DGAP-News: MOLOGEN AG: Weitere eindrucksvolle präklinische Daten zu EnanDIM(R) auf der ITOC6-Konferenz präsentiert (deutsch)

MOLOGEN AG: Weitere eindrucksvolle präklinische Daten zu EnanDIM(R) auf der

ITOC6-Konferenz präsentiert

15.04.2019

Pressemitteilung N 8 / 2019 vom 15.04.2019

MOLOGEN AG: Weitere eindrucksvolle präklinische Daten zu EnanDIM(R) auf der

ITOC6-Konferenz präsentiert

Berlin, 15. April 2019 - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG

präsentierte Daten seiner EnanDIM(R)-Moleküle, einer neuen Generation

potenter chemisch nicht modifizierter TLR9-Agonisten, auf der ITOC6

CONFERENCE 2019, (THE 6TH LEADING INTERNATIONAL CANCER IMMUNOTHERAPY

CONFERENCE IN EUROPE) in Wien, Österreich (11. - 13. April 2019). In murinen

Tumormodellen führte die Monotherapie mit einem der EnanDIM(R)-Kandidaten zu

einem anhaltenden Immungedächtnis, das nachweislich nicht nur zu

spezifischen Immunantworten gegen den ursprünglichen Tumor führt, sondern es

wurden auch weitere Tumoren unterschiedlicher Herkunft erkannt und bekämpft.

In vorherigen Studien war bereits gezeigt worden, dass die Monotherapie mit

EnanDIM(R)-Kandidaten in murinen Tumormodellen zu einer vorteilhaften

Modulation des Tumor Microenvironment (TME) führte, was sich in

bemerkenswerten Anti-Tumor-Effekten mit stark erhöhten Überlebensraten

wiederspiegelt.

Ein EnanDIM(R)-Kandidat führte zu einem vollständigen Tumorrückgang in der

Mehrzahl der Mäuse und in einer anschließenden Re-Challenge mit den gleichen

Tumorzellen zu einer Abstoßung der Krebszellen, ohne dass eine weitere

Behandlung erfolgte. Dies weist auf ein anhaltendes Antitumor-Gedächtnis des

Immunsystems hin. Besonders interessant ist, dass in einem Brustkrebs-Modell

eine erneute Re-Challenge der überlebenden Mäuse mit Krebszellen eines

anderen Tumors, in diesem Fall aus einem Darmtumor, ebenfalls zur Abstoßung

dieser bösartigen Zellen führte. Die breite durch EnanDIM(R) induzierte

Anti-Tumorantwort wurde dadurch bestätigt und erweitert, dass bei den

überlebenden Mäusen eine immunologische Erkennung und Abstoßung nicht nur

des anfänglichen Brustkrebses, sondern auch von anderen der Tumoren

unterschiedlicher Herkunft (Darmkrebs, Nierenkrebs) erfolgte. Die

vorgestellten Daten belegen somit eindrucksvoll das durch EnanDIM(R)

induzierte systemische Immungedächtnis gegen gemeinsame über verschiedene

Tumorindikationen hinweg exprimierte Tumorantigene und bieten damit eine

hervorragende Grundlage für die weitere Entwicklung von EnanDIM(R) in der

Onkologie.

MOLOGEN AG

MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen

Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der

Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immuno-Onkologie entwickelt

MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten liegt auf der Produktfamilie

DNA-basierter TLR9-Agonisten. Dazu zählen das Immuntherapeutikum Lefitolimod

und die Nachfolgemoleküle EnanDIM(R).

Das Immuntherapeutikum Lefitolimod ist das Hauptentwicklungsprodukt des

Unternehmens und wird derzeit in einer Phase III Studie getestet. Es wird

als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod

führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund

dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod das Potenzial, in verschiedenen

Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer

pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs

entwickelt. Wesentliche Daten der Phase II Studie IMPULSE in

fortgeschrittenem kleinzelligen Lungenkrebs (ES-SCLC) und der

Erweiterungsphase der TEACH-Studie in HIV wurden bekannt gegeben. Zudem wird

Lefitolimod derzeit in einer Phase I Kombinationsstudie mit dem Checkpoint

Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen

untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das

sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen

marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien,

insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer

Bedarf besteht.

Die MOLOGEN AG hat ihren Sitz in Berlin und ist börsennotiert. Die Aktie

(ISIN DE000A2LQ900/WKN: A2L Q90) notiert im Prime Standard der Deutschen

Börse.

www.MOLOGEN.com

Kontakt

Claudia Nickolaus

Leiterin Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

investor@MOLOGEN.com

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke

oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende

Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als

zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet.

Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf

geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen,

Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere

Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solche in die Zukunft

gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf

hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die

tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen

verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft

gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der

Veröffentlichung wiedergeben.

15.04.2019

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MOLOGEN AG

Fabeckstraße 30

14195 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 / 841788-0

Fax: 030 / 841788-50

E-Mail: presse@mologen.com

Internet: www.mologen.com

ISIN: DE000A2LQ900

WKN: A2LQ90

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

