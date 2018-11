DGAP-News: MOBOTIX AG: Verabschiedung einer 5-Jahresplanung durch Vorstand und Aufsichtsrat (deutsch)

MOBOTIX AG: Verabschiedung einer 5-Jahresplanung durch Vorstand und Aufsichtsrat

^

DGAP-News: MOBOTIX AG / Schlagwort(e): Planzahlen

MOBOTIX AG: Verabschiedung einer 5-Jahresplanung durch Vorstand und

Aufsichtsrat

27.11.2018 / 17:43

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

Vorstand und Aufsichtsrat der MOBOTIX haben die Unternehmensstrategie

einschließlich einer Unternehmensplanungsrechnung für die nächsten fünf

Jahre verabschiedet. Dieser Plan sieht ein Umsatzziel von mindestens 100

Mio. EUR bis zum Geschäftsjahr 2022/23 sowie eine EBIT-Marge um 12% im

Geschäftsjahr 2022/23 vor. Dies entspricht einer jährlichen

durchschnittlichen Umsatzwachstumsrate von rund 9,3% sowie einer

vorgeschlagenen Dividende von rund 0,64 EUR pro Aktie für das Geschäftsjahr

2022/23.

Wachstumstreiber des 5-Jahresplans sind eine neue performante

Kameraplattform mit entsprechenden insbesondere analytischen, auch

cloudbasierten Softwareapplikationen, Ausbau der Komplementärproduktlinie Mx

MOVE sowie Auftragsentwicklungen im Hard- und Softwarebereich.

Die Erreichung der Ziele soll auch durch mögliche Akquisitionen beschleunigt

werden.

Kernpunkte des 5-Jahresplans werden auf dem Deutschen Eigenkapitalforum am

28. November 2018 in Frankfurt vorgestellt, an dem das Unternehmen in diesem

Jahr erstmals vertreten ist. Neben einer Unternehmenspräsentation über die

aktuellen Entwicklungen im Vertrieb und der Entwicklung werden Schwerpunkte

des 5-Jahresplans vorgestellt. Der Vorstand wird in 1on1-Meetings Investoren

Frage und Antwort stehen. Im Vorfeld des Eigenkapitalforums hat Edison einen

Quickview erstellt.

Der neue Designated Sponsor und Research-Partner equinet Bank AG hat heute

zudem die Initiation Study über das Unternehmen veröffentlicht.

Weitere Roadshows sind für den Februar und März 2019 geplant. Ebenso die

Teilnahme am Solventis Aktienforum im April 2019 und an der

Frühjahreskonferenz des Equity Forums im Mai 2019.

---------------------------------------------------------------------------

27.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten,

Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: MOBOTIX AG

Kaiserstraße

67722 Langmeil

Deutschland

Telefon: +49 (0)6302-9816-0

Fax: +49 (0)6302-9816-190

E-Mail: ir@mobotix.com

Internet: www.mobotix.com

ISIN: DE0005218309

WKN: 521830

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic

Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

751917 27.11.2018

°