DGAP-News: MOLOGEN AG: Planmäßige Fortführung der klinischen Studien und erfolgreiche Finanzierungsmaßnahmen im Geschäftsjahr 2018 (deutsch)

Pressemitteilung N 9 / 2019 vom 30.4.2019

- Klinische und präklinische Studien laufen nach Plan

- Top Line-Daten der Phase III IMPALA Studie bereits im Sommer 2019 erwartet

- Abschluss der ersten Lizenz- und Entwicklungskooperation für die

Vermarktung von Lefitolimod

- Erfolgreiche Umsetzung von Finanzierungsmaßnahmen

- Geringere F&E-Kosten und verbessertes operatives Ergebnis

- Personelle Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat

Berlin, 30. April 2019 - Für das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG

(ISIN DE000A2LQ900 / WKN A2LQ90) hat das Geschäftsjahr 2018 positive

Entwicklungen und einige Herausforderungen mit sich gebracht. Die

präklinischen und klinischen Studien mit dem Hauptwirkstoffkandidaten

Lefitolimod sowie die präklinischen Studien mit dem

Lefitolimod-Nachfolgemolekülen EnanDIM(R) wurden erfolgreich weitergeführt.

Ein besonderer Erfolg war der Abschluss der ersten Lizenz- und

Entwicklungskooperation für die Vermarktung von Lefitolimod in China und

weiteren asiatischen Ländern mit dem US-Medikamentenentwickler ONCOLOGIE.

Mit der erfolgreichen Umsetzung verschiedener Kapitalmaßnahmen konnte

MOLOGEN 2018 und Anfang 2019 die laufende Unternehmensfinanzierung sichern.

In 2018 sowie zu Beginn des neuen Geschäftsjahres gab es zudem personelle

Veränderungen im Vorstand und Aufsichtsrat. Dr. Stefan M. Manth, bisher

stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft, wird das Amt

des Vorstandsvorsitzenden von Dr. Ignacio Faus sowie die Funktionen des

Finanzvorstands von Walter Miller zum 1. Mai 2019 übernehmen - beide

Vorstände sind zum 31. März 2019 aus dem Unternehmen ausgeschieden.

"2018 war ein spannendes und herausforderndes Jahr für MOLOGEN und wir haben

einiges erreicht. Insbesondere konnten wir die Finanzierung unseres

Unternehmens bis voraussichtlich Ende 2019 sichern. Der nächste wichtige

Meilenstein wird im Sommer der Read-out der Top-Line-Ergebnisse unserer

Phase III Zulassungsstudie IMPALA mit unserem Hauptprodukt Lefitolimod sein.

Zudem planen wir weitere Studien mit Lefitolimod und dessen

Nachfolgemolekülen EnanDIM(R), diese wollen wir bis Ende des Jahres für den

Eintritt in die klinische Entwicklung vorbereiten", so Dr. Matthias Baumann,

Chief Medical Officer (CMO).

Erfolgreiche Weiterentwicklung der klinischen und präklinischen Studien -

Top Line-Daten der IMPALA-Studie bereits im Sommer 2019 erwartet

Die klinischen Studien mit dem Hauptprodukt Lefitolimod sind 2018 planmäßig

vorangeschritten: Mit gespannter Erwartung wird insbesondere der Auswertung

der Top Line-Daten der Phase III Zulassungsstudie IMPALA in der Indikation

metastasierender Darmkrebs entgegengesehen. Das Unternehmen geht davon aus,

dass diese - etwas früher als erwartet - bereits im Sommer 2019 vorliegen

werden. Im ersten Quartal 2018 wurde die IMPULSE Studie in der Indikation

fortgeschrittener kleinzelliger Lungenkrebs final ausgewertet und die

Ergebnisse auf dem ESMO-Kongress (European Society for Medical Oncology)

präsentiert und zudem in Annals of Oncology, dem hoch angesehenen

Fachjournal der ESMO, veröffentlicht. In der Indikation HIV hat MOLOGEN

ebenfalls detaillierte Studienergebnisse aus der Erweiterungsphase der Phase

Ib/IIa Studie TEACH präsentiert. Die weitere Entwicklungsstrategie in dieser

Indikation sieht vor, Lefitolimod im Rahmen von Kombinationstherapien

einzusetzen: die von Gilead Sciences, USA, finanzierte

TITAN-Kombinationsstudie soll noch im Frühjahr 2019 starten. In der ersten

Kombinationsstudie von Lefitolimod mit dem Checkpoint-Inhibitor Yervoy(R)

(Ipilimumab) in Patienten mit soliden Tumoren in Zusammenarbeit mit dem MD

Anderson Cancer Center in Texas konnten ebenfalls weitere Fortschritte

erzielt werden: Die erste Studienphase, die vor allem der Dosisfindung sowie

einer ersten Bewertung der Sicherheit und früher Signale einer möglichen

Wirksamkeit diente, wurde erfolgreich abgeschlossen und auf dem SITC 2018

Kongress (The Society for Immunotherapy of Cancer) in Washington, USA

vorgestellt.

