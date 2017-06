DGAP-News: ML Gold erweitert Mineralisierung in einer neuen Zone auf dem Palmetto Gold Projekt (deutsch)

ML Gold erweitert Mineralisierung in einer neuen Zone auf dem Palmetto Gold Projekt

^ DGAP-News: ML Gold / Schlagwort(e): Sonstiges ML Gold erweitert Mineralisierung in einer neuen Zone auf dem Palmetto Gold Projekt

01.06.2017 / 09:20 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

ML Gold erweitert Mineralisierung in einer neuen Zone auf dem Palmetto Gold Projekt

1. Juni 2017 ML Gold Corp. (TSX-V: MLG; FSE: XOVN.F) ("ML Gold" oder das "Unternehmen") berichtet, dass insgesamt 15 Bohrlöcher abgeschlossen worden sind in der ersten Phase des Bohrprogramms auf dem Palmetto Gold Projekt in Nevada. Diese Bohrungen dienen dazu die Mineralisierung in der Discovery- und Northwest-Zone auf Palmetto Gold Projekt in Nevada zu vergrößern und zu erweitern um eine erste Gold Ressource auf Palmetto zu definieren.

ML Gold freut sich, anzukündigen, dass durch die strengen internen Kontrollen und Qualitätssicherungsmaßnahmen auf dem Palmetto Gold Projekt gegenüber früheren Untersuchungen Irrtümer in einer Charge von Proben ergaben (zum Vorteil von ML Gold). Dadurch veranlasst, wurden sofort ausgiebige Neuanalysen des Bohrlochs PAL - 17R01 vorgenommen. Als Ergebnis dieser Neuanalysen wurde eine neue Zone von über 21,3 Metern (m) mit 1,25 Gramm Gold pro Tonne identifiziert. Diese neue Zone befindet sich unterhalb des schon vorher berichteten Intervalls von 27,4 m mit 1,1 g/t, und erweitert damit den gesamten mineralisierten Intervall auf 68,6m mit 0,87 Gramm Gold pro Tonne (siehe Tabelle unten). Bohrloch PAL-1701 zeigt somit, dass die Discovery-Zone offen in der Tiefe ist mit dem durchteufen von 68,6 Meter mit 0,87 Gramm Gold pro Tonne.

Bohrloch ID Azimut Ab- Von Bis Inter- Gold Sil- (Abweichung) sen- (m) (m) vall (g/t) ber kung (m) (g/t) Discovery (Entdeckungs-) Zone (Erstreckung in der Tiefe) PAL-17R01 0 -85 184,4 253,0 68,6 0,87 1,32 einschl. 184,4 185,9 1,5 1,45 0,90 einschl. 195,1 222,5 27,4 1,10 1,63 einschl. 211,8 219,5 7,6 3,56 3,07 einschl. 231,6 253,0 21,3 1,25 1,43 einschl. 240,8 243,8 3,1 8,26 6,58

Andrew Bowering, der Vorstandsvorsitzende von ML Gold: "Die zunächst vorliegenden Ergebnisse der Bohrungen eröffnen ein großes neues Gebiet mit einer Mineralisierung von Gold und Silber. Der Trend geht in Richtung Nordwesten hin zur alten Quecksilbermine auf dem Landbesitz, die vermuten, dass neue Zonen auf dem neuen Trend liegen. Palmetto sieht dem Vorkommen North Bullfrog recht ähnlich, welches sich im Beseitz von Corvus Gold Inc., (TSX.V: KOR), 150 km südwestlich am selben Walker Lane Mineralgürtel befindet."

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle

Die Probenvorbereitung und die Analysen für dieses Programm wurden im Labor von ALS Minerals in Reno, Nevada, durchgeführt. Gold wurde in einer Probeneinwaage von 30g durch die Brandprobe und anschließender Atomabsorptionsspektrofotometrie (AAS) bestimmt. Andere Elemente wurden durch Ultra Trace Aqua Regia (Auflösen in Königswasser) mit anschließender Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry (ICP-MS, induktiv gekoppelte Plasma-Massenspektroskopie) bestimmt.

Ein umfassendes Qualitätssicherungs-/Qualitätskontrollprogramm einschließlich Doppelproben, Leerproben und Standards bildet Teil von ML Golds Probenahmeprotokoll zusätzlich zum Qualitätssicherungsprogramm des Labors. Das Geländeprogramm wurde von Mitarbeitern der ML Gold und Subunternehmern betreut und die die in dieser Pressemitteilung veröffentlichte technische Information wurde gemäß der kanadischen regulatorischen Anforderungen in National Instrument 43-101 zusammengestellt und von Adrian Smith, Director, sowie gemäß National Instrument 43-101 eine qualifizierte Person geprüft.

Über ML Gold Corp.

ML Gold Corp. ist eine kanadische Aktiengesellschaft mit Fokus auf Wertschöpfung für die Aktionäre durch Entdeckungen und strategische Entwicklung von Mineralliegenschaften in Kanada und in den USA.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens, www.mlgoldcorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail, info@mlgoldcorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch kontaktieren, (604) 669-2279

ML GOLD CORP. Andrew Bowering Chairman Suite 2000 - 1177 West Hastings St Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: (604) 669-2279 Fax: (604) 602-1606 info@ mlgoldcorp.com www.mlgoldcorp.com

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

01.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

579379 01.06.2017

°