DGAP-News: MOLOGEN AG: Aktuelle Entwicklungen zu Hauptproduktkandidaten (deutsch)

MOLOGEN AG: Aktuelle Entwicklungen zu Hauptproduktkandidaten

^

DGAP-News: MOLOGEN AG / Schlagwort(e): Konferenz

MOLOGEN AG: Aktuelle Entwicklungen zu Hauptproduktkandidaten

30.09.2019 / 14:44

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Pressemitteilung N 17 / 2019 vom 30.09.2019

MOLOGEN AG: Aktuelle Entwicklungen zu Hauptproduktkandidaten

- Vorstellung der Ergebnisse der IMPALA-Studie mit Diskussion im Rahmen

einer "Proffered Paper Session" auf dem ESMO 2019

- Wichtige Daten zur Unterstützung der künftigen Kombinationsstrategie

veröffentlicht

- Entwicklung des Nachfolgekandidaten EnanDIM(R) im Plan

- Aktivitäten im Bereich HIV gehen voran

Berlin, 30. September 2019 - Das biopharmazeutische Unternehmen MOLOGEN AG

(ISIN DE000A2LQ900 / WKN A2LQ90) präsentierte heute die Ergebnisse seiner

Phase III-Studie IMPALA Studie auf dem ESMO 2019 Kongress (EUROPEAN SOCIETY

FOR MEDICAL ONCOLOGY) in Barcelona. Prof. Ramon Salazar, Barcelona, ein

führender Meinungsbildner und Mitglied des wissenschaftlichen

Lenkungsausschusses der IMPALA Studie, hat die Daten im Rahmen eines

Vortrags vorgestellt, die im Anschluss von einem ausgewählten Experten

diskutiert und eingeordnet wurden ("Proffered paper session"). Vor dem

Hintergrund der IMPALA Top Line-Ergebnisse hatte die Gesellschaft den Fokus

der zukünftigen Strategie sowohl für Lefitolimod als auch für den ersten

klinischen Kandidaten der EnanDIM(R)-Familie in allen laufenden und

geplanten Studien auf Kombinationsansätze gerichtet.

Wichtige neue Daten zur Unterstützung der Kombinationsstrategie für

Lefitolimod wurden vom hochrangigen Fachjournal OncoImmunology

veröffentlicht. Diese Daten sind auch wegweisend für die Entwicklung des

ersten klinischen Kandidaten der EnanDIM(R)-Plattform, der voraussichtlich

Anfang 2020 in die klinische Entwicklung eintreten wird.

IMPALA Ergebnispräsentation am ESMO

Der Vortrag von Prof. Ramon Salazar, Barcelona, Leiter der Medizinischen

Onkologie im Duran i Reynals Hospital und Direktor Forschung und Entwicklung

am Catalan Institute of Oncology, Barcelona, Spanien und Mitglied des IMPALA

Lenkungsausschusses sowie die anschließende Diskussion der IMPALA Ergebnisse

hat großes Interesse bei den wissenschaftlichen Experten hervorgerufen.

Obwohl die Studie nicht wie erhofft die Überlegenheit von Lefitolimod als

Einzeltherapeutikum im Vergleich zur Standardtherapie zeigen konnte, sind

das bestätigte vorteilhafte Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil sowie

die abermals nachweisbare Aktivierung des Immunsystems entscheidende Stützen

für die unternehmensstrategische Entscheidung, die zukünftige Entwicklung

von Lefitolimod und EnanDIM(R) ausschließlich auf Kombinationsansätze

auszurichten.

Weitere Informationen finden Sie unter www.esmo.org.

Neue Daten zur Unterstützung der Kombinationsstrategie,

EnanDIM(R)-Entwicklung

im Plan

Wichtige neue Daten zur Unterstützung der Kombinationsstrategie von

Lefitolimod mit anderen Immuntherapien wurden vom hochrangigen Fachjournal

OncoImmunology veröffentlicht. In diesen präklinischen Studien konnte eine

vorteilhafte Modulation des Tumormicroenvironments (TME) gezeigt werden. Die

Aktivierung einer dauerhaften Anti-Tumor-Immunität sowie eine synergistische

Verstärkung der Wirksamkeit von Checkpoint-Inhibitoren wurden ebenso belegt.

Diese Daten sind wegweisend auch für die klinische Entwicklung des ersten

Kandidaten aus der EnanDIM(R)-Familie, der wie geplant voraussichtlich

Anfang 2020 in die klinische Prüfung eintreten wird.