Darüber hinaus wurden 2018 und Anfang 2019 vielversprechende Forschungs- und

Entwicklungsergebnisse zur weiteren immunologischen Profilierung von

Lefitolimod und dessen Nachfolgemolekülen EnanDIM(R) auf mehreren

internationalen Kongressen vorgestellt und in hochrangigen Fachjournalen

publiziert. Besonders vielversprechend sind die Daten, die MOLOGEN zu

EnanDIM(R) im April 2019 präsentierte: Demnach führte die Monotherapie mit

einem der EnanDIM(R)-Kandidaten in murinen Tumormodellen zu einem

anhaltenden Immungedächtnis, das nachweislich nicht nur spezifische

Immunantworten gegen den ursprünglichen Tumor auslöst, sondern es wurden

auch weitere Tumore unterschiedlicher Herkunft erkannt und bekämpft. Die

vorliegenden Daten untermauern die Annahme, dass Lefitolimod und EnanDIM(R)

das Tumor Microenvironment vorteilhaft modulieren und zusammen mit einem

vorteilhaften Sicherheitsprofil potenziell ideale Partner für

immuno-onkologische Kombinationsansätze darstellen.

Kontinuierliche Umsetzung der Strategie zur Auslizenzierung von Lefitolimod

Neben der Weiterentwicklung der klinischen Studien stand die Umsetzung der

Strategie, insbesondere eine mögliche Auslizenzierung des

Hauptproduktkandidaten Lefitolimod im Fokus der unternehmerischen

Aktivitäten im Geschäftsjahr 2018. Dazu zählten insbesondere Gespräche mit

möglichen Kollaborations- und Lizenzpartnern sowie vorbereitende Aktivitäten

für eine mögliche Zulassung von Lefitolimod. Ein erster wichtiger Erfolg war

der Abschluss eines Lizenzvertrags für China und weitere asiatische Länder

mit dem US-amerikanischen Medikamentenentwickler ONCOLOGIE im Februar 2018.

Im Hinblick auf die Gestaltung der globalen Entwicklungskooperation führt

MOLOGEN Gespräche mit dem Partner, insbesondere bezüglich des zugehörigen

Studienprogramms.

Liquiditätszufluss von rund 27 Mio. EUR

Durch mehrere im vergangenen Geschäftsjahr und bis April 2019 erfolgreich

umgesetzte Kapitalmaßnahmen, sowie durch erste Zahlungen aus dem Lizenz- und

Entwicklungskooperationsvertrag mit ONCOLOGIE wurde ein Mittelzufluss von

rund 27 Mio. EUR erreicht. Damit ist die Finanzierung der Gesellschaft

voraussichtlich bis Ende 2019 gesichert. Die eingeworbenen Mittel werden

vorwiegend für den laufenden Geschäftsbetrieb und insbesondere zur

Finanzierung der IMPALA-Studie verwendet. Die einzelnen

Finanzierungsmaßnahmen sind im Geschäftsbericht 2018 detailliert aufgeführt.

Die aufgrund vertraglich bestehender Sonderkündigungsrechte im Falle einer

Kapitalherabsetzung drohende vorzeitige Rückzahlungsverpflichtung der

Wandelanleihen 2016/2024 und 2017/2025 in Höhe von 6,4 Mio. EUR konnte durch

Verhandlungen mit den Hauptanleihegläubigern und daraufhin erfolgten

Anpassungen der Anleihebedingungen erfolgreich abgewendet werden. Das

Ergebnis der Verhandlungen und die damit verbundenen Maßnahmen wurden am 28.

Februar 2019 im Rahmen einer Gläubigerversammlung allen Gläubigern der

Wandelanleihe 2017/2025 zur Abstimmung vorgelegt und mit großer Mehrheit

angenommen.

Senkung der F&E-Kosten und erneut verbessertes operatives Ergebnis

Im Geschäftsjahr 2018 lagen die Umsatzerlöse der MOLOGEN mit 3,05 Mio. EUR

deutlich über dem Vorjahreswert (2017: 0,05 Mio. EUR). Dies resultiert im

Wesentlichen aus einer initialen Zahlung im Zusammenhang mit der

Lizenzierungsvereinbarung mit ONCOLOGIE. Die Aufwendungen und Investitionen

im Bereich Forschung & Entwicklung lagen 2018 mit 10,3 Mio. EUR deutlich

unter dem Vorjahreswert (2017: 14,0 Mio. EUR), was insbesondere auf den

Abschluss der beiden klinischen Studien TEACH und IMPULSE sowie den

fortgeschrittenen Stand der IMPALA-Studie zurückzuführen ist. Entsprechend

niedriger war der durchschnittliche monatliche Barmittelverbrauch von 1,1

Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2018 gegenüber 1,7 Mio. EUR für 2017.

