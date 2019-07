DGAP-News: MOBOTIX AG: MOBOTIX weitet sein Partnerschaftsnetz nach Singapur aus (deutsch)

MOBOTIX AG: MOBOTIX weitet sein Partnerschaftsnetz nach Singapur aus

MOBOTIX AG: MOBOTIX weitet sein Partnerschaftsnetz nach Singapur aus

02.07.2019

MOBOTIX hat seine Technologiepartnerschaften um das Unternehmen Oneberry

Technologies in Singapur ergänzt.

Oneberry Technologies wurde 2003 als spezialisierter Technologie- und

Dienstleistungsanbieter für Sicherheits- und Überwachungslösungen gegründet.

Die neueste Innovation ist der Oneberry RoboGuard, ein Sicherheitsroboter,

der auf Brennstoffzellentechnologie basiert, kundenspezifisch

individualisierbar ist und als echte Branchenneuheit gilt. "Die

intelligenten, cybersicheren und robusten Kamerasysteme von MOBOTIX sind

eine optimale Ergänzung für unsere auf Brennstoffzellentechnologie

basierenden, maßgeschneiderten Sicherheits- und Überwachungslösungen,"

erklärt Ken Pereira, CEO von Oneberry Technologies.

Wie MOBOTIX setzt Oneberry Technologies auf Partnerschaften mit Unternehmen,

die in komplementären Technologien führend sind, um so in gemeinsamen

Projekten oder einer gemeinsamen Neuentwicklung Innovationen für vertikale

Märkte bereitstellen zu können.

"Mit Oneberry weiten wir unser Partnerschaftsnetz nicht nur nach Singapur

aus", sagt Thomas Lausten, CEO der MOBOTIX AG. "Oneberry Technologies ist

ein im asiatischen Markt führendes Unternehmen in der Robotertechnologie,

die auf Brennstoffzellen basiert. Die neuen Marktmöglichkeiten - zum

Beispiel im Facility-Management - sind vielversprechend", so Lausten.

