DGAP-News: MOLOGEN AG: Dr. Matthias Baumann wird neuer Chief Medical Officer (deutsch)

Pressemitteilung N 4 / 2017 vom 13.02.2017

MOLOGEN AG: Dr. Matthias Baumann wird neuer Chief Medical Officer

Berlin, 13. Februar 2017 - Dr. med. Matthias Baumann wird zum 1. Mai 2017 Mitglied des Vorstands und Chief Medical Officer (CMO) des Biotechnologie- Unternehmens MOLOGEN AG (ISIN DE0006637200; Frankfurter Wertpapierbörse Prime Standard: MGN). Mit Amtsantritt wird er im Unternehmen die Bereiche Forschung, präklinische und klinische Entwicklung, Zulassung sowie die klinische Strategie des Unternehmens verantworten. Der Schwerpunkt der Entwicklungsaktivitäten liegt auf den TLR9-Agonisten Lefitolimod und EnanDIM(R) als potente Immuntherapeutika in der Phase III und in der präklinischen Entwicklung.

Oliver Krautscheid, Aufsichtsratsvorsitzender der MOLOGEN AG: "Es ist mir eine große Freude, dass wir mit Herrn Dr. Baumann ein weiteres, erfahrenes Vorstandsmitglied gewinnen konnten. Dr. Baumann verfügt über umfassende Erfahrungen in der präklinischen und klinischen Arzneimittelentwicklung auch in den für MOLOGEN vorrangig interessierenden Therapiegebieten. Darüber hinaus ist er mit den Erfordernissen, denen sich heute ein Biotech- Vorstand stellen muss, bestens vertraut. Ich bin sicher, dass er das Management-Team hervorragend komplettieren und wesentliche Beiträge zur erfolgreichen Umsetzung der "Next Level"-Strategie leisten wird. Meine Kollegen im Aufsichtsrat und ich freuen uns auf die Zusammenarbeit."

"Die Erforschung und Entwicklung innovativer Krebstherapien war und ist eines meiner Hauptinteressen, sowohl in meiner Zeit als akademischer Forscher, als auch während meiner bisherigen Laufbahn in der pharmazeutischen Industrie. Für mich zählen MOLOGENs Immuntherapien zu den besonders interessanten und vielversprechenden Ansätzen in diesem Bereich. Ich freue mich auf die Arbeit mit einem hochmotivierten Team mit dem vorrangigen Ziel, Lefitolimod auf einen Markteintritt vorzubereiten. Dass Lefitolimod aufgrund seines Wirkmechanismus sowohl in einer Reihe von verschiedenen Krebserkrankungen als auch in nicht-onkologischen Indikationen entwickelt werden kann, macht das große Potential dieses Moleküls deutlich" betont Dr. Baumann, zukünftiger CMO der MOLOGEN AG.

Dr. Baumann verfügt über mehr als 26 Jahre Berufserfahrung in der Pharma- und Biotechnologiebranche. Bis zu seinem Amtsantritt wird er noch als Chief Medical Officer und Mitglied des Vorstands bei der NOXXON Pharma AG, einem Berliner Biotech-Unternehmen mit Fokus auf Krebstherapien, tätig sein und unter anderem die Planung und Durchführung präklinischer und klinischer Entwicklungsprogramme leiten. Zuvor sammelte er langjährige Erfahrungen im Bereich klinische Forschung & Entwicklung, unter anderem als Head Product Development and Chief Scientific Officer bei der FOCUS Clinical Drug Development GmbH. Vor seiner Tätigkeit bei FOCUS war er in verschiedenen Forschungs- und Entwicklungspositionen bei Roche und Boehringer Mannheim sowie in der akademischen Forschung auf den Gebieten der Onkologie und Immunologie tätig.

MOLOGEN AG MOLOGEN AG ist ein Biotechnologie-Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immunonkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten. Das Immuntherapeutikum Lefitolimod (MGN1703) ist das Hauptprodukt des Unternehmens und der "Best-in-Class" TLR9-Agonist. Die Behandlung mit Lefitolimod (MGN1703) führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus gilt Lefitolimod (MGN1703) als Immune Surveillance Reactivator (ISR) und besitzt das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. ISR Lefitolimod (MGN1703) wird zurzeit für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs (Phase- III-Zulassungsstudie) und kleinzelligem Lungenkrebs (randomisierte kontrollierte Studie) entwickelt. Zudem wird ISR Lefitolimod (MGN1703) derzeit in einer erweiterten Phase-I-Studie bei HIV untersucht sowie in einer Phase-I-Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)). Neben den Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, eines der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immunonkologie.

Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht.

www.mologen.com

Verbandszugehörigkeiten: Biotechnologieverbund Berlin-Brandenburg (bbb) e.V. | BIO Deutschland e.V. | DECHEMA - Gesellschaft für Chemische Technik und Biotechnologie e.V. | Deutsche Industrievereinigung Biotechnologie (DIB) | Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft e.V. | Vereinigung deutscher Biotechnologie- Unternehmen (VBU) | Verband Forschender Arzneimittelhersteller e.V. (VFA) | Verband der Chemischen Industrie e.V. (VCI)

MOLOGEN(R), dSLIM(R), EnanDIM(R) und MIDGE(R) und sind eingetragene Marken der MOLOGEN AG.

Kontakt Claudia Nickolaus Leiterin Investor Relations & Corporate Communications Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 38 Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50 investor@mologen.com

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet. Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen, Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solche in die Zukunft gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der Veröffentlichung wiedergeben.

MOLOGEN AG Fabeckstraße 30 14195 Berlin Deutschland