Details zur Publikation:

Der Artikel mit dem Titel " Beneficial modulation of the tumor

microenvironment and generation of anti-tumor responses by TLR9 agonist

lefitolimod alone and in combination with checkpoint inhibitors" ist unter

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/2162402X.2019.1659096

veröffentlich worden.

Weitere Informationen zu OncoImmunology finden Sie unter:

https://www.tandfonline.com/toc/koni20/current

Aktivitäten im Bereich HIV gehen voran

Neben der Fortsetzung der bewährten Zusammenarbeit mit dem Forscher-Team der

Aarhus Universitätsklinik in Dänemark im Rahmen der TITAN-Studie (

https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03837756), bei der der TLR9-Agonist

Lefitolimod mit neuartigen, virus-neutralisierenden Antikörpern aus den

Forschungslaboren der Rockefeller Universität in New York, USA, kombiniert

wird, konnte jetzt mit dem renommierten HIV-Experten Prof. Dan Barouch

(Center for Virology and Vaccine Research, Harvard Medical School, Boston,

USA) eine Zusammenarbeit vereinbart werden, in deren Rahmen Kandidaten aus

der EnanDIM(R)-Familie präklinischen Tests unterzogen werden.

MOLOGEN AG

MOLOGEN ist ein börsennotierter deutscher Pionier der Immuntherapie, der

1998 gegründet wurde. Es ist eines der wenigen deutschen

Biotech-Unternehmen, das eine fortgeschrittene Pipeline von einzigartigen

Wirkstoffen und Technologien zur Behandlung von Krebs und HIV anbietet.

Im Mittelpunkt der Entwicklung von MOLOGEN stehen die DNA-basierten

TLR9-Agonisten. Dazu gehören das Immuntherapeutikum Lefitolimod und seine

Nachfolgemoleküle der nächsten Generation EnanDIM(R), welche die Grundlage

für eine Immuntherapie-Plattform der nächsten Generation in Indikationen mit

hohem Bedarf schaffen.

Zu den nächsten Meilensteinen gehören der Start der TITAN-Studie in der

Indikation HIV, der Start der klinischen Entwicklung von EnanDIM(R) und

weitere Kombinationsstudien in der Indikation Krebs, inklusive einer Studie

in fortgeschrittenem Planungsstadium mit unserem strategischem Partner

Oncologie Inc.

Die MOLOGEN AG hat ihren Sitz in Berlin und ist börsennotiert. Die Aktie

(ISIN DE000A2LQ900 / WKN: A2L Q90) notiert im Prime Standard der Deutschen

Börse.

www.mologen.com

Kontakt

Investor Relations & Corporate Communications

Tel: +49 - 30 - 84 17 88 - 37

Fax: +49 - 30 - 84 17 88 - 50

investor@mologen.com

Risikohinweis zu den Zukunftsaussagen

Bestimmte Angaben in dieser Meldung beinhalten zukunftsgerichtete Ausdrücke

oder die entsprechenden Ausdrücke mit Verneinung oder hiervon abweichende

Versionen oder vergleichbare Terminologien, diese werden als

zukunftsgerichtete Aussagen (forward-looking statements) bezeichnet.

Zusätzlich beinhalten sämtliche hier gegebenen Informationen, die sich auf

geplante oder zukünftige Ergebnisse von Geschäftsbereichen,

Finanzkennzahlen, Entwicklungen der finanziellen Situation oder andere

Finanzzahlen oder statistische Angaben beziehen, solche in die Zukunft

gerichtete Aussagen. Das Unternehmen weist vorausschauende Investoren darauf

hin, sich nicht auf diese Zukunftsaussagen als Vorhersagen über die

tatsächlichen zukünftigen Ereignisse zu verlassen. Das Unternehmen

verpflichtet sich nicht, und lehnt jegliche Haftung dafür ab, in die Zukunft

gerichtete Aussagen zu aktualisieren, die nur den Stand am Tage der

Veröffentlichung wiedergeben.

---------------------------------------------------------------------------

30.09.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MOLOGEN AG

Fabeckstraße 30

14195 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 / 841788-0

Fax: 030 / 841788-50

E-Mail: presse@mologen.com

Internet: www.mologen.com

ISIN: DE000A2LQ900

WKN: A2LQ90

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München,

Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 882679

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

882679 30.09.2019

°