Das Betriebsergebnis (EBIT) war im Vergleich zum Vorjahr deutlich besser:

Inklusive der initialen Zahlung im Zusammenhang mit der

ONCOLOGIE-Lizenzierungsvereinbarung betrug das EBIT

-11,3 Mio. EUR, nach -18,7 Mio. EUR im Vorjahr. Zum 31. Dezember 2018

verfügte die MOLOGEN AG über liquide Mittel in Höhe von 8,0 Mio. EUR (31.

Dezember 2017: 6,5 Mio. EUR).

Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit lag mit 15,2 Mio. EUR ebenfalls

deutlich über dem Wert des Vergleichszeitraums (2017: 5,1 Mio. EUR) und war

durch die Mittelzuflüsse aus den ausgegebenen Wandelschuldverschreibungen

und Barkapitalerhöhungen geprägt.

Personelle Veränderungen in Vorstand und Aufsichtsrat

Am 1. August 2018 hatte Dr. Ignacio Faus die Position des

Vorstandsvorsitzenden von der zum 31. Oktober 2018 ausgeschiedenen

Vorgängerin Dr. Mariola Söhngen übernommen. Dr. Faus ist vorzeitig zum 31.

März 2019 aus dem Unternehmen ausgeschieden. Ebenso schied Finanzvorstand

Walter Miller Ende März 2019 mit Ablauf seines Vertrags aus dem Unternehmen

aus. Dr. Stefan M. Manth wird voraussichtlich am 1. Mai 2019 das Amt des

Vorstandsvorsitzenden und die Funktionen des Finanzvorstandes übernehmen.

Dr. Manth war bis zu seinem Wechsel in den Vorstand seit 2014

stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der MOLOGEN AG. Eine Nachfolge

für die durch den Wechsel von Dr. Manth in den Vorstand vakant werdende

Position im Aufsichtsrat wird zeitnah benannt werden. Dr. Michael Schultz

ist seit dem 4. Juni 2018 neues Mitglied des Aufsichtsrats.

Prognose für das Gesamtjahr 2019

Die Entwicklung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der MOLOGEN im

Geschäftsjahr 2019 hängt wesentlich vom weiteren Erfolg der Entwicklungs-

und Kommerzialisierungsaktivitäten für den Produktkandidaten Lefitolimod und

von den weiteren (prä)klinischen Fortschritten sowie der erfolgreichen

Umsetzung der Marktvorbereitung ab. Der Erfolg der

Kommerzialisierungsaktivitäten für Lefitolimod ist eng verknüpft mit den

Top-Line-Resultaten der IMPALA-Studie, die die Gesellschaft im Sommer dieses

Geschäftsjahres erwartet. Die weiteren Aufwendungen im Bereich klinische

Entwicklung werden voraussichtlich auf hohem Niveau bleiben, jedoch unter

den Kosten des abgelaufenen Geschäftsjahres. Sollten die laufenden Lizenz-

und Partnering-Gespräche im Jahr 2019 in weitere Verträge münden, so könnte

dies die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage erheblich positiv beeinflussen.

Der vollständige Geschäftsbericht 2018 der MOLOGEN AG steht auf der

Unternehmenswebsite www.mologen.com zur Verfügung.

MOLOGEN AG

MOLOGEN AG ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen

Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der

Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immuno-Onkologie entwickelt

MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.

Der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten liegt auf der Produktfamilie

DNA-basierter TLR9-Agonisten. Dazu zählen das Immuntherapeutikum Lefitolimod

und die Nachfolgemoleküle EnanDIM(R).

Das Immuntherapeutikum Lefitolimod ist das Hauptentwicklungsprodukt des

Unternehmens und wird derzeit in einer Phase III Studie getestet. Es wird

als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod

führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund

dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod das Potenzial, in verschiedenen

Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer

pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs

entwickelt. Wesentliche Daten der Phase II Studie IMPULSE in

fortgeschrittenem kleinzelligen Lungenkrebs (ES-SCLC) und der

Erweiterungsphase der TEACH-Studie in HIV wurden bekannt gegeben. Zudem wird

Lefitolimod derzeit in einer Phase I Kombinationsstudie mit dem Checkpoint

Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen

untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das

sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen

marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien,

insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer

Bedarf besteht.

Die MOLOGEN AG hat ihren Sitz in Berlin und ist börsennotiert. Die Aktie

(ISIN DE000A2LQ900/WKN: A2L Q90) notiert im Prime Standard der Deutschen

Börse.

www.mologen.com

Kontakt

Claudia Nickolaus

Leiterin Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 37

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

investor@mologen.com

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke

oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende

Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als

zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet.

Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf

geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen,

Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere

Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solche in die Zukunft

gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf

hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die

tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen

verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft

gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der

Veröffentlichung wiedergeben.

°