DGAP-News: ML Gold: Erweiterung des Landpakets auf Palmetto - Bohrungen sind für März geplant (deutsch)

ML Gold: Erweiterung des Landpakets auf Palmetto - Bohrungen sind für März geplant

DGAP-News: ML Gold / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Zwischenbericht ML Gold: Erweiterung des Landpakets auf Palmetto - Bohrungen sind für März geplant

10.01.2017 / 14:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.





---------------------------------------------------------------------------

10. Januar 2017

Erweiterung des Landpakets auf Palmetto - Bohrungen sind für März geplant

ML Gold Corp. (TSX-V: MLG) ("ML Gold" oder das "Unternehmen") berichtet über den neuesten Stand des Projekts Palmetto in Esmeralda County, Nevada, USA.

Im Dezember sammelten die Geländeteams erste Gesteinsproben und führten vorbereitende geologische Kartierungen durch, um die bestehenden Goldziele zu bestätigen und mit den Vorbereitungen für ein Bohrprogramm auf Palmetto zu beginnen. Ferner wurde ein Antrag auf eine Bohrgenehmigung beim Bureau of Land Management ("BLM") in Erwartung des Beginns eines 13 Bohrungen umfassenden Bohrprogramms Anfang März 2017 eingereicht. Das anfängliche Programm wird 3 Kernbohrungen und 10 Rückspülbohrungen (RC, Reverse Circulation) umfassen. Die Kernbohrungen werden für eine erste Ressourcenberechnung in den Zonen "Discovery" und Northwest" verwendet. Sie werden die für Messungen der physikalischen Gesteinseigenschaften und der Bestimmung der geologischen Kontrollfaktoren notwendigen Kernproben liefern. Die restlichen 10 RC-Bohrungen werden darauf zielen, an verschiedenen Orten innerhalb der bestehenden Zone Discovery die Bohrlochdichte zu erhöhen sowie beide Zonen lateral und zur Tiefe auszudehnen.

ML Gold hat die Digitalisierung aller historischer Bohrinformationen in ihr 3D Micromine Modell abgeschlossen. Schnappschüsse dieses Modells sind auf der Webseite des Unternehmens (http://www.mlgoldcorp.com/index.php/ projects/palmetto) zu sehen. Diese Modellierung fügte den kompletten Datenbestand der Analysenergebnisse in die Geologie ein und bietet jetzt einen neuen Einblick in die geologischen und tektonischen Kontrollfaktoren der Vererzung. Dies bietet ein zusätzliches Vertrauensniveau für die Erweiterung der zurzeit bekannten vererzten Gebiete durch das bevorstehende Bohrprogramm.

ML Gold gibt ebenfalls bekannt, dass das Unternehmen weitere 66 nicht patentierte Lode Claims abgesteckt hat, die an das Projekt Palmetto angrenzen. Diese Claims decken mögliche Ausläufer der Zonen Discovery und Northwest ab und fügen dem Projekt mehrere zusätzliche Zielgebiete hinzu. Von Bedeutung ist eine ehemals produzierende Quecksilbermine, die auf dem gleichen tektonischen Trend liegt wie die Zonen Discovery und Northwest. Diese Quecksilbermine könnte den oberen Bereich eines signifikanten Epithermalsystems repräsentieren, wo die Quecksilberzone eine Goldzone abdecken oder überlagern würde.

Das Unternehmen besitzt eine Option zum vollständigen Erwerb der Rechte, Besitztitel und Anteile an dem Projekt Palmetto (siehe Pressemitteilung vom 18. Oktober 2016). Das Projekt Palmetto liegt im Esmeralda County, Nevada, im südlichen Teil des Goldtrends Walker Lane.

Über ML Gold Corp.

ML Gold Corp. ist eine kanadische Aktiengesellschaft mit Fokus auf Schaffung von Shareholder Value durch Entdeckungen und strategische Entwicklung von Mineralliegenschaften in Kanada und in den USA.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Webseite des Unternehmens, www.mlgoldcorp.com. Sie können das Unternehmen ebenfalls per E-mail, info@mlgoldcorp.com erreichen oder die Investor Relations telefonisch kontaktieren, (604) 669-2279

ML GOLD CORP. Suite 2000 - 1177 West Hastings St Vancouver, BC Canada V6E 2K3 Tel.: (604) 669-2279 Fax: (604) 602-1606 info@ mlgoldcorp.com www.mlgoldcorp.com

BlackX GmbH Schwetzingerstr. 3 69190 Walldorf Tel: 0176-61716341 www.BlackX.management Marc Reinemuth, CEO marc@BlackX.management

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

---------------------------------------------------------------------------

10.01.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

535103 10.01.2017