788-0

Fax: 030 / 841788-50

E-Mail: presse@mologen.com

Internet: www.mologen.com

ISIN: DE0006637200

WKN: 663720

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

680315 27.04.2018

°